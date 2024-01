PS Plus revela el primer juego gratuito de febrero de 2024: un nuevo título exclusivo de PS5

en el juego Noticias de juegos Playstation

Sony no irá a ninguna parte y agregará un nuevo juego propio a su colección mensual de PS Plus en febrero. Pero, ¿el juego gratuito tiene lo necesario para tener éxito?

SAN MATEO – Las nuevas marcas de juguetes están pasando por un momento difícil en el mercado juguetero. Especialmente si los desarrolladores quieren quedarse con una parte del pastel multijugador. Pero si se lanza como un juego gratuito de PS Plus, hay un gran escenario para mucho interés. Cuando Sony y Square-Enix también están detrás, el interés crece rápidamente. En febrero, Foamstars estará disponible en el servicio de suscripción.

Juega Foamstars gratis con PS Plus: el remake exclusivo de PS5 de Nintendo

¿Qué son las estrellas de espuma? En el próximo shooter de PlayStation, competiréis entre vosotros 4 contra 4 en una fiesta de espuma online. Sí, has leído bien: en Foamstars cubrirás el mapa con espuma y eliminarás a tus oponentes para conseguir la victoria. Puedes utilizar la superficie con jabón para moverte rápidamente en la patineta. Ya hay muchos rumores sobre una copia obvia de la serie Splatoon de Nintendo. Sin embargo, esto no debería preocupar a los fans de Sony.

¿Cuándo llegará Foamstars a PS Plus? El nuevo título exclusivo de PS5 se lanzará al mismo tiempo que los otros dos juegos gratuitos el 6 de febrero de 2024. Esto significa que ahora tienes poco tiempo para asegurar tu selección de PS Plus de enero. Esto nuevamente ha entusiasmado mucho a los miembros de suscripción.

Foamstars está utilizando PS-Plus como plataforma de lanzamiento para el lanzamiento, y la estrategia ha funcionado perfectamente para Fall Guys.

¿Pueden los Foamstars generar ruido? Otros juegos han tenido éxito al utilizar Spotlight como juego gratuito de PS Plus. Por ejemplo, Fall Guys también apareció de esta manera cuando se lanzó. Sin este impulso, el juego de mesa ciertamente no habría llegado a ser tan grande y conocido como lo es hoy. Cat Simulator Stray también se hizo un nombre en 2022 con su lanzamiento a través de PS Plus Extra. Sony también ofrece códigos de PSN para artículos gratuitos.

En febrero, con PS Plus, obtendrás dos juegos gratis adicionales más Foamstars

El contraejemplo de Destruction Allstars demuestra que el éxito no es de ninguna manera un hecho. El juego rápidamente perdió popularidad después de su lanzamiento. Para Sony, Foamstars es el primer título exclusivo del nuevo año. En 2024, la empresa de juegos todavía tiene muchas otras acciones bajo la manga. El nuevo juego gratuito para PS Plus también brindará un primer vistazo de cómo funcionará la nueva estrategia de servicio en vivo para PS5.