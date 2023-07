“Putin quiere destruir Ucrania y hacerla inhabitable”

Este sábado se cumplen 500 días de la guerra de Ucrania: ¿cuál es la situación?

Cuando Putin atacó a Ucrania el 24 de febrero, probablemente tenía en mente una guerra de hegemonía: Rusia debería dominar políticamente el país, convertirse en una especie de estado cliente, separado de la UE y Occidente. Eso ha cambiado. Mientras tanto, es una guerra imperialista cuyo objetivo es ocupar tantas regiones como sea posible. En general, el tono también ha cambiado: por supuesto, la guerra desde el principio fue sobre la rivalidad entre Rusia y Occidente. Pero este aspecto vuelve a estar en su apogeo, también con el apoyo de Pekín a Moscú. Se ha convertido en una batalla de sistemas.

¿Existe el peligro de una guerra de trincheras como en la Primera Guerra Mundial?

Al principio, Moscú bombardeó Kiev, infligiendo grandes golpes. Esta estrategia dio paso a una difícil guerra de trincheras. Si tomará las dimensiones que tenía en ese momento, no puedo predecirlo. Solo puedo ofrecerle algunos términos marginales: ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky muestran actualmente disposición alguna a rendirse. Sin embargo, hubo rumores de que los ucranianos habían prometido que Estados Unidos ganaría terreno para el otoño, cuando estarían listos para las conversaciones. Si esto es cierto, será una señal de que los líderes ucranianos también entienden que no pueden continuar esta guerra para siempre.

¿Putin quiere negociar?

Nadie sabe lo que quiere Putin. Pero si miras sus acciones, parece que quería prolongar la guerra. El Kremlin podría ordenar una segunda movilización, el envío de más sistemas de armas o incluso el uso de armas nucleares tácticas. Pero Putin no. Por un lado, cuenta con el hecho de que el apoyo político a Ucrania en Europa, pero también en los Estados Unidos, está disminuyendo lentamente y menos países están dispuestos a enviar armas. Por otro lado, quiere destruir Ucrania por completo y hacerla inhabitable: su ejército ha atacado infraestructuras civiles como fuentes de alimentación, hospitales y jardines de infancia. Quizás el ejemplo más impresionante de esto fue el presunto bombardeo de la represa de Cachuca. La intención es desgastar al pueblo ucraniano y romper su resistencia al régimen ruso.

¿Cómo va el contraataque de Kiev?

Políticamente bueno, militarmente no muy bueno. Las expectativas occidentales del ataque fueron moldeadas por la esperanza, no por la realidad. Algunos tenían la sensación de que Kiev podría recuperar Crimea en seis semanas en la primavera: evaluaciones de este tipo no tenían sentido. Si ahora compara lo que Ucrania está haciendo en el frente con lo que Occidente esperaba y esperaba, el resultado solo puede ser decepcionante. Políticamente, el curso actual de la guerra muestra que simplemente entregar algunos tanques no es suficiente. Si nos tomamos esto en serio, entonces los gobiernos occidentales deben aclarar urgentemente los temas de renovación, mantenimiento, reparación y cantidades requeridas, y aquí Ucrania está en una buena posición de negociación debido a la situación en el frente.

¿Cuánto durará la guerra?

Sospecho que las elecciones estadounidenses de 2024 y el posible cambio de gobierno en enero de 2025 pueden ser una encrucijada. Ya hay voces críticas en el Congreso de los Estados Unidos que ya no quieren aguantar más esta guerra política, financiera y militarmente.

Un enfoque que Estados Unidos estaba siguiendo incluso antes del estallido de la guerra.

Sí, este giro y el fuerte apoyo de EE.UU. a Europa es quizás lo más sorprendente. Antes de que Rusia atacara, los estadounidenses querían cambiar su enfoque geopolítico a Asia a la luz de las tensiones con China. Pero la alianza transatlántica ahora es más fuerte que nunca. La OTAN, descrita como con muerte cerebral por el presidente Macron en 2019, sigue viva y coleando. Países como Alemania están invirtiendo en armamento y la Unión Europea está intensificando la producción de municiones y tanques. Quizás esta cohesión también sorprendió al Kremlin.