Quimioterapia adyuvante para Kate: cualquier tipo de cáncer es posible

de: Yasmina Deshma

Después de que le diagnosticaran cáncer, la princesa Kate es tratada con quimioterapia adyuvante. ¿Cuáles son los tipos comunes de tratamiento del cáncer?

FULDA – Después de largas especulaciones y una declaración en vídeo de la princesa Kate, quedó claro: la mujer de 42 años tiene cáncer y ahora debe someterse a quimioterapia adyuvante después de una cirugía abdominal en enero. El término “adyuvante” significa “complementario” y describe un procedimiento terapéutico de apoyo en el tratamiento del cáncer. Aún no está claro cuál cáncer La madre de tres hijos está enferma. Sin embargo, la forma de tratamiento puede proporcionar información sobre el estado de salud de la princesa, qué tipos de cáncer son posibles y cuáles son los posibles efectos secundarios de la quimioterapia.

Quimioterapia adyuvante: ¿cuándo se utiliza?

Cada cáncer es diferente y su curso puede variar de persona a persona. El tratamiento del cáncer es correspondientemente individual. Para muchos tipos de tumores, el primer paso del tratamiento suele ser la cirugía. Este también parece ser el caso de la princesa Kate. La quimioterapia adyuvante posterior puede ser complementaria a la cirugía cuando no se extirpan quirúrgicamente todas las células cancerosas. El escribe 24vita.de.

Los medicamentos se administran en forma de tabletas o inyecciones, lo que se denomina citostáticos. Su objetivo es evitar que las células cancerosas que quedan en el cuerpo se dividan. Estos tumores pueden diseminarse por todo el cuerpo o existir como pequeños depósitos tumorales (las llamadas micrometástasis) que no se pueden ver mediante técnicas de imagen. Luego, los pacientes reciben quimioterapia adyuvante como medida preventiva para reducir el riesgo de recaída y, en última instancia, el riesgo de muerte. Sociedad Alemana contra el Cáncer Yo fui informado.

Quimioterapia adyuvante: ¿Qué tipos de cáncer es una opción?

Los expertos y los pacientes deben decidir caso por caso si la quimioterapia adyuvante tiene sentido. Al igual que con otros medicamentos, el tratamiento puede tener efectos secundarios desagradables. Estos incluyen náuseas y una mayor susceptibilidad a las infecciones. Además, las posibilidades de éxito pueden variar mucho según el tipo de cáncer, el estadio del tumor y el paciente.

La quimioterapia adyuvante generalmente comienza entre seis y ocho semanas después de la cirugía y suele usarse para los siguientes tipos de cáncer:

Los expertos sospechan de una cirugía en los intestinos o en los órganos reproductores femeninos.

La cirugía abdominal de Kate en enero pasado provocó un torrente de especulaciones después de que el motivo del procedimiento no estuviera completamente claro. La propia Kate dijo en su declaración en vídeo que los médicos inicialmente no pensaron que fuera cáncer. Esta es una suposición que parece no haber sido confirmada. El palacio permanece en silencio sobre el tipo exacto de cáncer.

Hay tres tipos de cáncer que son particularmente comunes en mujeres más jóvenes entre 30 y 45 años: cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon y similares. Centro Alemán de Investigación del Cáncer Yo fui informado. La tasa de mortalidad por cáncer de colon ha aumentado especialmente en los países europeos entre personas de entre 25 y 49 años, especialmente en Gran Bretaña, como muestra un informe de investigación de la Universidad de Milán en la revista “Annals of Oncology”.

En Alemania también se diagnostica cada vez más el cáncer de colon. También habló el profesor Franz Bader de la clínica Isar de Múnich. mercurio/tz para explicar“El cáncer de colon también está aumentando rápidamente en Alemania, especialmente entre pacientes de entre 30 y 50 años”. Esto lo hacen principalmente especialistas. Sobre hábitos alimentarios y estilo de vida.. Por eso Badr pide que se amplíen las colonoscopias preventivas, también entre los pacientes más jóvenes.

