¿Quieres recibir refugiados de Ucrania? El experto dice cuál es el próximo paso prohibido

Koll-Krüsmann: Lo más importante es una buena comunicación. ¿Dónde está el traductor? ¿Dónde van a la escuela los niños ucranianos? ¿Cuáles son las oportunidades para que niños y adultos aprendan alemán? Los círculos de ayuda saben esto. También saben cómo los refugiados pueden ponerse en contacto con otros refugiados. No estoy solo: esta experiencia es muy importante tanto para los refugiados como para los ayudantes.

¿A quién aconsejas que no reciba refugiados?

Este es, por supuesto, un ejemplo extremo. Sin embargo, en principio, debemos asumir que nos encontraremos con cosas que debemos como resultado de nuestra oferta. Está bien si alguien siente: No puedo hacer esto ahora. La autoprotección no es egoísta.

Marion Cole Crossman: No necesariamente, así que estoy muy contento de que te hayas apuntado a esta entrevista. En primer lugar, es muy importante que seas honesto contigo mismo: ¿estoy dispuesto y soy capaz de hacer esto? De hecho, los socorristas se enfrentan a un cierto riesgo de desarrollar el llamado trastorno de trauma secundario. Me he dado cuenta de esto muchas veces, incluso con un joven que tenía sirio refugiado y vi un video horrible de él completamente desprevenido.

Enfoque en línea: Apoyar a las personas en situaciones de vida muy difíciles es la vida cotidiana para usted. Probablemente no para la mayoría de los alemanes. Al mismo tiempo, el deseo de ayudar es enorme, especialmente en estos días. Muchos están considerando si pueden acoger refugiados durante un cierto período de tiempo, por ejemplo. ¿Cuál es su experiencia? ¿Los ayudantes hacen lo correcto instintivamente?

Koll-Krüsmann: Las discusiones en profundidad no están del todo en su lugar ahora. Algunas personas piensan que deberían proceder en esa dirección, cualquier otra cosa que sea descortés. ¡Esto es un error!

Información ambigua, del tipo: Veamos primero… No permitido. Lo que podemos ofrecer, debemos proporcionar. Inequívocamente claro. Y si al principio solo podemos brindar seguridad en las primeras dos semanas, entonces deberíamos hacer precisamente eso. No hubo problema durante las últimas dos semanas, pero en el tiempo posterior tenemos que hablar de nuevo; está bien decir algo así. Suponiendo que hables después.

Koll-Krüsmann: En el caso de un niño, incluso un profano psíquico podría decir sin dudarlo: Juega. Pero también es una buena opción para adultos. Los juegos que no requieren lenguaje y que se pueden aprender rápidamente en caso de duda son ideales. Un, por ejemplo. Micado. o sobrevivir. Cuando nos sentamos y jugamos juntos, matamos dos pájaros de un tiro.

Koll-Krüsmann: Sabemos por la investigación del trauma que el tratamiento no es un problema durante las primeras semanas. Las experiencias positivas ahora deberían pasar a primer plano. Después de un evento estresante como un robo o un accidente, nos acercamos a la persona estresante solo después de tres o cuatro semanas. Primero, se trata realmente de alquilar seguridad y estabilidad en la ubicación actual.

Pero no quieres andarte por las ramas…

¿cuál?

Koll-Krüsmann: La otra persona se está distrayendo, está bien. Además, hacemos algo juntos, nos conocemos. Por cierto, hay otra cosa que puede ser muy útil ahora: cocinar. Si le ofrezco a mi huésped la oportunidad, cocina Y para prepararnos una comida juntos, mato tres pájaros de un tiro: ofrezco una distracción, hago algo por nosotros juntos y también le doy a mi contraparte la oportunidad de devolver algo.

Para evitar el desequilibrio emocional porque una de las partes piensa: ¿Debo ser agradecido?

Koll-Krüsmann: Oh, no pongamos esto demasiado alto. Después de todo, también puede ser rico conocer otra cultura. En general, las actividades familiares y rutinarias tienen un efecto calmante. Por cierto, el movimiento también. Sencillamente, el ejercicio elimina el estrés del cuerpo.

¿Lo que estás probando se pega a tu cuerpo?

Koll-Krüsmann: Digámoslo así: incluso en el caso de la distracción, la confrontación con la experiencia continúa inconscientemente. El estrés postraumático puede manifestarse en forma de dolor de cabeza o de espalda, a través del sistema cardiovascular o a través de los órganos del sistema digestivo. Alguien reacciona con la piel o el sistema inmunológico alterado.

Por eso es tan importante que la gente en un momento determinado esté al tanto del debate. Pero de nuevo: no en las primeras semanas. Y tal vez no mientras continúe la guerra en Ucrania. Por cierto, incluso un sanador no irá al pasado ahora, se quedará en el presente y tratará de mirar hacia el futuro con confianza, con refugiados. ¿Cocinamos algo juntos? ¿O salir a dar un paseo? Como dije: estas son ahora propuestas de valor.

Esto se parece un poco a una “barbilla”…

Koll-Krüsmann: Por eso es importante no enmarcar todo como un consejo, sino como una pregunta. O mejor aún: como declaración. Según el lema: El sol brilla afuera. O: la primera fresa del mercado. Sé que esto puede sonar normal. Pero ayuda a llevar a una persona traumatizada al aquí y ahora y, por lo tanto, a la estabilidad. Y esta es una especie de regla general: a menos que alguien se mantenga firme y estable, no hay discusión.

Supongamos que mi invitado se sienta frente a mí repentinamente temblando o con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces no puedo hablar de cosas bonitas Atmósfera ¿hablar?

Koll-Krüsmann: por supuesto no. En tales casos, se necesita consuelo. No en forma de lástima, sino de sufrimiento con los demás. La compasión es una cosa igual. Yo estoy aquí y tu pobre salchicha allá, ese es el nivel equivocado. Entonces, el desafío no puede abordarse seriamente en conjunto y de eso se trata exactamente ahora.

Sí, sucedió algo increíblemente terrible. Pero nuestra firme creencia en el bien no debe ser sacudida permanentemente por esto, y quizás lo terrible nos haga fuertes a la larga. Ambos lados son ayudantes y fugitivos.

Hay que explicarlo, sobre todo en relación a los que han pasado por un infierno en los últimos días y semanas.

Koll-Krüsmann: De hecho, sabemos por investigaciones que las personas no tienen por qué sentirse abrumadas por experiencias emocionalmente estresantes. Por el contrario, el aspecto del llamado crecimiento postraumático está ganando cada vez más atención en los círculos profesionales. Por cierto, evito hablar de víctimas en general. Prefiero usar el término afectado. Las víctimas están indefensas y los afectados pueden tomar su destino en sus propias manos.

En algún momento, a lo que se ha intentado se le debe dar la oportunidad de crear un nuevo sistema. Los expertos en trauma también decimos: se debe permitir que las ideas y las imágenes pasen de la memoria difusa a la memoria episódica. Imaginemos un cesto de ropa sucia con todo mezclado y luego un armario de ropa blanca con todo cuidadosamente doblado y apilado. Clasificar en los compartimentos correctos ayuda a restaurar el control. Justo a tiempo, como dije.

Y luego, si es posible, con apoyo profesional. El hecho de que ahora haya tanta gente que quiera ayudar en el día a día, en el apoyo diario, ayuda mucho más a los afectados en este momento que a tratar de aceptarlo.

