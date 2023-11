El dolor muscular no siempre es lo mismo que el dolor muscular. Las causas también pueden incluir una deficiencia de una determinada vitamina. Llegaremos al fondo de esto.

El dolor muscular puede ocurrir en partes muy diferentes del cuerpo. Son posibles varias razones. En este texto queremos limitarnos a la deficiencia de vitaminas como causa de discapacidad física.

¿Cuándo hablamos de dolor muscular?

en netdoktor.de El dolor muscular, también llamado mialgia, se describe como “dolor punzante, calambres, tirones, ardor o compresión en el músculo”. En la mayoría de los casos, la zona de la espalda, los hombros o el cuello se ve afectada. El dolor muscular puede ser agudo o crónico.

Esto puede deberse a “tensiones, tensiones o lesiones inofensivas” que se curan por sí solas. Si el dolor es crónico, puede deberse a una mala postura y al uso excesivo. También pueden ser “síntomas que acompañan a enfermedades graves que afectan a los propios músculos, al sistema nervioso, al esqueleto u otros órganos”.

¿Qué vitamina falta para el dolor muscular?

Si el dolor muscular es causado por una deficiencia de nutrientes, el cuerpo no tiene suficiente magnesio, calcio o… vitamina Dr.. El magnesio hace ruido. Vital.de También es importante para los nervios y el corazón, y si no es suficiente, afecta la salud ósea y puede provocar osteoporosis. El calcio también es esencial para los nervios, y una deficiencia puede provocar no sólo osteoporosis sino también piel seca o movilidad limitada.

Esto nos lleva a la vitamina D. La llamada vitamina del sol fortalece los huesos y los músculos y garantiza un sistema inmunológico saludable. Existe el riesgo de escasez de suministro, especialmente en la temporada oscura. Por eso Vital.de recomienda consumir suficiente vitamina D en primavera y verano, es decir, en los meses en los que los rayos del sol son más fuertes en Alemania. “Entre el 80 y el 90 por ciento de la vitamina la produce el propio cuerpo cuando los rayos ultravioleta inciden en la piel”, informa el portal.

¿Cómo puedo obtener suficiente vitamina D?

La regla general, respaldada por nuestra revisión de farmacia, es pasar entre cinco y 25 minutos al sol todos los días. Sin embargo, este valor depende de factores como “el tipo de piel, la época del año y del día, el clima, la vestimenta o el uso de protector solar”. Además, debido a la ubicación geográfica de Alemania, la luz solar entre octubre y marzo no es suficiente para absorber suficiente vitamina D.

El cuerpo puede almacenar vitamina D de los meses de verano para utilizarla en los meses menos soleados. Pero una alimentación sana y consciente es aún más importante. Sin embargo, según el Instituto Robert Koch ( RKI) Sólo hay unos pocos alimentos que contienen una cantidad significativa de vitamina D, entre ellos el pescado marino graso, algunos despojos y setas o huevos comestibles. Alternativamente, puedes utilizar suplementos o alimentos fortificados.

Sin embargo, se recomienda precaución: aunque no es posible sufrir una sobredosis debido a la exposición al sol, la ingesta excesiva de suplementos de vitamina D puede tener consecuencias. En primer lugar, la encuesta de farmacia indica náuseas, calambres abdominales, vómitos y daño renal; A largo plazo no se puede descartar una intoxicación, ya que el cuerpo almacena la vitamina del sol.

¿Cuándo se habla de deficiencia de vitamina D?

Según el RKI, este es el caso “cuando falta vitamina D en el cuerpo durante un período prolongado y aparecen síntomas clínicamente relevantes”. Entre ellos se encuentran el raquitismo y la osteomalacia, es decir, daños en los huesos. Sin embargo, cabe señalar que los niveles séricos de vitamina D están sujetos a fuertes fluctuaciones estacionales. Un valor demasiado bajo a la vez no debería ser un indicio de deficiencia de vitaminas a largo plazo bajo la luz del sol.

Desde un punto de vista médico, una posible deficiencia se puede detectar realizando una prueba de vitamina D realizada por un médico.

¿Quiénes son las personas con riesgo particular de sufrir deficiencia de vitamina D?

El RKI menciona aquí principalmente a personas que rara vez pasan tiempo al aire libre. También pueden estar inmóviles, tener enfermedades crónicas o ser personas que necesitan atención. Independientemente, los adultos mayores “generalmente corren riesgo porque su producción de vitamina D disminuye con la edad” y, además, “normalmente comen cantidades más pequeñas de alimentos, por lo que su dieta les proporciona menos vitamina D”.

También existe un mayor riesgo para los bebés “ya que no deben exponerse a la luz solar directa”. El RKI también menciona a “las personas que, por motivos religiosos o culturales, sólo salen con la piel cubierta, así como a las personas de piel oscura”. Esto último se debe a que las pieles con alta pigmentación dejan pasar menos rayos UV.

Por otro motivo, también corren riesgo las personas con enfermedades crónicas del sistema digestivo, el hígado o los riñones, si toman medicamentos que alteran el metabolismo de la vitamina D.