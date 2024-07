¿Quiere Biden seguir postulándose para presidente de Estados Unidos… o no?

A partir de: 3 de julio de 2024 a las 20:45

Después de la débil aparición televisiva del presidente estadounidense Biden, los pedidos de un nuevo candidato se han vuelto más fuertes. Ahora debería haber indicios de que no descarta la retirada. Las próximas cifras de las encuestas de opinión pueden ser decisivas.

Después de su desastrosa actuación en el debate televisado de la semana pasada, el presidente Biden aparentemente ha hablado por primera vez con alguien cercano a él sobre una posible renuncia. Según el New York Times, Biden dijo que tal vez no pueda salvar su candidatura si no logra convencer al público en los próximos días de que es apto para el puesto.

El confidente de Biden, que no quiso ser identificado, dijo textualmente: “Él sabe que si aparece dos veces más como esta, estaremos en una situación diferente al final del fin de semana”. La conversación con el confidente es el primer indicio de que el presidente está considerando seriamente si podrá recuperarse de su desastrosa aparición en el duelo televisivo con su rival Donald Trump.

La Casa Blanca no está de acuerdo

La Casa Blanca reaccionó rápidamente y desestimó el informe del New York Times como “completamente falso” – y poco después el propio Biden fue citado diciendo que él era “el líder del Partido Demócrata. Y nadie me está expulsando”. Los portavoces del gobierno llevan días intentando controlar los daños y disipar las dudas sobre la idoneidad de Biden para la presidencia, por ejemplo mediante más trabajo periodístico. Biden anunció una entrevista con George Stephanopoulos de ABC News el viernes.

La presión sobre Biden está aumentando

Al mismo tiempo, sus posibilidades como candidato fueron cada vez más cuestionadas públicamente. Por primera vez, un demócrata pidió públicamente a Biden que se retirara. El congresista Lloyd Doggett de Texas dijo ayer que existía un grave peligro de que un criminal y su banda pudieran tomar el control del gobierno. Se quita el sombrero ante el presidente Biden, pero siente que es hora de que se haga a un lado.

Ningún demócrata destacado ha hecho comentarios públicos todavía, pero la presión sobre Biden está aumentando significativamente.

En otro informe, The New York Times citó a asesores presidenciales anónimos que informaron sobre varias situaciones en las últimas semanas y meses en las que Biden parecía débil, desenfocado y, en ocasiones, congelado.

Incluso Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara de Representantes y aliada cercana de Biden, dijo que era una “cuestión legítima” si el fracaso de Biden en el debate televisado era “sólo un episodio o una condición”.

Los observadores políticos están ahora a la espera de encuestas que proporcionen información sobre el alcance de los elevados índices de apoyo al presidente Biden entre la población de Estados Unidos. Si hubieran sido muy negativos -especialmente en importantes estados indecisos- el estado de ánimo entre los demócratas podría haber cambiado aún más. Ya están debatiendo si deberían cambiar al hombre de 81 años por un candidato. Esto seguirá siendo posible, aunque muy complicado.

¿Quién puede reemplazar a Biden?

Hay suficientes candidatos a presidente. Por ejemplo, los gobernadores de California y Michigan, Gavin Newsom y Gretchen Whitmer, están negociando. J.B. Pritzker, el gobernador de Illinois, también sería una opción. Sin embargo, los tres actualmente no muestran ninguna ambición para la presidencia.

El nombre de la vicepresidenta Kamala Harris surge una y otra vez. Algunos demócratas influyentes creen que no se puede ignorar al hombre de 59 años en la búsqueda de un nuevo candidato. Nominar a Harris como candidato sustituto tendría varias ventajas. No sólo pudo hacerse cargo de todas las donaciones que el equipo de campaña de Biden ya había recaudado, sino también de toda la infraestructura de la campaña. Su nombre es considerado el más conocido entre los votantes, ya que hizo campaña con Biden en 2020.

El argumento contra Kamala Harris es que sus índices de aprobación, hasta ahora, han sido consistentemente peores que los de Biden. Pero eso podría cambiar si Biden realmente se retira de su candidatura.

más Aparición de campaña Planes de Biden

El propio Biden había declarado recientemente en varias ocasiones que no quería darse por vencido. El presidente quiere hablar con los gobernadores demócratas en la Casa Blanca esa noche y con los miembros del Congreso más adelante en la semana. Está previsto que haga apariciones de campaña en Wisconsin y Pensilvania en los próximos días. La próxima semana quiere dar una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN en Washington.