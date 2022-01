“¿Quién será millonario?” – ¡Esta pregunta imaginaria valía un millón! – Televisión

Y si no están muertos …

Habría traído la respuesta al mito de la pregunta “¿Quién quiere ser millonario?” El nominado Timo Zhang (35) ganó el gran premio de un millón de euros el miércoles por la noche. muerte fácil? ¡Programado! Tanto el profesor de Munich como el supervisor Gunter Gautsch (65) tuvieron que aprobar la prueba. Sin embargo, hubo un final feliz al final.

Zang ya había causado revuelo en la transmisión anterior. Entre sus bromas telefónicas estaba la ex estrella del Bayern Arjen Robben (37), con quien tiene una amistad propia. Pero incluso sin su ayuda, el criador se probó hasta 125 mil euros.

El frenesí del jugador continuó el miércoles. Sobre la cuestión de los 500.000 euros, Gautsch casi se disculpa. Quería saber de su homólogo: “¿En 1857 el primer mundo …?”

Después de pensarlo un momento, el bávaro puso todo en una sola tarjeta y dijo con firmeza: “Mamá, lo siento mucho. Tomaré D, el gimnasio de montaña”. De hecho, la respuesta fue correcta. Gauch estaba bastante sorprendido: “Eso no existe. No se puede decir. ¿Estás loco?” Entonces, el maestro de pruebas finalmente pudo hacer un millón de preguntas nuevamente esa noche.

Zhang le preguntó en broma: “Algo de lo que no tengo ni idea, por favor”. No quería volver a desafiar a la suerte esa noche. La pregunta del premio mayor era: “Si lees el cuento de hadas de Grimm de Caperucita Roja hasta el final, te darás cuenta: ¿todavía se habla de …?” Las opciones eran: A: otro lobo, B: bisabuela, C: Jägermeister y D: hermana de Caperucita Roja.

Mientras Zang hojeaba todos los cuentos de hadas, Gauche escuchó con atención. Él mismo no estaba completamente familiarizado con este tema y tuvo que admitir: “No tengo ni idea”. Pero el candidato también perdió rápidamente el juicio y finalmente cedió. Zhang: “Eso es demasiado caliente para mí. La pregunta del millón de dólares es una maravilla, pero no voy a dejar que llueva”. Que el zorro adivino sea feliz. Con el cazador tendía a dar una respuesta incorrecta. Correcto A: Otro lobo.

Zang, al que le encanta jugar al pádel, quiere utilizar los 500.000 € de beneficio para financiar un campo de entrenamiento en su escuela. Y tal vez haya otra pieza de dinero además de eso. Los tres programas anteriores de Jauch fueron parte de la semana del evento de competencia. Todos los candidatos con al menos 16.000 euros pudieron clasificar para la final el jueves por la noche. Luego, uno de ellos juega por una suma récord de tres millones.

También podrían tener esperanza: Michael Select (39) de Heinsburg, Anne-Kathrin Krause de Glucksburg y Lara Gross de Herten en Renania del Norte-Westfalia recibieron cada uno 16.000 € y, por lo tanto, también se encuentran entre los finalistas.

