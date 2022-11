¿Quien es? Cuadro para colgar “En todas partes en Frankfurt”

a: Nicolás Hecht

Mucha gente en Frankfurt conoce la foto del joven. Está presente como cartel en muchos lugares de la región. ¿Qué hay detrás del evento?

FRANKFURT – La mayoría de la gente piensa en Banksy cuando escucha el término arte callejero. El enigmático artista británico es mundialmente famoso por sus grafitis socialmente críticos. Hasta el día de hoy, el público no sabe quién es Banksy ni qué aspecto tiene. Muchos artistas callejeros y graffiteros trabajan bajo seudónimos. En parte porque operan ilegalmente y en parte porque hace que el arte sea más interesante. artista que Fráncfort Esta típica escena lleva el juego del escondite al extremo, porque todo el mundo sabe cómo es.

Un usuario preguntó recientemente en una plataforma en línea: “¿Alguien puede decirme quién es esta persona porque veo estos carteles por todo Frankfurt?” Reddit En inglés. La imagen muestra a un joven de cabello oscuro y una barba negra alrededor de sus labios. Y efectivamente: cuando paseas por Frankfurt, siempre te llama la atención la figura de un hombre en un farol, en un coche o en la pared de una casa. Un usuario, también en inglés, comentó bajo la pregunta: “He vivido toda mi vida en Frankfurt y siempre me he preguntado eso”. Por otro lado, muchas otras personas en Reddit parecen tener bastante claro quién es el chico de la foto, es decir, “el chico de la foto”. El comentario tiene más de 70 me gusta.

La imagen en Frankfurt despierta emoción: “Tan atrevida y tan divertida”

Entonces, ¿quién es el misterioso joven que todos en Frankfurt parecen conocer sin saber quién es? La idea de distribuir los carteles con rostros en la ciudad a un compañero artista surgió después de un fin de semana festivo, dijo “el hombre de la imagen” en una entrevista con Street Art Blog en 2018. colectivo ofensivo. “Pensé que esta idea era muy atrevida y divertida”. Sin embargo, pronto les quedó claro que, por razones de privacidad, no podían simplemente imprimir fotos de extraños. Entonces, como equipo de artistas, llegaron a la conclusión usando sus propios rostros. “También era un objetivo, porque somos varias personas, generar protección a través del grupo, porque no tienes una sola cara, sino muchas”, explicó el “chico de la foto”.

Empezó con su rostro, pensando que el resto del grupo haría lo mismo. Pero después de un tiempo, ya no tenían ganas de hacerlo. El artista de Frankfurt sostuvo que no era su intención distribuir una foto en particular, sino que la broma era cubrir la ciudad con algunas fotos aleatorias.

En 2018, The Man in the Picture explicó el éxito de la campaña de la siguiente manera: “No diría que mi apariencia representa la imagen masculina clásica de la sociedad; esto también podría conducir a algunos anticosméticos”. En retrospectiva, se alegró de haber sido el único que abrió la cara en Frankfurt, porque de lo contrario la campaña no habría tenido tanto éxito como sospechaba.

Arte callejero en Frankfurt: el movimiento artístico sigue haciendo olas

Las circunstancias en las que se tomó la foto parecen haber sido más fortuitas. En la entrevista, el artista dijo que “una tía en la oficina” iba a tomar la foto en su nuevo trabajo cuando necesitaba una foto allí. En los comentarios en group-offensive.de El “hombre de la foto” a veces fue atacado violentamente. Muchos lectores vieron que no había arte en distribuir la imagen de uno por la ciudad. Un visitante del blog de arte callejero lo ve de manera muy diferente, comentando: “Muchas cosas se negocian al menos tácitamente: en primer lugar, el individualismo exagerado de las sociedades neoliberales. El hecho de que la protección del grupo falle no es un accidente, sino más bien una expresión de un menos idea coherente.” sobre la sociedad.

Lo que sí es seguro es que el evento artístico sigue causando sensación años después de su inicio y, al mismo tiempo, se ha convertido en una parte (menor) de la escena de la ciudad de Frankfurt. El “hombre de la foto” todavía quiere permanecer en el anonimato. sobre mí Instagram Se describe a sí mismo como “el desconocido”. (cerca)