¿Qué pasó con Kelly Bundy?

Cuando en 1997 finalizó la exitosa serie Una familia terriblemente agradable, muchos seguidores de este formato se preguntaron: ¿Podría Christina Applegate dejar atrás su cameo y protagonizar otro terreno? La actriz no tardó en demostrar su versatilidad artística.

La madre de una niña de once años acaba de celebrar su mayor momento personal después de muchos años. En 2005, Applegate protagonizó el musical de Broadway Sweet Charity. Una vez dijo: “Me encantan los musicales de Broadway desde que era niña”. Por esto fue nominada a un premio Tony.

En medio del frenesí del éxito profesional, Christina Applegate nunca ha disfrutado del protagonismo de la autocomplacencia. El ajetreo y el bullicio y la constante destacándose en público no fue un motivador: “Siempre me he mantenido alejada de este tipo de efectos secundarios de mi trabajo”, dice la actriz.