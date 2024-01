Putin encarcela al líder ruso por el desastre de Crimea

Página principal Política

de: Momir Takak

el presiona divide

Como Vladimir Putin no está satisfecho con la defensa en Crimea, un ex oficial debe ser encarcelado. Se dice que proporcionó equipo militar deficiente.

MOSCÚ – Es bien sabido con qué falta de escrúpulos trata el régimen ruso con las personas que han caído en la trampa de la vergüenza. El mejor ejemplo de esto es el oponente de Putin, Alexei Navalny, quien probablemente será encarcelado en un campo de concentración ruso durante mucho tiempo. Ahora un ex oficial de alto rango de la Guardia Nacional Rusa ha sido arrestado, pero no porque criticara los acontecimientos de la guerra de Ucrania.

Sergei Volkov fue sentenciado a seis años de prisión en Rusia el martes (16 de enero) por no brindar protección adecuada a Crimea. que informes Semana de noticias Se refiere a la agencia estatal de noticias rusa. TAS. Se dice que Volkov compró equipos de radar que no eran adecuados para proteger el puente de Kerch, que conecta el territorio continental ruso con Crimea.

Vladimir Putin había encarcelado a un ex oficial por no defender adecuadamente la península de Crimea. © Imago/Sergey Bubilev/TASS

Guerra de Ucrania: Seis años de prisión para el ex comandante por no defender adecuadamente Crimea

El puente también tiene una importancia estratégica en la guerra de Ucrania, ya que a través de él se abastecen las fuerzas armadas rusas. En el pasado, ha sido repetidamente blanco de ataques ucranianos. El puente de Kerch resultó gravemente dañado por ataques con aviones no tripulados en octubre de 2022 y julio de 2023.

TAS Según Volkov, fue el responsable de la compra de dos sistemas de radar Orel 2020. La fiscalía, que solicitó siete años de prisión, acusó al ex oficial naval de adquirir los sistemas a pesar de saber que no eran aptos para la defensa contra vehículos aéreos no tripulados como drones. Al parecer, el tribunal siguió el argumento y declaró a Volkov culpable de abuso de su cargo.

Tanques, drones y defensa aérea: armas para Ucrania Ver la serie de imágenes

Veredicto en Crimea: el oficial acusado se defiende en vano

El acusado se declaró inocente. Su abogado, Vladimir Androsenko, ya lo había hecho anteriormente. TAS Dijo que sólo el sistema Orel cumplía los requisitos militares y que el fabricante también tenía una posición de monopolio. Volkov argumentó que el sistema no estaba destinado a proteger el puente de Kerch. Más bien, fue adquirido para defender las posiciones de las unidades navales estacionadas en la península de Crimea.

Se sabe que Vladimir Putin ha despedido incluso a generales que lo merecían. El ex comandante en jefe de las fuerzas rusas en Ucrania lo ha visto de primera mano. Sergei Surovikin desapareció repentinamente después del levantamiento del Grupo Wagner a finales de junio de 2023. El general era considerado un aliado del ahora fallecido jefe Wagner, Yevgeny Prigozhin. Cuando resurgió, se encontraba en una posición mucho menos vulnerable. (toneladas métricas)