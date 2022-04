PS PLUS: “Oferta Destaster” para los desarrolladores de “Oddworld: Soulstorm”

PS Plus (PlayStation Plus) Ahora ofrece 3 juegos gratis por mes. Dos para PS4 y uno para PS5. Los estudios pequeños y medianos pueden beneficiarse de la popularidad de sus juegos porque no cuentan con los presupuestos de marketing de las principales editoriales. en caso Residentes de Oddworld, desarrollador de Oddworld: Soulstorm, la historia fracasó. Un desastre, como se ve.

Me gusta lorne lanningel director del estudio Oddworld Inhabitants, tuvo que admitir que estaba La decisión de llevar Oddworld: Soulstorm (PS5) al ‘Devastador’ PS Plus. Le costó al estudio una fortuna.

Oddworld: Soulstorm: el éxito de ventas fracasó porque se descargó “gratis” demasiadas veces

Lanning fue recientemente invitado en Podcasts del pase de expansión de Xbox Y compartimos cómo el estudio perdió decenas de millones de dólares en el acuerdo de PS Plus. Como admitió Lanning, el estudio experimentó dificultades financieras mientras desarrollaba el juego. Por una cantidad no revelada, el estudio acordó ofrecer Oddworld: Soulstorm gratis en PS Plus durante un mes.

Los residentes de Oddworld negociaron el pago y esperaban que el título vendiera entre 50.000 y 100.000 copias en el lanzamiento. Por fin es un juego de acción y aventuras. Más de 4 millones de veces subordinar Suscriptores de PlayStation Plus descargado.

Más propietarios de PS5 debido al retraso en el lanzamiento

Una de las razones es definitivamente el cambio en la fecha de lanzamiento del juego debido a Covid-19 y la continua oficina en casa de los desarrolladores del estudio. El título salió 3 meses después, por lo que había más consolas PS5, por lo que más jugadores lo descargarían. Como resultado, ha resultado en 40 veces más descargas que la “estimación optimista” del desarrollador. Por lo general, eso sería genial. En este caso, es un desastre financiero porque Nanning y su estudio parecen haber subestimado la popularidad de Oddworld: Soulstorm. en nuestra area Pruebas de juegos (versión PS5) Por cierto, el título obtuvo un 7 sobre 10.

Otra razón es sin duda el impacto de Covid-19 en el mundo de los juegos en general. Desde entonces, la popularidad de los videojuegos ha sido muy alta. juegos como Cruce de animales: nuevos horizontes También atrajo a los jugadores que no juegan videojuegos y ayudó a crear entusiasmo por el cambio. Las nuevas consolas, PS5 y Xbox Series X, no siempre estuvieron disponibles y rara vez se “soltaron” en los minoristas relevantes, debido a la gran demanda en todo el mundo. También hay escasez de chips semiconductores, lo que en realidad no favorece el aumento de la producción. El sistema de transporte también se ve afectado a nivel mundial. Pero queda una cosa: la demanda de nuevo hardware, ya sea una consola o una computadora personal.

Si los habitantes de Oddworld llegan después del desastre Playstation Plus Lista Oddworld: Soulstorm en Xbox Game Pass jura ver. No hubo ningún anuncio específico en el podcast.

Mundo extraño: Tormenta de almas Ahora disponible para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y PC con Windows.