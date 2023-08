¿Qué es la obsesión amorosa y cómo superamos las ilusiones del amor?

Los fundamentos en breve La obsesión amorosa, también conocida como obsesión amorosa, es un trastorno mental.

Las personas afectadas están convencidas de que son amadas por alguien y malinterpretan gestos y acciones.

Como regla general, la recuperación completa solo se puede lograr con ayuda profesional.

¿Estás delirando en el amor con alguien? Te explicamos qué es exactamente la erotomanía y qué puedes hacer con las enfermedades mentales.

Obsesión amorosa: ¿Qué es la ilusión del amor?

¿Alguna vez te has enamorado? ¿Has olvidado casi todo lo que te rodea y no puedes pensar en nada más que en esta persona? El sentimiento de amor es difícil de describir con palabras y generalmente va más allá de las mariposas en el estómago. Por eso puede ser muy peligroso. Cada persona lleva sus propios sentimientos, pensamientos e interpretaciones del amor, influenciados por muchos factores diferentes. Pero, ¿qué sucede cuando el amor de repente se convierte en locura y dónde trazamos la línea?

Por muy romántica que sea la idea del amor verdadero e intenso, existen límites. Una vez que los superas, el afecto por la otra persona puede volverse peligroso. Este es el caso, por ejemplo, de la obsesión sexual. La obsesión amorosa, también conocida coloquialmente como paranoia, es un trastorno mental en el que los que la padecen están profundamente convencidos de que alguien se ha enamorado de ellos. Este suele ser el caso con una persona que no está disponible, por ejemplo porque no la conoce personalmente o porque el amor no es correspondido.

Los afectados intentan “ganarse” a la otra persona con innumerables llamadas, cartas, mensajes o incluso presentándose personalmente en la puerta de su casa. Esto a menudo conduce al acoso.

formas obsesivas

Hay dos tipos diferentes de obsesión sexual:

Forma pura o monomanía, erotomanía primaria: el trastorno mental suele presentarse independientemente de otros trastornos mentales comórbidos, y suele ocurrir de forma repentina.

Obsesión amorosa secundaria: aquí, el delirio de amor aparece como parte de otro trastorno psicótico y se considera más difícil de tratar.

Estas razones conducen a delirios de amor.

Las razones de este delirio mental pueden tener diferentes orígenes. Surge así la condena compulsiva de los afectados, por ejemplo, por otras enfermedades mentales. Pero hay otros desencadenantes:

enfermedades psicologicas

Experiencias importantes de la infancia.

Relación problemática padre-hijo

ADN

una personalidad

Otras influencias ambientales

Síntomas: Este es un signo de obsesión sexual.

En estado de obsesión sexual, los afectados hablan de una relación amorosa que ni siquiera existe. Actúan como si todo fuera real o fuera a ser real una vez que se elimine algún obstáculo. Este fenómeno también se conoció como síndrome de Clerambault, en honor al psiquiatra y fotógrafo francés Gaetan de Clerambault (1872-1934). Distingue el curso de la obsesión sexual en tres formas:

Los afectados tienen una gran dosis de optimismo que hace realidad la relación de fantasía. Luego viene la frustración, cuando la paciencia casi se acaba y conduce a la impaciencia o la decepción. La tercera etapa puede conducir a un comportamiento agresivo e igualmente peligroso. A veces, las fantasías salvajes pueden desarrollarse y hacerse realidad.

Los síntomas de la erotomanía son malinterpretar y sobrestimar las acciones y gestos de un ser supuestamente amado. Esto también explica la diferencia entre el amor y la locura. Si estos síntomas le suenan familiares, le recomendamos que tenga mucho cuidado:

Las necesidades especiales de la persona que experimenta el amor imaginario ya no son primarias

Se organizan encuentros aleatorios.

Hay visitas no deseadas

Contacto constante por teléfono (mensajes y llamadas)

Se dan regalos

Se miente a las personas del entorno inmediato

Ocurren delitos como hurto, robo, acecho y violencia

¿Se puede curar la locura en el amor?

Por cierto, los aspectos sexuales suelen jugar un papel secundario en el fetichismo. En cualquier caso, es importante que los afectados busquen ayuda profesional lo antes posible. Dado que este trastorno mental y el amor obsesivo son subjetivamente inquebrantables, lo que significa que a esas personas no se les puede convencer de lo contrario ni con argumentos ni con pruebas, la curación repentina, por ejemplo a través de la automedicación, es casi imposible.

Cuanto antes se pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento, mejor para todos los involucrados. Tan pronto como alguien aparece debido a los síntomas anteriores y aumenta el nivel de sufrimiento, es necesario consultar a un médico o terapeuta. Sin apoyo médico, no es posible romper el patrón de comportamiento patológico y volver a un estado mental saludable a largo plazo.

Las formas adecuadas de tratamiento son:

medidas de terapia conductual

Psicoanálisis

antipsicóticos

Dependiendo de la gravedad y el grado de gravedad, el médico debe determinar la mejor forma de tratamiento. Ciertamente hay casos de autocuración espontánea a través de un cambio repentino y una mejoría general en la salud. Sin embargo, no se puede confiar en esto y esto solo sucede en los casos más raros. Además, el riesgo de recaída es alto porque las causas no se eliminan de forma permanente. Cuanto más tiempo exista la erotomanía y cuanto más ocurra a lo largo de la vida, más probable es que la enfermedad se vuelva crónica.