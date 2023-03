Qué estrellas debería construir ahora Tuchel

enero veranos: Nada cambiará para el portero suizo de Tuchel. El verano está establecido mientras Noir no esté.

Lucas Hernández: Al igual que Neuer, el defensor está trabajando en su regreso y progresando todos los días. Aunque Hernández se lleva bien con Nagelsmann: la llegada de Tuchel no afecta su prestigio. Bavaria se impone internamente Deportes 1 La información también da mucha confianza en que Hernández pronto renovará su contrato.

Bona Sarr: Fue su última aparición con el Bayern de Múnich hace más de un año. Sin embargo, Sarr está dando una impresión relajada estos días, bromeando con el nuevo entrenador y sus compañeros de equipo en la primera sesión de entrenamiento de Tuchel el martes. Pero su papel sigue siendo el mismo. Los Chiefs esperan que su contrato, que se extiende hasta 2024, no sea revocado.

Alfonso Davis: Independientemente del entrenador y del sistema, no hay forma de ganarle al canadiense por el lado izquierdo. Tuchel admira a Davies, Davies admira a Tuchel.

Eric Maxim Choupo-Moting: Después de Maguncia y París, Múnich es la tercera parada conjunta entre Choupo-Moting y Tuchel. Se valoran mucho y el delantero ve al entrenador como un mentor. La importancia de Choupo-Moting en el partido del Bayern no cambiará de todos modos porque Tuchel no tiene una alternativa real al noveno lugar excepto él.

Matthijs de Luz: La salida de Nagelsmann fue un “trago duro” para el holandés, reveló en el circuito de Elftal. La mudanza del ex entrenador a Munich fue aceptable para él, realmente disfrutó trabajar con Nagelsmann. Tuchel una vez quiso que De Ligt también jugara para el Chelsea, y ahora hará todo lo posible para convencerlo de sí mismo y de sus ideas.

Daley ciego: El recién llegado de invierno fue elogiado repetidamente por sus compañeros de equipo por su seguridad con el balón. Últimamente no ha tenido mucha práctica de partidos. Se mantendrá así si ningún defensor resulta lesionado. Pero Blind lo sabe y acepta su papel de ayudante. residencia después de la finalización de su contrato el 30 de junio Más que improbable.

Josip Stanisic: Uno de los favoritos de Nagelsmann. Stanisic también encontró su despido correspondientemente desafortunado, dijo en una entrevista con espeluznante explicado. Pero el joven de 22 años es un trabajador meticuloso que no se queja, sino que le echa todo encima. Ahora quiere confirmar esto durante el reinado de Tuchel.

Joao Cancelo: El portugués, que está cedido por petición de Nagelsmann, podría convertirse en un bochorno si no juega. Si Tuchel regresa a la defensa de cuatro, Cancelo se beneficiará; de lo contrario, existe la posibilidad de conflicto.

Kingsley Coman: Lo siente por Nagelsmann-Aus. Su relación con el ex entrenador fue muy buena, e incluso Koeman le amplió contrato hace un año por su culpa. Con su velocidad y fuerza en el uno contra uno, hay mucho que sugiere que también será uno de los miembros del personal regular bajo las alas de Tuchel.

Leroy Sané: No tuvo ningún problema con Nagelsmann y, en última instancia, se culpó a sí mismo por su pobre desempeño. Tuchel quiere ayudarlo a volver al nivel más alto lo antes posible. Sane podría tener su oportunidad desde el inicio contra el Dortmund.

Serge Gnabry: Los jefes del Bayern no están contentos con Gnabry, pero confían en él, como Sane, para anular el cambio bajo Tuchel. En el partido internacional con Alemania contra Bélgica (2-3) mostró una gran actuación y marcó un gol. ¡Puedes construir sobre eso! El joven de 27 años sabe que más tiene que salir de él.

Thomas Müller: Aunque al menos lamenta el drama que rodea al entrenador de porteros Neuer Tabalovic, no hubo ningún problema entre Müller y Nagelsmann. El veterano tiene un lugar especial en el club y en el vestuario, eso lo sabe Tuchel. Sin embargo, el principio de rendimiento también se aplica a Mueller. Si el jugador de 33 años jugó como en el empate 1-2 en Leverkusen cuando fue sustituido en el descanso, tendrá que pelear por su lugar habitual.

Pablo Waner: El chico local se convirtió en el jugador profesional más joven del Bayern cuando tenía 16 años con Nagelsmann, pero solo ha tenido breves apariciones desde entonces. Nada puede cambiar eso en este momento porque Wanner sufre problemas con el teletransportador. Actualmente no es posible entrenar con el equipo. También tuvo que cancelar partidos internacionales con la Sub-18 alemana. ¡amargo!

Arjun Ibrahimovic: La talentosa segunda estrella del ataque del campus del Bayern de Múnich no ha jugado para los profesionales desde su sólido debut en la Bundesliga contra el Bochum el 11 de febrero, aunque los oficiales lo han elogiado a menudo por esa actuación. Ibrahimovic espera más oportunidades con Tuchel.

Teléfono compañero: Lo que se aplica a Ibrahimovic se aplica más al teléfono, el joven delantero ya lo ha impresionado como bromista (5 goles en 21 partidos), pero con la nueva temporada acercándose a más tardar, quiere recomendarse para más apariciones desde el principio. Los jefes también lo esperan, independientemente de si firman o no un nuevo delantero en el verano, porque Tel también puede jugar en las bandas.

Josué Kimmich: “Un poco de amor, un poco de corazón”, dijo Kimmich sobre el cambio de entrenador, “ese es el trabajo”. No es de extrañar: era el brazo extendido de Nagelsmann e intercambiaba tácticas y contenido de entrenamiento con él casi todos los días. Después de todo: Kimmich conocerá a un hombre en Tuchel que está tan obsesionado con el éxito como él y que se preocupa por los detalles tanto como Nagelsmann.

Ryan Gravenberch: No estoy molesto por el cambio de entrenador. Por el contrario: bajo Nagelsmann no tenía (casi) perspectivas de un lugar fijo, y también estuvo varias veces e incluso una vez Golpeado por el entrenador frente al equipo reunido. Sin embargo, Tuchel tiene muchas opciones en su posición. Gravenberch podría impulsar un cambio si no tiene más oportunidades, especialmente porque Konrad Laimer también se mudará a Isar en el verano.