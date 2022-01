“Qualittsaktie”: Deutsche Bank vergibt ambitioniertes Kursziel fr Apple-Aktie | Nachricht

Aktien in diesem Artículo

Fondsmanager sind aktuell so wenig bullish fr Tech-Aktien wie zuletzt im Dezember 2008 gibt “Yahoo Finance” die Ergebnisse einer Umfrage wieder. Das bekam jngst auch die Apple-Aktie zu spren: Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 8,5 Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 21.01.2022). Auch sie konnte sich somit nicht dem Ausverkauf bei den US-Techaktien entziehen, der angesichts der steigenden Inflation und der erwarteten Leitzinserhhungen durch die Fed seit Anfang 2022 im Gange ist. Doch nicht alle Experten sind pessimistisch fr das Papier des Konzerns aus Cupertino eingestellt. Ein Analyst der Deutschen Bank hat in einer aktuellen Studie sein Kursziel fr die Apple-Aktie sogar noch einmal deutlich erhht.

Analista de Deutsche Bank: Wall Street traut Apple zu wenig zu



Analista Sidney Ho besttigte in einer aktuellen Analyse, die “Yahoo Finance” vorliegt, sein Kauf-Rating fr die Apple-Aktie and hob das Kursziel von 175 US-Dollar auf 200 US-Dollar an. Ausgehend vom letzten Schlusskurs sieht er fr das Papier somit ein Aufwrtspotenzial von mehr als 23 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 21.01.2021). Er ist damit deutlich bullisher als andere Experten, denn das durchschnittliche Kursziel fr den iPhone-Hersteller liegt lediglich bei 177 US-Dollar, wie “Yahoo Finance” unter Berufung auf Daten von “Bloomberg” angibt.



Wie Ho schreibt, ist die Wall Street seiner Meinung nach fr Apple jedoch deutlich zu negativ eingestellt. “Angesichts des Hintergrunds einer gesunden Nachfrage und Apples starkem Produkt-Portfolio ber die Produktlinien hinweg, glauben wir, dass die” [Wall-]Street-Schtzung fr das Umsatzwachstum im Kalenderjahr 2022 von nur +5 Prozent (vs. die Deutsche-Bank-Schtzung von +9 Prozent) zu niedrig ist”, so der Analyst. Vorquartal aufgrund von Lieferkettenproblemen entfallen seien und die allein schon ein Wachstum von Ungefhr drei Prozentpunkten ausmachen wrden Meinung nach also bei ihren Prognosen nachziehen, womglich schon nach Vorlage der Bilanz fr das erste Quartal des Fiskaljahres 2022, die Apple am 27. Januar nach Handelsschluss an den US-Brsen prsentieren wird.



Experte sieht Apple in guter Position



Seine optimistische Einschtzung fr Apple begrndet der Deutsche Bank-Analyst auch damit, dass Apple seine Lieferkettenprobleme inzwischen in den Griff bekommen habe. So lieferten Einschrnkungen in der Lieferkette zwar kurzfristig Gegenwind fr den Umsatz, allerdings habe sich Apples Lieferkette mit einer schnelleren Geschwindigkeit verbessert, so dass sich die Wartezeit fr wek ein twit neues “Sinsider wit neues”. Das sollte nach Hos Einschtzung ausreichend fr ein “Beat-and-Raise”-Szenario sein, bei dem die Schtzungen geschlagen und anschlieend angehoben werden.



Auch das Makro-Umfeld mit steigenden Inflationsraten liefere Apple eher Rckenwind als Gegenwind, así que Ho laut “Yahoo Finance”. Das Unternehmen verfge ber “starke betriebswirtschaftliche Grundlagen” und die Apple-Aktie werde “in einem inflationren Umfeld von der Flucht in Qualitti profitieren”, heit es in der Studie. Fr Ho scheint die Apple-Aktie somit die perfekte Symbiose aus Value- und Growth-Titel darzustellen, die sich in jedem Brsenumfeld gut schlgt. Ob dies in den kommenden Monaten tatschlich der Fall ist, wird sich jedoch erst noch zeigen mssen.

