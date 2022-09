Putin amenaza a Moldavia con fuerza militar

a: helen graciaY el Tobias OzY el Sandra CathyY el Carolina SchaeferY el Nadia AustellY el neil akoyunY el Vicente BossuY el lucas mayerY el Jan Frédéric WendtY el esturión cristianoY el tania koch

dividir, rasgar

Vladimir Putin quiere tomar medidas contra Moldavia. Un reactor en la planta de energía nuclear de Zaporizhia debe cerrarse después de ser bombardeado: cinta de noticias del jueves 1 de septiembre.

+++ 18:00: Rusia amenaza a Moldavia con una acción militar si la seguridad de las fuerzas rusas se ve amenazada en Transnistria, controlada por los separatistas. Como Globalismo El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que los informes de que Moldavia corre el riesgo de un conflicto militar con Rusia. “Cualquier amenaza a la seguridad de las fuerzas rusas (en Transnistria) se consideraría un ataque a Rusia según el derecho internacional”.

Vladimir Putin amenaza a Moldavia con una acción militar. © Olga Matsueva / AFP

+++ 17:00: Vladimir Putin ha descrito a Ucrania como una “región anti-rusa” que debe ser eliminada. Esto amenaza a Rusia, dijo el jefe del estado ruso a los escolares en la región báltica de Kaliningrado. Así lo informó la agencia estatal de noticias interfax. “Por lo tanto, nuestra gente que lucha allí protege tanto a los residentes de Donbass como a la propia Rusia”, subrayó Putin.

Noticias de la guerra de Ucrania: reasentamiento forzoso de ciudadanos ucranianos

+++ 16:00: La ONG Human Rights Watch informó que las fuerzas rusas continúan trasladando por la fuerza a decenas de ciudadanos ucranianos a Rusia o territorios ocupados por Rusia. Esto conduce a controles de seguridad, que se denominan “filtrado”. La información no se puede verificar de forma independiente.

La guerra de Ucrania en imágenes: destrucción, resistencia y esperanza Ver galería

+++ 14:30: Según un informe de la inteligencia ucraniana, Rusia está evacuando a las fuerzas de ocupación de la planta nuclear de Zaporizhia. Sin embargo, esto se mantiene en secreto para no causar pánico en la planta de energía. La información fue publicada por el portal de noticias Kyiv Independent y no se puede verificar de forma independiente. Un equipo de la Agencia Internacional de Energía Atómica está investigando la planta de energía nuclear.

Noticias de la guerra de Ucrania: el equipo del OIEA llegó a la planta nuclear de Zaporizhia

+++ 13:30: Una misión de monitoreo de la Agencia Internacional de Energía Atómica llegó a la planta de energía nuclear de Zaporizhia en el sur de Ucrania. Así lo informó este jueves la agencia ucraniana de energía nuclear “Inerhoatum” en su canal de Telegram. El viaje tiene como objetivo asegurar la planta de energía nuclear más grande de Europa, que ha sido atacada repetidamente en la guerra entre Rusia y Ucrania.

+++ 12:30 horas: El presidente ruso, Vladimir Putin, se perderá un servicio conmemorativo para el exlíder soviético Mikhail Gorbachev el sábado. “Sabemos que las ceremonias principales y el funeral tendrán lugar el 3 de septiembre, pero el calendario del presidente no le permite estar allí”, dijo el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. De hecho, Putin fue al hospital de Moscú, donde murió Gorbachov, y colocó flores sobre el ataúd. Gorbachov murió el martes a la edad de 91 años. Dirigió la Unión Soviética como su último presidente de 1985 a 1991.

+++ 11:45: A pesar del contraataque ucraniano en el sur del país, el ejército ruso aparentemente está realizando ataques de investigación en posiciones defensivas. Así lo afirmó el Estado Mayor de Ucrania en un informe de situación. La información no se puede verificar de forma independiente.

Noticias de la guerra de Ucrania: Ucrania apunta a los sistemas de radar rusos

+++ 11:15: La inteligencia británica supone que las fuerzas ucranianas están apuntando actualmente a los sistemas de radar del ejército ruso. Los misiles de largo alcance se utilizan para golpear los centros logísticos. Según un informe de inteligencia, las instalaciones de radar rusas son fundamentales para la planificación estratégica y logística del ejército ruso.

+++ 10:45: Según el operador, un reactor en la planta de energía nuclear de Zaporizhia se cerró después de un bombardeo. Y la autoridad nuclear ucraniana anunció que “como resultado del nuevo disparo de morteros por parte de las fuerzas de ocupación rusas en el sitio de la planta de energía nuclear de Zaporizhia, se activó la protección de emergencia y se cerró el funcionamiento del quinto reactor”. El reactor número seis, que suministra a la planta la electricidad necesaria, sigue funcionando.

Noticias de la guerra de Ucrania: crítico de Putin muere en circunstancias misteriosas

+++ 09:45: Según un informe de la agencia de noticias Reuters El jueves por la mañana murió el jefe de la compañía petrolera rusa “Lukoil” Ravel Maganov. El hombre de 67 años se cayó por la ventana de un hospital. El hombre de 67 años había criticado públicamente la invasión rusa de Ucrania varias veces en el pasado y era visto como un crítico de Putin. El Kremlin aún no se ha pronunciado al respecto.

+++ 09.00 horas: Parece que las fuerzas rusas están tratando de apoderarse de toda la región de Donetsk. Un informe del Estado Mayor de Ucrania indica que las fuerzas armadas se centran actualmente en llenar los vacíos de suministro. Así lo informó, entre otras cosas, a través del portal de noticias Independiente de Kyiv. Esto no se puede verificar de forma independiente.

+++ 07:45: Antes de la misión prevista de un equipo de expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica a la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, el ejército ruso volvió a disparar contra la cercana localidad de Enerhodar, según fuentes ucranianas. El alcalde de la ciudad, Dmytro Orlov, dijo a Telegram el jueves que Enerhodar ha estado bajo el fuego de lanzagranadas y ataques con cohetes desde el amanecer. El equipo del OIEA quiere comenzar una inspección de la planta de energía nuclear capturada por las fuerzas rusas el jueves.

Noticias de la guerra de Ucrania: historiador militar teme una ‘batalla sangrienta’ por Cherson

Primer informe el jueves 1 de septiembre a las 6.45 horas: Según el historiador militar Bastian Matteo Siana, la ofensiva ucraniana en el sur del país podría desembocar en una “batalla sangrienta” por Kherson. El ejército ucraniano intentará específicamente interrumpir los refuerzos de las fuerzas rusas en la región. El científico de la Universidad de Potsdam dijo en una entrevista con El nuevo periódico de Osnabrück.

Ucrania preparó su ofensiva “meticulosamente” y utiliza hábilmente sus capacidades militares. Durante semanas han estado atacando rutas de suministro, importantes infraestructuras y la artillería rusa. Siana dijo que Kyiv le dio a las fuerzas rusas “miles de golpes en lugar de un gran ataque hilarante como el que se puede ver en las películas”. En la primera fase de la ofensiva, el objetivo es avanzar de regreso al Dnieper y posiblemente retomar Cherson directamente, o cortarlo y aislar a las unidades rusas allí. El historiador militar dijo que aún no está claro si el ataque ucraniano podría conducir a un giro en la guerra. NOZ. “Dependerá en gran medida de que se entreguen más armas occidentales a Ucrania y Rusia de la capacidad de Rusia para traer nuevas fuerzas y nuevos materiales al frente”. La capacidad de aprender lecciones y mantener la moral también es de gran importancia. No solo el hombre de 33 años fue víctima del ataque, sino también su novia. Kovalev ya había sobrevivido a un atentado con bomba en junio. En la Autoridad de Ocupación de Cherson, se desempeñó como Vicepresidente del Distrito y Ministro de Agricultura. La información no se puede verificar de forma independiente. (tk/jfw/vbu/na/cs/kas/tu/nak con dpa/AFP)