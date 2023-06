PS5: No hay juego esta vez

Un nuevo paquete de PlayStation 5 apareció esta semana. Además de PlayStation 5, esto incluye una membresía de PlayStation Plus Premium de 24 meses. Actualmente aún no está claro si el paquete se ofrecerá exclusivamente a través de O2 o también estará disponible en libre comercio.

Después de que surgiera una filtración similar esta noche, donde se hablaba de un nuevo paquete de PlayStation 5, el paquete en cuestión ahora también se ha visto en la tienda en línea de O2.

Como ya informó Zuby Tech, el paquete incluye una membresía de PlayStation Plus Premium de 24 meses, así como una edición de disco de PlayStation 5 y un controlador DualSense blanco.

Por ahora, el paquete mencionado es solo eso. en la tienda en línea por O2 y se sirven de diferentes formas.

Por ejemplo, el paquete se puede comprar pagando cuotas. Con una oferta de 24 meses, el paquete cuesta 34,50 € al mes. El resultado final es que cuesta 839,98 euros.

¿También un nuevo paquete para el mercado abierto?

Sin embargo, en este caso, no se puede hablar de ahorro. Como se sabe, el precio de la versión de disco de PlayStation 5 es de poco menos de 550 euros, mientras que la membresía de PlayStation Plus Premium de 12 meses está disponible por 119,99 euros. Si comprara el contenido del paquete individualmente, terminaría con un precio de alrededor de 790 euros sin ofertas ni promociones.

El nivel premium de PlayStation Plus incluye todo el contenido del nivel base y plus. También hay funciones exclusivas, como demostraciones gratuitas de títulos seleccionados de PlayStation 5, soporte de transmisión en la nube y una amplia selección de clásicos de PlayStation. Lo que los diferentes niveles de PlayStation Plus tienen para ofrecer se revela en nuestra descripción general Sitio oficial.

Como anunció Sony Interactive Entertainment el mes pasado, desde el lanzamiento de la versión de tres niveles de PlayStation Plus, alrededor del 30 por ciento de los usuarios de PlayStation Plus han decidido actualizarse a uno de los niveles más caros. Tenemos más números y detalles sobre este asunto. aquí te resume.

Si Sony Interactive Entertainment confirma el paquete para Open Market, por supuesto, lo actualizaremos de inmediato.

