Putin amenaza con un desastre, como ocurrió en Grozni

Acero quemado entre las piedras arrojadas. Avdiivka terminará en ruinas, gane quien gane al final. (Foto de archivo) © Francisco Seco/DPA

Avdiivka se convierte en un símbolo de guerra. Rusia avanza con todas sus fuerzas. Ucrania se opone obstinadamente a esto. Y ahora están llegando nuevos tanques.

Avdiivka – Carlo Masala se equivocó en su suposición. por ahora. Tomando como ejemplo a Avdiivka, el politólogo de Hamburgo Hamburguesa Ebenblatt Muestra que Ucrania estaba decidida a dejar que las fuerzas de Putin se desangraran tanto como fuera posible. Dice que espera una “retirada táctica” de los defensores ucranianos de la zona aproximadamente cada hora. Masala dijo esto hace algún tiempo. Pero los combates continúan allí; Los rusos también siguen luchando sin descanso por la ciudad, sin conceder mucha importancia al resultado de la guerra en Ucrania: representa un símbolo de la confrontación mutua entre Vladimir Putin y el mundo libre.

Semana de noticias Los informes actuales indican que los rusos parecen estar tomando otro respiro para desalojar a los defensores de la ciudad; finalmente: el general de brigada Oleksandr Tarnavsky dijo recientemente que las Fuerzas Armadas rusas están “añadiendo cada vez más grupos de tanques para atacar a los grupos de infantería” estacionados alrededor de la ciudad, el jefe de la unidad ucraniana Tavria que Avdiyevka está detenido. A mediados de octubre, Rusia lanzó su ofensiva alrededor de Avdiivka, cobrándose miles de vidas en ambos lados, incluso antes de que llegara el duro invierno de Ucrania. En los meses siguientes, Moscú logró avances lentos pero constantes en materia de asentamientos industriales allí.

Avdiivka en disputa: las tropas rusas entran en un campo de escombros

Semana de noticias El periodista local Yuri Butusov afirmó que los rusos están a poco más de un kilómetro de las afueras de la ciudad. Butusov informa sobre él. cable-Un canal de una ciudad destruida. Los observadores inicialmente dieron a Ucrania buenas posibilidades de defensa, pero el optimismo está menguando rápidamente.

La táctica original de los rusos parece haber sido sorprender a sus defensores con túneles, sótanos y alcantarillas que ellos mismos cavaron, y éste ha sido el enfoque adoptado desde finales del año pasado, dijo el portavoz de la 110ª Brigada Mecanizada Separada, Anton Kotsukun, al ucraniano Noticias. “Están cavando túneles más cerca de nuestras ubicaciones, en primer lugar para camuflarse y, en segundo lugar, para aparecer inesperadamente en algún lugar más cercano a nuestras ubicaciones”, informó UNIAN. Ahora parece que Rusia quiere imponer una decisión sobre el uso masivo de vehículos. ; Aparentemente por las buenas o por las malas. El tiempo apremia, ya que las fuerzas rusas han estado moviéndose por la ciudad durante casi cinco meses.

El camino a Avdiivka: pavimentado de naufragios y soldados muertos

Al llevar estas apuestas a zonas controladas por Ucrania, los rusos parecen estar intentando crear pequeños enclaves, pequeños cercos, dentro de la disputada región de Avdiivka. Para evitar el cerco, es posible que las fuerzas ucranianas tengan que retirarse gradualmente de varias posiciones y enderezar sus líneas, muy probablemente en la parte sur de la ciudad destruida: este es el análisis. ZDF situación actual. La captura de Avdiivka permitiría a Moscú ampliar significativamente sus operaciones logísticas y restringir el movimiento de Ucrania contra las posiciones rusas en la capital regional, Donetsk. Esto, a su vez, allanaría el camino de Rusia hacia Kostyantinivka, una “fortaleza muy importante”, me dijo el ex coronel ucraniano Serhiy Hrabsky. Semana de noticias.

Las pérdidas de vehículos fueron una característica del esfuerzo ofensivo ruso alrededor de Avdiivka desde el principio. Basado en comparaciones de imágenes satelitales realizadas por analistas de datos de Información de inteligencia frontal Entre el inicio de su ataque a la ciudad el 10 de octubre y el final del año, Moscú perdió más de 211 vehículos sólo en los alrededores de Avdiivka. La estimación británica es más completa: el Ministerio de Defensa británico supone que Rusia perdió alrededor de 200 vehículos blindados sólo en las tres primeras semanas de la ofensiva de Avdiivka.

El juego de Rusia con la historia: Avdiivka puede convertirse en un segundo Grozny

“Luchar en terreno urbanizado es una de las tareas más agotadoras y desafiantes para los soldados y especialmente para sus superiores en la guerra”, dijo el ex general de división del ejército alemán Walter Spindler. Noticias de Stuttgart. Los defensores tendrían las enormes ventajas de conocer íntimamente su ciudad, prepararla para la defensa y adaptar sus planes en detalle a las condiciones locales. Por el contrario, los atacantes sólo pudieron utilizar tanques y vehículos de forma limitada e ineficaz. Explica que en las normas tácticas de los ejércitos occidentales se exige una superioridad de 7:1, y en las normas rusas incluso de 9:1, para poder ocupar con éxito una ciudad. Por lo tanto, el ex oficial de infantería considera que el uso de tanques es una opción táctica nacida de la necesidad; en su opinión, los tanques no brindan ninguna ayuda real a los soldados de infantería en la guerra urbana.

Sin embargo, los soldados de infantería primero tendrían que asegurar los tanques contra el fuego enemigo. Spindler: “Los tripulantes de los tanques sólo pueden observar el campo de batalla desde el tanque a través de cristales blindados del tamaño de un ladrillo, los llamados espejos de esquina. Esto limita enormemente la visión. Además, los tanques y vehículos blindados de transporte de tropas sólo pueden disparar a distancias cortas”. unos 150 metros en lugar de los 3.500 a 4.500 metros reales. Los vehículos son vulnerables a ataques como los que utilizan granadas propulsadas por cohetes o cócteles Molotov enviados a Ucrania desde países occidentales. Además, de todos modos tienen que atravesar la ciudad a escondidas: los escombros están bloquear carreteras y espacios, especialmente cuando estas barreras también están minadas: para todos, el peligro acecha a la vuelta de la esquina.

Cóctel molotov – bomba improvisada El cóctel Molotov toma su nombre de Vyacheslav Mikhailovich Molotov. Fue un político soviético influyente entre 1920 y 1950, por ejemplo como primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. El 30 de noviembre de 1930, tres meses después del ataque alemán a Polonia, comenzó la “Guerra de Invierno”: los soldados soviéticos cruzaron la frontera finlandesa en Karelia y los aviones del Ejército Rojo lanzaron bombas de racimo sobre Helsinki y otras ciudades. Pero Molotov intentó ocultar el ataque. Dijo en un discurso por radio que los bombarderos soviéticos estaban arrojando alimentos sobre residentes supuestamente hambrientos. Los finlandeses trataban las bombas de racimo con humor negro y las llamaban “cestas de pan Molotov”. Las botellas que contienen líquidos inflamables han sido ampliamente utilizadas por los soldados en la guerra desde mediados de la década de 1930. Los soldados de infantería lucharon con armas nuevas y antiguas en tres continentes: los chinos cerca de Shanghai contra Japón, los abisinios en Etiopía contra los invasores italianos y los fascistas bajo el mando del general Franco en España contra las fuerzas republicanas. Los tanques siempre han tenido puntos débiles: el líquido ardiente podía entrar a través de los orificios de observación de la cabina del conductor y de los orificios de ventilación de los motores. Especialmente cuando los tanques se mueven lentamente, se convierten en blancos fáciles para los dispositivos incendiarios. El ejército finlandés era inferior al ruso y dependía cada vez más de los cócteles Molotov para defenderse de los tanques. Entre los soldados se decía en broma que había que servir la bebida adecuada en las cestas de pan de Molotov. De ahí el nombre del cóctel molotov: Cóctel Molotov. READ Acción sangrienta en Alabama: cuatro muertos tras recibir un disparo en una fiesta de cumpleaños fuente: Espejo

El ejército de Vladimir Putin sufrió un desastre con sus tanques en una ciudad hace varios años. Una reciente batalla de tanques en una ciudad terminó en desastre, dice James Hughes, investigador de Europa del Este en el grupo de expertos. Centro de estudios internacionales y de Europa del Este “En diciembre de 1994, una larga columna de tanques rusos entró en la capital chechena, Grozny, para sofocar un levantamiento nacionalista separatista. Rusia supuso que una mera demostración de fuerza militar conduciría a la rendición de los rebeldes.

Sin embargo, a las pocas horas, toda la columna fue aniquilada por combatientes chechenos. Rusia perdió unos 200 vehículos blindados y unos 1.000 soldados rusos murieron o fueron capturados. El tanque pertenece al campo de batalla. Las ciudades le son ajenas. “La situación actual en Avdiivka es un microcosmos del fracaso del Estado Mayor ruso en general a la hora de absorber las lecciones que sus fuerzas han aprendido de anteriores esfuerzos ofensivos fallidos en Ucrania y transferirlas a otros grupos de fuerzas en toda la región”. Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

La invasión de Avdiivka: una campaña que consumirá a mucha gente

Esencialmente, la batalla de Avdiivka requiere una actuación táctica por parte del mando militar, algo que los rusos no han logrado lograr consistentemente. El teniente coronel Andre Knabe, comandante de batallón del Regimiento de Protección de Objetos de la Fuerza Aérea Alemana, dijo que la importancia de la infantería es mucho más que el desempeño de los tanques y la artillería, ya que es crucial para el éxito en la guerra local y urbana. Además, el reconocimiento es de gran importancia, por ejemplo mediante drones. En principio, el lado atacante siempre busca aprovecharse de los defensores. El gran número de personas o materiales atacados aumenta el número de víctimas, pero no conduce a ningún beneficio inmediato.

Esto hace que tomar una ciudad más grande y más densamente poblada sea “una tarea casi imposible”, dijo Knabe. Las fuerzas armadas rusas ya habían intentado imponer el control sobre Kiev al comienzo de la guerra, pero al final no lo consiguieron. Su ataque ya había cesado en las afueras de la capital ucraniana. Controlar una zona tan confusa siempre es una tarea enorme, por muy diferentes que sean las ciudades, afirma el presentador. “Necesitan mucho personal para hacer eso”.

Por lo tanto, incluso si los rusos finalmente lograran rodear Avdiivka, sería el resultado de un avance lento y progresivo en lugar de un avance devastador, similar a una guerra relámpago, que daría a los defensores restantes suficiente tiempo para retirarse y así evitar el cerco. Cada vez que los oponentes se quedan atrás, los defensores ganan. Dmytro Lazutkin, portavoz de la 47.ª Brigada ucraniana que lucha en los alrededores de Avdiivka, dijo en diciembre: Semana de noticias “Vale la pena defender la ciudad mientras desgastemos a los rusos”, afirma.

Los tenaces esfuerzos ofensivos de Rusia demuestran que los ucranianos continúan resistiendo obstinadamente. La guerra seguirá hirviendo.