Rangnick realmente debería obtener su primera estrella en BVB

Durante unos días quedó claro que se suponía que Ralf Rangnick se uniría al Manchester United como entrenador de fichajes. Ahora el club de la Premier League ha hecho oficialmente el cambio. El debut del jugador de 63 años se pospuso. Costosa burocracia desde entonces La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea Probablemente no se le permitirá usarlo al margen en el partido de liga del jueves contra el Arsenal.

Y aunque el contrato de trabajo aún no se ha firmado, los hombros de los ex entrenadores de Hoffenheim y Leipzig no solo esperan el éxito deportivo. Y según lo informado por varios medios de comunicación ingleses, entre ellos “Sun”, Rangnick fue contratado inicialmente como entrenador interino y luego como consultor del Manchester United para fichar a Erling Haaland del Borussia Dortmund.

Rangnick ya conoce Haaland

¿Por qué Manchester espera grandes oportunidades en Haaland con Rangnick? El próximo verano, Haaland tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros, luego golpeará al United con Rangnick. Una ventaja para Rangnick en este juego de póquer: según “Sun”, se dice que ya participó en la reubicación de Haaland desde su casa en Molde a Salzburgo en el invierno de 2019. En ese momento, Rangnick todavía estaba trabajando en el construcción de RB.

Ahora también debe ayudar a Haaland a cambiarse a su club esta vez. Además, incluso el técnico despedido del Manchester, Ole Solskjaer, hará campaña para un traslado de Haaland a Manchester, según el diario inglés. Haaland también tiene una conexión especial con Solskjaer. Bajo su liderazgo, debutó en Molde cuando solo tenía 16 años.

Es difícil decir si Haaland terminará finalmente en el United. Después de todo, con Manchester City, Real Madrid y Liverpool, los clubes más grandes de Europa están persiguiendo al internacional noruego.

El Borussia Dortmund tampoco está parado y espera poder retener al delantero hasta el verano de 2022. El sábado pasado en particular, volvió a demostrar lo importante que es para su equipo. El jugador de 21 años entró tras una lesión muscular ante el Wolfsburgo y anotó menos de diez minutos después. Este fue su gol 71 en el competitivo partido 70 de Dortmund. Esta es exactamente la razón por la que los jefes del BVB han estado planeando aumentar los salarios de Haaland durante un tiempo, según “Sky”. En lugar de ocho a nueve millones de euros, debería ganar de 16 a 18 millones de euros. A su vez, la cláusula de salida del verano de 2022 se retrasará un año. Entonces Ralph Rangnick no pudo dirigir al noruego al Manchester United hasta 2023.

