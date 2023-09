¿Puede el RTX 4090 alcanzar 60 fps de manera constante?

Aunque Starfield ha sido señalado desde el principio por la prensa y personas influyentes, las pruebas técnicas son escasas y en su mayoría se limitan a una primera impresión, porque de todos modos no tenía sentido hacer una evaluación comparativa sin un parche del primer día y los controladores adecuados. Por eso muchas veces nos quedamos con primeras impresiones como la nuestra y la de ellos también. Juegos DSO Él tiene uno y usted plantea la pregunta: ¿puede la Geforce RTX 4090 alcanzar 60 fps con resolución UHD?

Contenido editorial recomendado Aquí encontrarás contenido externo de [PLATTFORM] . Para proteger sus datos personales, no se muestran enlaces externos a menos que usted lo confirme haciendo clic en “Cargar todo el contenido externo”: Descargar todo el contenido externo Doy mi consentimiento para que se me muestre contenido externo. Así, los datos personales se transfieren a plataformas de terceros. Lea más sobre nuestra política de privacidad.

La respuesta corta: no del todo. Con 3240 x 2180 píxeles y configuraciones altas, la Geforce RTX 4090 tampoco podía mantener 60 fps continuamente, especialmente en áreas pobladas. Y finalmente medido en New Atlantic City, es una escena difícil. Como puede ver en el video, la Geforce RTX 4090 no es capaz de alcanzar 60 fps estables en esta región. Sin embargo, cabe señalar que el vídeo fue grabado utilizando Shadowplay, que impone una penalización adicional de 1 a 3 fotogramas por segundo. Sin grabación, esta sección se reprodujo al menos a 53 fotogramas por segundo.

Starfield requiere GPU: RTX 3080 a 30 FPS: hardware al máximo en la primera impresión

Sin embargo, esta no es la única área donde la velocidad de fotogramas cae por debajo de 60 fps. Durante el diálogo, a menudo vimos que la velocidad de fotogramas cae a 50. No solo eso, Starfield también tiene otras escenas que requieren mucho uso de la GPU, lo que puede reducir la velocidad de fotogramas. velocidad de fotogramas de 53 a 55 fps.” Se esperan pruebas técnicas exhaustivas durante el fin de semana y principios de la próxima semana. Sin embargo, Intel aún no tiene un controlador para la serie Arc, por lo que probablemente verá menos.

¿qué opinas? Utilice la función de comentarios y díganos lo que piensa. Debes iniciar sesión en PCGH.de o en el foro Extreme para comentar. Si aún no tienes una cuenta, puedes Considere registrarse, lo que trae muchas ventajas. Tenga en cuenta esto al comentar. Las reglas del foro son válidas..

fuente: DSOGaming