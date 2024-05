¿Qué quiere el populista de derecha Geert Wilders?

El 22 de noviembre cambió Holanda. Es el día que dividió la autoimagen nacional en un antes y un después.

Ese día, el derechista Geert Wilders ganó las elecciones parlamentarias y el país, alguna vez considerado cosmopolita y favorable a los inmigrantes, giró hacia la derecha.

Ahora, después de casi medio año de conversaciones y negociaciones, y después de especulaciones sobre nuevas elecciones, ha quedado claro: tres partidos más formarán una coalición con el partido de derecha de Wilders (“Partido de la Libertad”).

Un cambio radical en el rumbo de las normas de asilo

Además del conservador liberal Partido Popular por la Libertad y la Democracia, al partido de Wilders también se unen el recién fundado Partido Popular por la Libertad y la Democracia y el partido de protesta populista de derecha BBB (BoerBurger Beweging).

La coalición de cuatro partidos ocupa 88 de los 150 escaños del Parlamento de La Haya. El acuerdo entre los dos partidos: ninguno de los dos nombrará un primer ministro. Wilders había dimitido previamente del cargo de primer ministro para empoderar a un gobierno de extrema derecha.

23,5 por ciento de votos En las elecciones de noviembre ganó el partido PVV de Geert Wilders.

La noche del miércoles al jueves los cuatro partidos acordaron el llamado acuerdo de línea principal como base para el acuerdo de coalición. En consecuencia, quieren reducir los costos deducibles en el sector de la salud, así como el impuesto sobre la renta. El cuidado de los niños debería ser prácticamente gratuito y el 30 por ciento de todos los edificios nuevos deberían ser viviendas sociales.

Sin embargo, es probable que se produzca un cambio radical de rumbo, especialmente en lo que respecta a las regulaciones medioambientales y la inmigración. La coalición no quiere impulsar leyes climáticas más ambiciosas que las del resto de la Unión Europea. Además, se relajarán las normas medioambientales para los agricultores.

Especialmente en lo que respecta al tema clave de la inmigración planteado por Wilders, el hombre de 60 años parece haber prevalecido en muchos aspectos del acuerdo de gobierno conjunto. La próxima coalición quiere declarar una “crisis de refugiados” para poder implementar medidas de emergencia.

Geert Wilders (PVV), Dylan Yeshilgosz (VVD), Caroline van der Plas (BBB) ​​​​y Peter Umtzigt (NSC) presentarán el jueves el acuerdo de gobierno conjunto. © AFP/Quinn Van Weel

El estatus de asilo se limitará en el tiempo y también se impondrán restricciones a la reunificación familiar y la asistencia social a los refugiados. Los solicitantes de asilo rechazados deben abandonar el país inmediatamente. Además, la coalición quiere pedir permiso a la Comisión de la UE para dejar de participar en la política migratoria europea.

“Es dudoso que todo lo incluido en el acuerdo principal pueda financiarse”, comenta al periódico Tagesspiegel Friso Vellinga, ex director del Centro de Estudios Holandeses de la Universidad de Münster. “Los proyectos relacionados con la política de inmigración, la política climática y el medio ambiente también causarán muchas tensiones con la Unión Europea y los Países Bajos responderán en Bruselas”.

Cuando llegue la próxima crisis, por ejemplo en el presupuesto o en la política exterior, habrá conflictos. Daniel Mogg Politólogo y profesor de aritmética política en la Universidad de Amsterdam

El hecho de que el acuerdo fuera posible se debe también a Peter Omtzgut. El líder del partido Consejo de Seguridad Nacional había impedido anteriormente que Wilders se convirtiera en primer ministro, pero ahora se ha echado atrás. “Claramente los argumentos se han agotado porque Wilders ha suavizado significativamente sus puntos de vista, especialmente en materia de política de inmigración”, dice Daniel Moje, politólogo de la Universidad de Ámsterdam.

¿Quién será el primer ministro?

Pero el politólogo cree que el acuerdo entre los cuatro partidos también tiene fuertes razones políticas. Las encuestas de opinión de las últimas semanas han demostrado que el partido de Wilders habría logrado mayores avances en posibles nuevas elecciones. Además: “Umtsigt y su partido también deberían ser catalogados como de derecha”, afirma Vellinga.

Sin embargo, todavía no está claro quién se convertirá en primer ministro. Ya hay un candidato no oficial: el socialdemócrata Ronald Plasterk, ex ministro del Interior y de Educación de los Países Bajos. Este biólogo molecular de formación dejó la política en 2016 y desde entonces ha estado activo en los negocios.

Primer Ministro Mark Rutte: Su partido VVD también pertenece a la nueva coalición de cuatro partidos de Wilders. © DPA/Koen van Weel

En los últimos años, las opiniones de Blasterk se han desplazado hacia la extrema derecha. Escribió artículos en el popular periódico conservador De Telegraaf criticando a las “élites políticas” y las políticas de la izquierda verde, así como la protección del clima.

Plasterk también es uno de los favoritos de Wilder. El Partido Socialdemócrata PvdA ya ha anunciado que el ex ministro tendrá que abandonar el partido si lidera un gobierno de derecha. “En este momento, es más probable que Plasterk haga eso”, dice Moog. “Los demás candidatos no circularon en los Países Bajos”.

El politólogo supone que al principio la alianza funcionará de forma estable. “Pero cuando llegue la próxima crisis, por ejemplo en el presupuesto o en la política exterior, habrá conflictos y entonces los distintos partidos de la coalición tendrán que decidir estratégicamente si esperan nuevas elecciones”.

“Los Países Bajos afrontan tiempos difíciles”, afirma el historiador Velinga. “Es muy poco probable que el gobierno permanezca en el poder durante una legislatura completa. “Esto rara vez sucede en los Países Bajos”. Se imagina que los holandeses tendrán que volver a votar dentro de uno o dos años.