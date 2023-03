¿Qué faldas llevar a partir de los 60? Los modelos más bellos y la forma en que están diseñados.

A medida que maduramos, nuestro estilo se vuelve más definido. Conocemos nuestros cuerpos mejor que nunca y somos más exigentes con las tendencias. Pero, ¿sabes qué faldas usar a los 60 para lucir favorecedora? Te mostramos la mejor ropa y trucos de moda para lucir a la moda y genial.

¿Qué faldas llevar a partir de los 60? Los mejores modelos y la moda actual.

Las faldas son una parte esencial de cualquier guardarropa. Pero a medida que envejecemos, encontrar el ajuste adecuado y decidir qué funciona para nuestra forma puede volverse más difícil. Este artículo te ayudará a elegir las mejores faldas para tu guardarropa y compartirá los mejores consejos de estilo para una mujer mayor de 60 años.

Preciosa falda evasé

La bonita falda evasé es perfecta para mujeres con cuerpo redondo. Su corte comienza en la cintura y cae en línea recta. Esta falda está hecha principalmente de tela pesada que realza su aspecto retro femenino.

Combínalo con una blusa ajustada o una camisa por dentro para lograr un efecto elegante y discreto. Este look es especialmente adecuado para la noche y las ocasiones formales.

¿Qué faldas llevar a partir de los 60? poca piel

Las faldas de cuero están de moda y muchas personas mayores las usan en el escenario. No estamos hablando de minifaldas ajustadas, sino de faldas lápiz de cuero hasta la rodilla o estilos ligeramente holgados. Combina la falda de cuero con una blusa pastel y te verás absolutamente impresionante. Puedes ser un poco más atrevida y agregar una chaqueta de cuero corta para completar el conjunto.

Elegante disfraz de falda plisada para mujer mayor

La falda plisada es muy femenina y su movimiento nos recuerda lo divertido que es ser niña. El estilo es un complemento perfecto para cualquier guardarropa clásico porque se puede usar una y otra vez y se puede combinar con diferentes tops.

Puedes usarlo con un top elegante y tacones o un top de manga corta y sandalias para los días más cálidos. No olvides los complementos para un look más atractivo: un cinturón distintivo, un collar de perlas y un elegante bolso de mano.

La falda lápiz negra es un must-have

Las faldas lápiz son increíblemente elegantes y puedes lucir bien incluso como mujer mayor de 60 años. Es muy cómodo y puedes combinarlo con diferentes tops. Elige un modelo sin cremallera ni botones, y te gustará. Las faldas lápiz negras vienen en una amplia variedad de materiales, pero recomendamos elegir modelos hechos de telas elásticas. También tienen un hermoso brillo que te hará destacar donde quiera que vayas.

Usa una falda lápiz con una bonita blusa holgada o una camiseta sin mangas larga y completa el look con una chaqueta de cuero. Completa tu look con llamativos pendientes y pulseras.

Usa una colorida falda de flores.

Las faldas florales cambian no solo la apariencia, sino también el estado de ánimo. Pueden alegrar cualquier día con su encanto floral, especialmente en primavera y verano.

Las faldas rosas combinan lo clásico y lo moderno, lo que las hace ideales para mujeres mayores de 60 años. Brindan la oportunidad de usar una falda que refleje su estilo sin tener que caminar con faldas ajustadas.

Corte holgado con falda cruzada

Las faldas cruzadas son geniales, especialmente cuando se combinan con una blusa coqueta. Elige faldas cruzadas en negro, blanco o nude. Los colores neutros funcionan mejor para las mujeres mayores de 60 años porque establecen el tono perfecto y se pueden equilibrar con joyas y accesorios. Estas faldas son muy versátiles y se pueden combinar con casi cualquier zapato. Use la falda cruzada con zapatos planos, tacones o sandalias de su elección. Asegúrate de elegir una falda con una cintura elástica para que se ajuste bien y cómodamente alrededor de tu cintura.

¿Qué faldas llevar a partir de los 60? falda larga

Una maxi falda es la prenda perfecta para alargar la silueta, cubrir las piernas y crear un look atemporal. Sea cual sea tu estilo, hay una falda maxi para ti.

Si mides menos de 170 cm, debes olvidarte de la falda midi y elegir un vestido hasta los tobillos. La figura de longitud media tiende a romper la pantorrilla, haciendo que las piernas parezcan más cortas.

De silueta alargada, puedes llevar faldas rectas o trapezoidales con un look precioso.

Si eres algo regordeta, las faldas plisadas sueltas son lo mejor para ti. Fluye fácilmente alrededor de las piernas y la silueta luce tonificada. En cualquier caso, siempre debes llevar una falda de talle alto porque es más favorecedora.

Dale estilo a la falda lencero moderna

Si todavía no estás seguro de qué estilo de falda te queda bien, no puedes equivocarte con una falda de satén. Estas faldas están especialmente de moda en este momento, por lo que no tendrás problemas para encontrar una en tu tienda favorita.

No importa tu altura, las faldas son una opción segura porque tienen un ajuste cómodo, favorecen cualquier figura y están muy de moda en este momento.

Otra ventaja es que se puede usar en muchas ocasiones. Combínalo con un suéter de punto y tenis o botas durante el día y una linda blusa y tacones para la noche.