¿Puedo conducir en Argentina a partir del sábado?

(Motorsport-Total.com) – Una parte significativa de la carga de MotoGP de Indonesia a Argentina se ha retrasado, entregando todo el circo del Campeonato Mundial de Motociclismo con desafíos inesperados en el Dermas de Rio Hondo este fin de semana.

Todas las actividades de conducción programadas para el viernes se cancelaron ya que el contenido completo de todos los equipos de MotoGP en Sudamérica no estará disponible para el jueves. De acuerdo con el nuevo cronograma para el fin de semana de Argentina, el sábado comenzarán los primeros entrenamientos libres para las tres clases del Campeonato Mundial.

Los grupos de clientes de Ducati, Gresini y VR46, se ven principalmente afectados por retrasos en la carga, que pueden deberse a dos aviones de transporte defectuosos. Pero no fueron los únicos que esperaron el artículo hasta la tarde del jueves, hora local de Argentina.

Presidenta de la Liga Enia Bastianini: “No tengo nada ahora mismo”

“Actualmente no tengo nada, ni moto, nada”, dijo el jueves Enia Bastiani, actual presidenta del campeonato mundial, en una rueda de prensa de MotoGP Riders. Por lo general, todos traen un casco. Falta el casco de Pastianini en este momento.

El piloto de Grissini espera que el avión de carga, que había estado varado durante varios días en Mombasa, Kenia, sea ajustado para aterrizar en Argentina el viernes por la tarde, hora local. Como señaló el jefe de Dorna, Carmelo Ezpeleta, en su conferencia de prensa extraordinaria el jueves, las válvulas defectuosas en el motor del avión fueron la causa del retraso.

Ezpeleta señala válvulas defectuosas en motores de aviones

“El miércoles pasado enviamos varios aviones a Argentina en Lombok (Indonesia)”, agregó Ezpeleta: “Hubo un problema con un avión en Mombasa, África. Decidimos usar otro avión que ya había aterrizado en Argentina. Volver a Lombok”.

“Desafortunadamente hubo otro problema técnico en Mombasa. Uno de los cuatro motores parece haber tenido problemas con las válvulas. Dos aviones partieron más tarde, uno en Londres y otro en París. Ezpeleta.

Las líneas de ansiedad de Dermas de Rio Hondo solo se aliviarán si las reparaciones en Kenia se completan a tiempo y el avión con la carga pendiente de MotoGP sale a tiempo y llega a Argentina el viernes.

Pastianini, chofer de Gressini, dice: “A ver si mañana llega todo para acá”. Luca Marini del equipo VR46 es muy similar. “No tenemos nada en este momento. Tenemos que esperar hasta mañana por la tarde”, dice, pensando en el equipo: “Definitivamente no será fácil configurar todo en un día”.

Las palabras de aliento de Jack Miller

Las palabras de aliento vienen de Jack Miller. El piloto de fábrica de Ducati dijo: “Realmente no perdimos mucho”. Pero nuestras dos bicicletas están aquí y tenemos suficientes herramientas para preparar las bicicletas. Esperemos que los otros equipos, yo soy VR46 y Gracini en particular, les den cosas el viernes”.

Miller dice: “Entonces nuestros mecánicos definitivamente pueden ir allí y ayudar a la gente allí. Al final del día, Ducati es una gran familia”. [von VR46 und Gresini] Es lamentable que todavía estén esperando sus cosas”.

Otros equipos, como el equipo de fábrica de Yamaha dirigido por el campeón defensor Fabio Quartarro, ya tienen todo el equipo en el Dermas de Rio Hondo en el sitio. “Lo tengo todo. Podemos comenzar ahora mismo”, bromea Guardarro, pero luego intensifica: “Claro que todo es una pena. Podemos cruzar los dedos para que todo lo que aún falta llegue mañana”.

Bramac-Ducati no se vio afectada por el retraso de la carga. No obstante, Johann Zarco se solidariza: “En Pramac tenemos la suerte de tener ya todo en obra. Pero es muy difícil para los equipos seguir esperando todo. Porque si tienes 48 para todo el trabajo que sueles hacer. Horas, solo tienes una más noche.

Esperando algunas cosas más en KDM también. Miguel Oliveira, que ganó la última carrera en Indonesia, todavía se considera afortunado: “Por mi parte, solo falta una bicicleta. Si escuchamos que los otros equipos no tienen nada aquí, deberíamos estar felices”.

El compañero de equipo de Olivera, Brad Binder, dijo: “Gracias al nuevo calendario, todavía tenemos mucho tiempo en la pista. Eso es importante”. El sudafricano respondió que el Dermas de Rio sería su primera introducción a la máquina de MotoGP en el Hondo. Cuando el Gran Premio de Argentina tuvo lugar por última vez en 2019, Binder conducía en la clase Moto 2.

¿Has estado conduciendo desde el sábado? Sospecha por Pagnia

Pero la pregunta es si realmente puede conducir a partir del sábado. No se puede descartar la cancelación del tercer fin de semana de carreras de MotoGP en 2022, ya que es posible que la mercancía del supuesto avión de carga no pueda hacer funcionar el motor en Mombasa si el Dermas de Rio Hondo no llega el viernes.

“Primero, tendremos que esperar y ver si podemos conducir el sábado. En este momento no estamos seguros de si el avión llegará mañana”, admite el piloto de fábrica de Ducati, Francesco Pacnoya: “Es por eso que definitivamente tengo algunas preguntas más en mi mente”.

“Si todo va bien, planeamos encaminar la moto tanto como podamos, pero el problema es que la pista estará muy sucia al principio”. Intento cualquier cosa en base a la puesta a punto, haciendo una vuelta a la vez para mantener la pista limpia”.

“Definitivamente no va a ser un fin de semana fácil para nadie”, dijo Bagnoya. Puedes inscribirte con confianza el jueves. se puede manejar de sabado a viernes…