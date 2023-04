¿Quién está detrás del himno mundialista de Argentina?

La selección argentina de Lionel Messi ganó la Copa del Mundo el domingo en una final dramática contra Francia. Desde entonces, los cielos blanquiazules de Argentina se han llenado de violines, y millones de personas han bailado con pasión en las calles de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, sobre todo, tarareando una canción que ya se escucha en los equipos. El Mundial de Qatar preguntó: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, fue el titular. Se trata de Tears in Heaven, Hope y Diego. Aquí está su historia.

Un viejo tango sirvió de plantilla

Esta canción proviene de un grupo argentino llamado La Mosca Tse – Tse. Desde su formación a mediados de la década de 1990, los músicos han entretejido estilos estadounidenses tradicionales como el merengue, la cumbia, la salsa y el ska con la música pop y rock contemporánea, como es el caso de esta pieza. El himno no oficial de la Copa del Mundo se basó en su tango de diecinueve años “Muchachos, esta noche me emboracho”, una jeremiada de un ser querido muerto. La nueva versión también cuenta una historia de duelo: aquí el duelo no se basa en una mujer, sino en finales perdidos.

Lágrimas, esperanza, orgullo – y Diego en el cielo

Entonces dice en palabras traducidas: “No puedo explicártelo porque no lo entenderás. Cuántos años lloré por la final que perdimos. Pero eso ya pasó con la victoria ante Papa Brazukas en la final del Maracaná”. Con él, el cantante Guillermo Novellis elogia la victoria de la Copa América del año pasado contra Brasil como un punto de inflexión en la historia del fútbol y reúne nuevo coraje: “¡Muchachos! Ahora estamos recuperando la confianza, quiero la tercera estrella, quiero ser campeón mundial. Y podemos ver a Diego animando en el cielo sobre Don Diego y La Dota Lionel”. Por supuesto, desde la muerte de Diego Maradona hace dos años, el héroe nacional de Argentina ha permanecido en sus camisetas y en sus corazones. Lo acompañan en la grada superior -en el cielo metafórico del fútbol- su padre Don Diego y su madre La Tota.

Pero la canción también refleja el radiante orgullo nacional del pueblo argentino. Comienza con estas líneas: “Nací en Argentina, tierra de Diego y Lionel, hijos de Malvinas, nunca lo olvidaré”. También se refiere a las Islas Malvinas, que rara vez son propiedad hasta el día de hoy. Reino Unido quiere reconocer un alma en Argentina.

Los fanáticos y el equipo cantaron juntos su himno.

Durante la Copa del Mundo de fútbol, ​​la canción se convirtió en un gran éxito en Argentina, e incluso llegó al vestuario del equipo. Después de ganar los partidos de eliminación directa, los jugadores lo vitorearon junto con sus fanáticos. Unas horas antes, a la medianoche, fueron recibidos en Buenos Aires y conducidos por su capital en un autobús descapotable de dos pisos. Ni que decir tiene que La Mosca Tsé – Tsé interpretó su himno. La esperanza que cantaban no fue en vano, Lionel Messi y su selección han regresado como campeones del mundo.

quiero ganar la tercera

