¿Quién durmió peor anoche?

© Motorsport Pictures Max Verstappen y Lewis Hamilton son dos de los cuatro grandes perdedores Zoom

Queridos lectores,

El Gran Premio de Arabia Saudita ha producido historias para las mil y una noches, y uno puede decirlo acertadamente esta mañana. Me parece casi injusto quitar a un perdedor de fin de semana de mi cómoda silla de oficina en mi columna el lunes después de la carrera del siglo (sí, ¡lo digo en serio!). En cambio, creo que después del estreno de la Fórmula 1 en Jeddah, hubo muchos candidatos que durmieron mal anoche.

Primero: yo mismo.

Por dos razones. Primero que nada, porque apenas duermo. No solo porque tengamos mucho trabajo estos fines de semana. Pero porque #KimiDerKater no pudo evitar morderme los dedos de los pies cuando planeaba dormir tranquilamente para repetir la carrera.

Por cierto: #KimiDerKater lo hizo recientemente Su página de InstagramY lo emocionado que estaba el domingo por la noche cuando vio la repetición en Sky Sports F1 … Oh, solo échale un vistazo, ¡Y ella está aquí! 😉

Me quedé dormido pensando en las historias en las que mis compañeros y yo tendríamos que trabajar en el corto espacio de tiempo entre Arabia Saudita y Abu Dhabi, porque una cosa está clara: después de una carrera como la de este domingo, no tendremos la capacidad, ya que todos los demás están trabajando hasta la mitad.

Siempre ha sido una espina en mi costado espalda con espalda. En mi opinión muy personal, regresar a la Copa del Mundo es simplemente un desastre porque nosotros, los medios de comunicación, no tenemos tiempo para publicar las historias heroicas más hermosas en interés del deporte y, por lo tanto, hacemos nuestra parte para la gran escalada.

Por cierto, siempre me he preguntado por qué los equipos pequeños en particular no pueden resistir el hecho de que este estilo va uno por uno. Porque si a las editoriales como la nuestra se les diera tiempo para tratar una amplia variedad de temas, los Hass, Williams y Alfa Romeo de este mundo, naturalmente, quedarían en el camino ya que ya no se informaría sobre daños colaterales.

Y Sky, RTL & Co no encontrarían espacio en sus informes iniciales y de seguimiento para informar sobre George Russell y Kimi Raikkonen si todos estuvieran enfocados en pelear la Copa del Mundo.

Inevitablemente tenemos que trabajar en las historias más importantes sobre Red Bull y Mercedes, y simplemente no hay tiempo suficiente para más. No solo nos sucederá a nosotros, sino a muchas redacciones, y así la Fórmula 1 con su calendario densamente disperso se embarca en una espiral descendente que hace que las grandes empresas sean cada vez más grandes y las pequeñas se hundan en la insignificancia.

La carrera saudí: ¡Ahora la guerra se intensifica! Hamilton gana el loco Gran Premio de Arabia Saudita justo por delante de Verstappen. Verstappen cobra multas. ¡Y la guerra se intensifica! Más videos de Fórmula 1

Segundo: Max Verstappen.

Pasé casi un fin de semana haciendo análisis en vivo en el canal de YouTube de Formula1.de (¡Suscríbete al canal ahora gratis y nunca más te pierdas un análisis de Fórmula 1!) predijo que podría jugar un papel crucial que Verstappen teóricamente podría permitirse chocar con Lewis Hamilton debido a su manejo de puntos, pero Hamilton no puede permitirse chocar con Verstappen.

Verstappen no abusó de ese hecho para sacar a Hamilton de la pista como un asesino, como intentó Michael Schumacher en Jerez en 1997 con Jacques Villeneuve. Pero en realidad pasó mucho tiempo en varias situaciones de carreras nocturnas. Tenemos esto en nuestra zona. Análisis de carrera en el canal de YouTube Formula1.de En casi una hora y media de la transmisión en vivo de más duración, se discutió de la manera habitual llena de opiniones.

Al comienzo de la primera mitad, el veterano Verstappen perdió ante Hamilton, y ningún otro piloto fuera, aunque claramente tarde, se defendió tan brutalmente como él. A Hamilton no le quedó más remedio que rendirse sin luchar.

De lo contrario, habría temblado y luego se habría quedado en ocho puntos. Bajo otras circunstancias, el siete veces campeón del mundo no permitiría tal ataque, sosteniendo un cuchillo entre sus dientes, sentándose sobre él.

En el segundo reinicio, Hamilton tiene que culparse a sí mismo por haber sido herido por Verstappen. Pero, de nuevo, Verstappen se mostró muy optimista al elegir un punto de frenado. Patrón repetido varias veces ayer. Incluso más tarde en la carrera, por ejemplo, cuando Hamilton pasó el DRS al final de la salida y terminó recto.

Tercero: Michael Massey.

Por supuesto, no me refiero necesariamente al director de carrera personalmente, me refiero a la FIA y sus árbitros en su conjunto. Con la sentencia que permitió que Verstappen se saliera con la suya sin faltas debido a su expulsión en Brasil, la FIA abrió la caja de Pandora e hizo que Verstappen fuera prácticamente incomparable con el enfrentamiento de la Copa del Mundo, al menos para Hamilton.

Porque Verstappen ahora puede, al menos ese es su predecesor, defenderse de forma tan agresiva por dentro que lo lleva por fuera, algo que no le da a un atacante externo una oportunidad justa de realizar una maniobra de adelantamiento limpia. Y debido a que Hamilton, con su déficit de puntos, no puede pensar que se derrumbará, esta decisión de la FIA le da a Verstappen todas las cartas de triunfo.

Además, el papel de Massey me parece un poco desafortunado durante la segunda mitad de la carrera. La forma en que negoció con el director del equipo Red Bull, Jonathan Wheatley, sobre si Verstappen ahora se quedaría voluntariamente detrás de Hamilton en la parrilla de salida o si la decisión sobre una penalización quedaría en manos de los comisionados, fue un poco como Bazaar.

Por cierto, no fui solo yo quien se sintió así, los expertos en televisión Nico Hulkenberg y Ralf Schumacher negaron con la cabeza y declararon que nunca habían intentado algo así, e incluso jefes de equipo como Marcin Budkowski o Helmut Marko vieron esta negociación terminada. el comienzo como un verdadero monstruo.

En cuanto a la defensa de Massey, debe decirse: Es muy común restaurar la condición de carrera original cambiando de posición para que la investigación de los comisionados quede obsoleta. Ocurre en casi todas las carreras. Pero dado que Ocon también estuvo involucrado, así como Verstappen y Hamilton, simplemente no se podía revertir sin dejar rastro.

De repente, Ocon fue el primero en el reinicio, y Verstappen tuvo que retroceder dos posiciones, a pesar de que solo tenía una “ventaja permanente” contra un oponente. En mi opinión, la solución limpia fue simplemente dejar que los delegados establecieran la pena para Verstappen. Y seguro que habría una penalización por eso.

Pero, ¿qué sé realmente? Siempre es fácil criticar a los jueces, especialmente cuando los sentimientos están hirviendo. No quería estar en zapatos de diamantes anoche. Probablemente tuvo el trabajo más difícil en todo el campo en medio de los temerarios, y lo hizo con bastante tranquilidad.

Cuarto: Lewis Hamilton.

Se enfrentó a Verstappen en términos de puntos en Arabia Saudita. Antes de la última carrera, ambos tenían 369,5 puntos en sus cálculos. Sin embargo, Verstappen es el único que lleva la delantera, ya que ya tiene nueve victorias en 2021 y Hamilton tiene solo ocho. Esto es lo que decide quién será el campeón mundial si el resultado por sí solo no puede determinar al campeón mundial.

La ironía de la historia (y eso nos lleva de regreso a Massey): una de las nueve victorias de Verstappen es la carrera de demolición en Bélgica, que en realidad no merece el apodo de “carrera”. El hecho de que Hamilton esté ahora en una situación difícil debido a que tantos tienen que competir en un duelo rueda a rueda contra un Verstappen casi inigualable debería provocarle noches de insomnio.

Personalmente, no me importa quién será el campeón mundial este año. Soy un narrador apasionado. Y ambas historias son maravillosas de contar.

El ocho veces campeón del mundo, y ahora el más exitoso de todos los tiempos, que se ha defendido del ataque del joven salvaje con un furioso regreso en las últimas carreras, sigue reinando una vez más.

O el del joven competidor, que luchó con un cuchillo entre los dientes y acabó con el largo dominio de la tecnología dominante de Mercedes y se convirtió en campeón del mundo por primera vez.

Escribiremos uno de ellos. En una semana. Ya he acompañado a 22 finales de F1 como periodista de deportes de motor a tiempo completo. ¡Pero la posición de salida antes de la última carrera nunca fue tan emocionante como lo fue antes del 23!

Usted está

Perceptible: Está en la naturaleza de las cosas que esta columna refleje mi autopercepción. Si no está de acuerdo, puede discutirlo conmigo. En mi página de Facebook “Fórmula 1 adentro con Christian Nimmervoll”. No hay “noticias de última hora” principalmente del circo del Gran Premio, pero hay índices de audiencia de los desarrollos más importantes detrás de escena.