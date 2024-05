¿Qué alimentos debes comer con frecuencia?

24vita Vivir saludablemente

Los antioxidantes son especialmente valiosos porque eliminan sustancias nocivas del organismo y, por tanto, ralentizan el envejecimiento de la piel. Las vitaminas C y E se encuentran entre los carroñeros de raíces.

Es un proceso en el cuerpo que ocurre automáticamente y es necesario: los contaminantes (radicales libres) se descomponen constantemente como resultado de procesos metabólicos y debido a influencias externas que dañan el cuerpo, como el estrés, los rayos ultravioleta, el tabaquismo y consumo de alcohol. Si el cuerpo ya no es capaz de compensar el efecto de los radicales libres, se produce el llamado estrés oxidativo, que puede provocar daños en las células o en sus funciones.

Una dieta saludable juega un papel importante en el mantenimiento de las células. Las bayas son un verdadero superalimento (mejor sin procesar o congeladas) y pueden contribuir significativamente a ralentizar el proceso de envejecimiento, por ejemplo el de la piel.

Haskap Berry: la nueva baya energética también está en Alemania Su forma recuerda a una rosa mosqueta y su color recuerda a una baya: la haskapberry, también llamada baya de miel, cereza de mayo o madreselva, es originaria de Siberia. Cada vez más cultivado en Alemania Impresiona no sólo por su sabor agridulce. Estas bayas son ricas en antocianinas antioxidantes, así como en vitaminas A, C y E.

Come bayas con regularidad y mantén tu cuerpo sano y fresco.

Las bayas de Haskap o de mayo impresionan por su color oscuro y, gracias a sus nutrientes, como los antioxidantes, pueden retener los radicales libres en el cuerpo. © Profesor25/Imago

Una nutrición adecuada y alimentos saludables ricos en antioxidantes y fitoquímicos pueden reducir el daño a las células del cuerpo. el Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) Recomienda una dieta rica en verduras y frutas ricas en antioxidantes como fitoquímicos. La vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, los carotenoides, los flavonoides, las antocianinas y los oligoelementos como el selenio tienen un efecto antioxidante en el organismo.

Especialmente las fresas, frambuesas, moras, arándanos, grosellas negras y frambuesas son ricas en antioxidantes gracias a las vitaminas que contienen. Se ha demostrado que un alto porcentaje de vitamina C reduce la formación de placas dañinas en los vasos, lo que se considera un factor de riesgo de demencia y Alzheimer, por ejemplo. Uno Estancia Se ha demostrado que el consumo regular de fresas puede mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de pérdida de memoria en la vejez. Los polifenoles de las bayas pueden favorecer la función cerebral y promover la formación de nuevas neuronas.

Los arándanos también son especialmente ricos en sustancias vegetales secundarias, como las antocianinas, que han demostrado tener propiedades antiinflamatorias y protectoras de las células. Gracias a su alto contenido en antioxidantes, que contrarrestan los radicales libres, las deliciosas frutas ayudan a ralentizar el proceso de envejecimiento de la piel. Los científicos señalan que seguir una dieta saludable y rica en antioxidantes también puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y ciertos tipos de cáncer.

