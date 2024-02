Quedan soldados en la guerra de Ucrania

Página principal Política

La ciudad de Avdiivka, muy disputada, cae en manos rusas. Debido a la falta de municiones, las Fuerzas Armadas de Ucrania se vieron obligadas a retirarse, dejando atrás a muchos soldados.

Avdiivka – La caótica retirada de las fuerzas ucranianas de la ciudad de Avdiivka, que fue testigo de feroces combates, provocó la muerte de sus víctimas. Incluso si el ejército ruso sólo fuera capaz de lograr una victoria pírrica aquíLa parte ucraniana también sufrió grandes pérdidas. Según los primeros informes, la apresurada retirada dejó muchos soldados heridos.

El próximo revés en la guerra de Ucrania: hasta 1.000 soldados quedan en Avdiivka

La pérdida de Avdiivka no es sólo una pérdida simbólica, sino también una pérdida moral para Kiev en la guerra de Ucrania. El ejército ucraniano tuvo que dejar a muchos soldados heridos en la disputada región de Donbás. Esta derrota podría tener un impacto severo en la ya tensa moral ucraniana. La parte ucraniana habla actualmente de la presencia de entre 850 y 1.000 soldados. Aún no se puede confirmar el número exacto, pero las evaluaciones occidentales parecen confirmar la magnitud de las pérdidas, como las infligidas a la ciudad. Los New York Times mencionado.

General ucraniano: la decisión correcta de retirarse de Avdiivka

Después de que Rusia penetró una importante línea de suministro para las fuerzas ucranianas, los ucranianos intentaron retirarse. Unos 50.000 soldados rusos fueron movilizados en la batalla de Avdiivka, ya que la ciudad ocupa una importante ubicación estratégica en la región de Donbass. La razón por la que Rusia pudo apoderarse de la ciudad ahora es por la falta de municiones del lado ucraniano. El general Oleksandr Tarnavsky comentó la situación. “En una situación en la que el enemigo avanza bajo fuego continuo sobre los cuerpos de sus soldados con una ventaja de proyectiles de 10:1, esta es la única solución correcta”, dijo. Los New York Times Citado.

Después del fallido contraataque de Ucrania el año pasado y la derrota en Avdiivka, la moral ucraniana puede estar en riesgo. Ucrania quiso recientemente reclutar 500.000 ciudadanos para la guerra, pero esto se topó con vientos políticos en contra y fue bloqueado en el parlamento.

Las descripciones de los soldados alrededor de Avdiivka muestran una retirada caótica

Las voces ucranianas ponen en perspectiva las pérdidas actuales y tratan de restar importancia a la situación. Sólo seis soldados habrían sido capturados, según un comandante ucraniano, y Rusia no habría podido obtener ninguna ventaja estratégica importante al apoderarse de la ciudad. Por otro lado, voces occidentales y soldados ucranianos cuestionan esta descripción. La retirada no estuvo bien planificada e implementada, lo que provocó que muchos de ellos cayeran en manos del ejército ruso. Tarnowski escribió el sábado (19 de febrero). en telegramaAunque la retirada estuvo bien planificada, “en la etapa final de la operación, bajo la presión de fuerzas enemigas superiores, algunos soldados ucranianos fueron capturados”, dijo.

Entrevistas bbc Con soldados ucranianos en el frente alrededor de Avdiivka describiendo una retirada caótica de la ciudad sitiada. Los subordinados directos indican caos. Los líderes que resistieron se retiraron hasta que fueron rodeados por fuerzas rusas. Cuando finalmente se dio la orden de retirada, ya era demasiado tarde para algunos soldados.

¿Se considera la pérdida de Avdiivka un punto de inflexión en la guerra de Ucrania?

Cuando el ejército ucraniano decidió retirarse y abandonar la ciudad, Avdiivka ya estaba rodeada por tres lados. Sólo queda una calle como vía de escape de la ciudad. Otro problema con la retirada fue la mala comunicación. como Los New York Times Algunos ya han sido informados de la retirada, mientras que otros aún mantienen su posición. Los próximos meses demostrarán si la captura de Avdiivka representa realmente un punto de inflexión en la guerra de Ucrania, como afirma la parte rusa. (sesión)