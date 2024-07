Prueba: Wes Audio ngTubeEQ, un ecualizador de válvulas analógico

Domina el sorteo con infinitas posibilidades 8 de julio de 2024

Wes Audio ngTubeEQ es un ecualizador de válvulas analógico con control digital. Es muy fácil de escribir, pero no tiene nada que ver con la realidad. Porque este ecualizador de masterización está ampliamente equipado y proporciona una profundidad de funcionalidad rara vez vista antes en un estudio de grabación. Si tuviera que describir WesAudio en su totalidad, la reseña sería larga y probablemente aburrida. Por eso lo hacemos diferente. ¡Ten curiosidad, estará bueno!

Qué es – Funciones básicas de Wes Audio ngTubeEQ

Wes Audio es un fabricante polaco de equipos de estudio de alta calidad. Fundada en 2010, siempre ha estado comprometida con el diseño de audio analógico, incluida la integración de software. Ya tuve el placer de probar el compresor ngBusComp e incluso entonces quedé impresionado con la perfecta integración entre hardware y software.

Los conceptos básicos de ngTubeEQ se describen rápidamente: un ecualizador de válvulas estéreo con cuatro bandas de frecuencia por canal, que se pueden ajustar en términos de frecuencia, ganancia y calidad del filtro (factor Q). El dispositivo puede funcionar como ecualizador mono, estéreo o medio. Además, disponemos de un filtro activo paso alto (12 – 300 Hz) y paso bajo (8 – 50 kHz) con pendiente variable (12/24 dB/oct) para cada canal.

Los filtros utilizados son pasivos y con válvulas y transformadores Carnhill se puede regular con precisión la ganancia de las bandas y toda la salida. Los niveles de entrada y salida se muestran en una pequeña pantalla, junto con los valores de decibeles y las frecuencias a configurar.

En la parte trasera encontramos un par de jacks XLR para cada canal, un puerto USB, una conexión de red RJ45 y un jack de dispositivo frío para la fuente de alimentación.

Este también es uno de los elementos esenciales: el Wes Audio ngTubeEQ requiere 3 unidades de rack y pesa unos impresionantes 8,8 kg.

Características adicionales del ecualizador de válvulas.

Ciertamente estamos de acuerdo en que las funciones de “whats up – funciones básicas” no justifican el precio de 5999 euros. Pero todavía hay muchas funciones de ngTubeEQ que sólo puedes encontrar en dispositivos de alta gama. Aquí hay una selección (incompleta) de los momentos más destacados de la eliminatoria polaca:

Control enchufable/digital

El ecualizador de Wes se puede controlar de forma totalmente digital. El complemento gratuito permite una perfecta integración y control de DAW. El complemento no muestra una imagen virtual exacta de ngTubeEQ, sino más bien un gráfico más claro para controlar bandas de frecuencia y demás. Todo responde muy bien y funciona de forma muy estable. El complemento le permite guardar metraje y ajustes preestablecidos.

Puede seleccionar algunas configuraciones básicas en el menú desplegable. Hay presets para batería, masterización, diferentes instrumentos y también para el bus de mezcla. Al igual que en la pequeña pantalla LED del dispositivo, se muestran los niveles de entrada y salida. El complemento proporciona una representación gráfica de las bandas de frecuencia en un diagrama. Lamentablemente, no existe la función de analizador de espectro. Siempre debe ejecutar un analizador paralelo para el complemento WesAudio para obtener una descripción completa de la respuesta de frecuencia.

Modos de salida para ngTubeEQ

WesAudio está, como su nombre indica, equipado con válvulas que añaden THD (distorsión armónica total) ajustable a la señal si es necesario.

Además, WesAudio ha proporcionado a ngTubeEQ dos modos de funcionamiento adicionales:

Etapa de salida verde: si los interruptores se iluminan en verde, tenemos una ruta de señal electrónicamente simétrica. Según el fabricante, este nivel se caracteriza por su sonido limpio y transparente. Mantiene la integridad de la señal de audio con una coloración mínima, lo que garantiza una salida pura y sin adulteraciones.

Etapa de salida roja: La etapa de salida roja es más compleja e incorpora las características de un tubo en la señal con “riqueza armónica y calidez”. La amplificación de válvulas puede producir efectos de saturación sutiles o notables dependiendo de qué tan fuerte presiones el escenario, agregando profundidad y carácter a la señal de audio.

Después de las válvulas, la señal pasa por los transformadores y finalmente por la etapa final en modo rojo. Esto incluye un circuito de amortiguación pasiva llamado IRON PAD. Este circuito consta de una serie de resistencias controladas mediante un relé en serie, lo que permite una atenuación de 0 a 15 dB. El IRON PAD le permite controlar poderosamente las etapas de válvulas y transformadores para aumentar la saturación y el carácter y al mismo tiempo poder bajar el nivel de salida.

Función de anulación

Al activar el bypass, la ENTRADA se conecta directamente a la SALIDA, de modo que otras funciones en la cadena de señal quedan ineficaces. Para ello se pueden enmascarar todas las bandas de frecuencia de forma independiente, tanto los dos canales del ecualizador como la función THD.

Coloca el lado medio

El modo M/S permite el procesamiento independiente de señales de línea media (centro) y laterales (diferencia estéreo), proporcionando una poderosa herramienta para el procesamiento de imágenes estéreo y la mejora espacial. La señal se decodifica en componentes medios y laterales para su procesamiento y luego se vuelve a convertir en una señal estéreo en la salida. Este modo es especialmente útil para encontrar el equilibrio entre elementos colocados centralmente y el campo estéreo circundante o para crear efectos de imagen estéreo creativos.

Volatilidad del factor Q

El usuario puede elegir entre los modos Q proporcional y Q constante, cada uno con valores Q ajustables. Esto permite el control dinámico de la curva de ecualización, proporcionando un ancho de banda fijo o dependiente de la ganancia según sea necesario. Todas las bandas de frecuencia pueden funcionar como filtros de estante o de campana, con solo Q proporcional activado en modo de campana.

Q proporcional y Q constante son dos formas diferentes en las que el ancho de banda o factor Q de una banda de EQ responde a una configuración de ganancia. Comprender la diferencia entre estos modos es fundamental para utilizar el ecualizador de forma eficaz en diferentes escenarios de mezcla y masterización. En el modo Q proporcional, el ancho de banda del ecualizador se estrecha a medida que aumenta la ganancia y se amplía a medida que disminuye la ganancia. Este cambio dinámico en el ancho de banda permite un control preciso de las frecuencias solo en configuraciones de ganancia más altas, lo que lo hace ideal para modificaciones quirúrgicas como: B- eliminar frecuencias problemáticas o mejorar ciertas características del sonido. Cuando se reduce la ganancia, el ancho de banda mayor afecta a un rango de frecuencia más amplio, lo que es adecuado para dar forma y mezclar suavemente el sonido.

Por el contrario, Constant Q mantiene un ancho de banda constante independientemente de la configuración de ganancia. Esto garantiza que el rango de frecuencia afectado por el ecualizador permanezca sin cambios, lo que permite configuraciones de ecualizador estables y predecibles. Constant Q es especialmente valioso para tareas que requieren una configuración de sonido consistente en diferentes configuraciones de ganancia para garantizar un efecto consistente en el sonido.

Modo de lista

Cuando se activa el modo Escuchar, tanto HPF como LPF se activan para reducir el rango audible a un rango de frecuencia específico alrededor de la frecuencia seleccionada. Esta escucha enfocada permite observar cómo las configuraciones afectan la frecuencia en cuestión, lo que facilita identificar y corregir problemas o mejorar las características de sonido deseadas sin alterar todo el espectro de frecuencias.

Funciones adicionales de Wes Audio ngTubeEQ

Es importante darse cuenta de que las características descritas sólo arañan la superficie de la profundidad de la funcionalidad de Wes Audio. Además de los ajustes preestablecidos en el complemento, también puede colocar las configuraciones más importantes en los botones A, B y C en la parte frontal del dispositivo para un acceso rápido. Puede seleccionar niveles de control entre +/- 5 dB o 15 dB para responder a diferentes niveles de entrada. El manual de 62 páginas (en inglés) describe los efectos mutuos de los modos Q, THD, IRON PAD y la configuración del rango de frecuencia. Además de conectarse mediante USB, el ecualizador también se puede controlar a través de la interfaz de red RJ45. En resumen: nunca me he encontrado con un ecualizador con esta profundidad de funcionalidad en mi “vida de estudio”.

Usando Wes Audio ngTubeEQ en el estudio de grabación

El complemento se conectó e instaló (en Apple Logic Pro y UAD LUNA) sin ningún problema para mí, aunque puedes descargar el software y todos los manuales desde el sitio web del fabricante sin registrarte. Todas las funciones básicas se pueden manejar de forma muy intuitiva en el dispositivo o en el complemento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sólo se puede utilizar por completo un dispositivo tan complejo después de un tiempo de formación. Además de la función giratoria para ajustar el nivel, la frecuencia o el factor Q, todos los codificadores también tienen una función de pulsación, por ejemplo para activar el modo de menú (control THD), cambiar el modo de salida (control OUTPUT) o cambiar la pendiente. del filtro pasa bajos o Altas frecuencias entre 12 y 24 dB/oct. Diferente.

Al fin y al cabo, todos los cambios funcionales se confirman mediante luces LED o mediante una pequeña pantalla. Cada codificador también tiene una cadena de LED para un ajuste preciso del valor deseado.

Wes Audio ngTubeEQ – muestras de audio

WesAudio ngTubeEQ es adecuado como ecualizador de canal clásico, como ecualizador mixbus o como ecualizador maestro. Todos los ajustes van desde una audición fina hasta una audición muy clara. La distorsión armónica total y la amortiguación de hierro también pueden entenderse bien con el equipo adecuado.

Primero el ritmo de batería del 808, primero sin el ecualizador, luego con el ecualizador activado en modo rojo (con válvulas y transformadores) y finalmente THD por si acaso. Luego de nuevo sin ecualizador y finalmente de nuevo con todos los ajustes. Elegí Active Drums como preset porque las diferencias son claramente audibles:

En segundo lugar, tengo una guitarra acústica para ritmo, grabada con un micrófono de condensador, primero también “en bruto” y luego con EQ en modo verde, finalmente con válvulas en modo rojo y finalmente nuevamente con THD. El preset aquí era: “Dark Acoustic” y se puede observar muy sutilmente:

Nota: Disculpe el sangrado del micrófono (zumbido, chasquido): grabé la guitarra con un micrófono Sontronics Saturn 2 muy sensible, que pronto se probará en AMAZONA.de.

Finalmente, la batería del 808 se activa con EQ, y la guitarra, también con EQ activado y unos cuantos sintetizadores de fondo (Juno-X, Arturia MiniFreak):

Competidores

Bueno, hay algunos ecualizadores de alta gama en el mercado y algunos de ellos tienen un precio más alto que el de WesAudio. el Dominio pasivo de Manley (7299 euros) y SPL PQ negro (6399 euros) cabe mencionar aquí. Pero ninguno puede superar a ngTubeEQ en términos de funciones y conectividad digital. Luego existen ecuaciones de efectos puros como esta. Tubo Tech HLT 2AM O incluso este Robert Neff diseña el transformador de bus principalLo cual se basa más en cambiar el sonido mediante circuitos especiales. Si está buscando un “experto en todos los oficios” para ecualizadores de alta gama, encontrará que WesAudio es un ejemplo de extraordinaria calidad con características y fabricación de calidad difíciles de superar.