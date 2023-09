¿Puede una computadora portátil soportar un juego de rol?

El tan esperado juego Starfield, desarrollado por Bethesda, impone exigencias muy altas a los sistemas de los jugadores, especialmente a la CPU, la tarjeta gráfica y la memoria principal, que nunca pueden ser lo suficientemente rápidas. Pero, ¿cómo pueden sistemas relativamente “débiles” como Valve Steam Deck hacer frente al mundo extremadamente exigente y de gran alcance de los juegos de rol? El objetivo son 30 fps.

Starfield en 720p con poco detalle y FSR 2

Como primera prueba breve realizada por el canal de YouTube “ETA Prime”, conocido por sus reseñas y demostraciones móviles, Steam Deck y Proton API dentro de SteamOS son totalmente capaces de renderizar Starfield con una resolución de 1280 x 720p (“720p”) y aceleración estática a velocidades de fotogramas y llevarlo a una pantalla LC de 7 pulgadas. Los requisitos previos para esto son detalles gráficos mínimos y una mejora de AMD.

















Configuración de gráficos para Starfield en Steam Deck

Fuente: ETA Prime





Con una resolución de 720p, detalles gráficos mínimos y AMD FidelityFX Ultra Resolution (“FSR”) 2 más un limitador de cuadros configurado en 30 fps, la enorme aventura espacial en su computadora portátil se ejecuta a 30 fps relativamente constantes. Sin embargo, en escenas desafiantes, todavía hay caídas de hasta 15 fps, pero esto es la excepción, según la revisión.

40 fps realista

El evaluador también señala que las optimizaciones de Proton aún se encuentran en una etapa inicial y que las futuras actualizaciones de la API y del juego hacen que los 40 fps parezcan realistas. Los 40 fps ya han demostrado su eficacia en la plataforma de vapor en el pasado reciente.













Fuente: ETA Prime











Fuente: ETA Prime









Sin embargo, no debes esperar más de 40 fps como máximo, la APU Aerith construida sobre Zen 2 y RDNA 2 simplemente no es lo suficientemente potente para lograr eso. Todavía no está claro si Starfield admitirá FSR 3 con Fluid Motion Frames (“FMF”), que debutará a finales de este mes.

Las primeras pruebas realizadas por los editores de PCGH ya han demostrado lo exigente que es Starfield en términos de CPU, tarjeta gráfica y memoria principal.

