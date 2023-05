Puentes alrededor del mundo: Nora Heinzmann desde Heidenheim: 15 a Argentina

¡Hola! Soy Nora Heinzmann, tengo 15 años y estoy haciendo un año de intercambio en Catamarca, noreste de Argentina, a través de Rotary desde mediados de agosto. ¡Un sueño hecho realidad!

Con emociones encontradas, desde la curiosidad hasta la aventura y el dolor de decir adiós, partimos hacia Argentina el 19 de agosto de 2022, dos días después de cumplir 15 años.

Después de largos e interminables vuelos, mis padres anfitriones me recibieron muy cálidamente en el aeropuerto de Córdoba, donde ya me esperaba mi próximo desafío: ¡español! Aparte de los pocos conceptos básicos que obtuve en el Centro de Educación para Adultos de Heidenheim, no entendía nada, ¡así que dependía principalmente de mis manos y pies! He estado en Argentina durante unos cuatro meses y puedo hablar con los lugareños en todas partes sin ningún problema. Me sorprendió mucho y al mismo tiempo pude entender y hablar un idioma extranjero muy rápidamente, ¡casi sin ningún conocimiento previo! ¡”Hablar las cosas” con mis compañeros de clase en la escuela y unirme al club de hockey me ayudó más!

Orar juntos en la escuela

Cuando llegamos, fuimos directamente a la escuela, que era muy diferente a mi escuela en Heidenheim. Mucho era nuevo para mí: el uniforme escolar uniforme, la asamblea escolar matutina donde se izaban las banderas y la oración diaria de toda la escuela siempre fue una gran experiencia para mí. Las lecciones también son muy diferentes de las costumbres alemanas: la disciplina se escribe un poco más pequeña aquí y la escuela se ve como un lugar de encuentro con amigos. Aún no me acostumbraba a las clases más relajadas y variadas. Sin embargo, me gusta mucho ir a la escuela porque hice muchos amigos rápidamente. Toda la escuela me dio una cálida e increíblemente cálida bienvenida y me hizo sentir como en casa desde el principio. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para enviar mis mejores deseos a mis alumnos actuales de 10 años en Schillergymnasium. He tenido un gran tiempo escolar con ustedes hasta ahora y espero verlos nuevamente el próximo año.

Incluso cuando estaba fuera, me mantuve fiel a mi deporte favorito, el hockey sobre césped. A diferencia de Alemania, el hockey sobre césped se juega con más frecuencia en Argentina y es considerado el deporte nacional femenino. Desde el principio experimenté la increíble calidez de Argentina en el club. Estoy activo en dos equipos ahora y después del reciente campamento universitario de hockey, me sentí como una parte integral de este gran equipo, por lo que estoy muy feliz. El juego no conoce las barreras del idioma e incluso mi muy limitado español inicial no fue un problema. En este momento, mis mejores deseos para todos los de HSB Hockey, por quienes he estado activo en Heidenheim durante mucho tiempo y siempre tendré mi corazón en mi equipo. Ya estoy deseando poder estar con ustedes nuevamente el próximo año.

El hockey sobre césped es más importante en Argentina que en Alemania, para deleite de Nora Heinzmann.

© Foto: Privada

En general, me he adaptado bien aquí y estoy tratando de traer nuestra cultura de Suabia a Argentina. El spaetzle de queso casero y los pretzels siempre son un éxito, y el calendario de adviento hasta ahora desconocido pronto se presentará como una nueva tradición en mi familia anfitriona argentina.

En noviembre estuve de gira por el sur de Argentina con los estudiantes de intercambio de Rotary, un grupo diverso de diferentes países. Estoy muy feliz de explorar un país tan diverso y maravilloso. Sin embargo, en términos de comida, para mí claramente va a Alemania, ya que la comida aquí es muy rica en carne y, aparte de las “empanadas”, no es tan diferente.

Espíritu navideño con árbol de plástico

Desafortunadamente, no tengo el espíritu navideño debido al calor, e incluso si recibo fotos de mercados navideños o galletas de casa, la Navidad todavía está muy lejos para mí. Tal vez tenga ganas de poner un árbol de Navidad de plástico aquí; de lo contrario, disfrutaré el doble de la Navidad en casa el próximo año. Las celebraciones también se celebran aquí con la familia (invitada).

Les deseo a todos una Feliz Navidad, un Año Nuevo saludable y feliz.

¡Quiero enviar un saludo especial a mi familia, abuela, abuelo, Magnus y todos mis amigos! Todos ustedes piensan mucho en mí y solo puedo elogiar a tantas personas que siempre me reciben con los brazos abiertos y Heidenheim siempre será mi querido hogar.

¿De qué quiero deshacerme? ¡No dejes tus sueños para más tarde! ¡Nadie sabe lo que viene, lo que la vida tiene reservado para ti! He tenido la suerte de conocer una nueva cultura a una edad tan temprana y una familia y amigos increíblemente cariñosos en el otro lado del mundo, haciendo conexiones y recopilando momentos fascinantes en todo el mundo. ¡Y experiencias que se quedarán conmigo por el resto de mi vida!

Atentamente, Nora









Más información sobre la gente del distrito de Heidenheim que vive en el extranjero Puentes alrededor del mundo leer.