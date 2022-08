RB Leipzig: ¡No hay futuro después de mudarse de habitación! ¿Adónde ir con Angeliño? | Deportes

Acaba de traer a su familia a Leipzig y encontró un lugar en un jardín de infantes para su hijo, Angel Jr. ¡Pero ahora Angelino, de 25 años, de Leipzig tiene que hacer las maletas de nuevo!

Tras el traspaso de David Raum (24/ vino procedente del Hoffenheim), el español no tiene futuro en el Leipzig porque no se puede garantizar el tiempo de juego. Y RB no quería abrir un sitio de construcción permanente con el profesional de sangre caliente. También se filtró: al técnico Domenico Tedeco (36) le resultó muy difícil convivir con su temperamento.

¿Pero qué haces con Angeliño?

El plan preferido de Leipzig para enviarlo a cambio a Hoffenheim no parece estar funcionando. El TSG es demasiado joven para Angeliño, quiere jugar la Champions. Además del Hoffenheim, habría sido ofrecido al FC Barcelona, ​​pero no debería importarles.

Por otro lado, Angeliño quisiera volver a su tierra natal, lo recalcó muchas veces, por lo que siempre fue un elemento de incertidumbre para los superiores, que podían solicitar un cambio en cualquier momento.

En lugar de Angeliño, el espacio ahora se establece a la izquierda. El martes (10.30 horas), la compra récord (25,5 millones de euros de traspaso) completó su primer entrenamiento en el RB.

Al final resultó que, la transferencia se llevó a cabo sólo después de difíciles negociaciones. El jugador nacional ya costó 30,5 millones de euros, que RB no habría pagado. Finalmente, el jugador y sus asesores renunciaron a su participación y el lateral derecho RB se adjudicó al internacional por 25,5 millones de euros.

Fuerte movimiento del Leipzig…

¡Ya era seguro en Suiza! Pero el talentoso Leipzig (18) Solomon Bonah, que no tiene futuro en el RB (contrato hasta 2023), tiró la jugada segura al FC Lugano en posición.

Se dice que el central espera una oferta mejor de otro equipo. Hace unas semanas falló un ensayo en el club de segunda división Magdeburg.

Así Bonnah sigue disponible para buscar en el club y entrena individualmente. Al igual que Joscha Wosz (20).

Luego está Ademola Lookman (24), que está a punto de marcharse al Atalanta Bergamo. Ya no completa su rehabilitación (problemas musculares en la zona de la cadera) en Leipzig.

Pero: antes de que aparezca Lookman, Atalanta todavía tiene que vender a los profesionales. Actualmente hay 40 jugadores contratados, 12 de los cuales están en un grupo de entrenamiento adicional. Después de todo: con Alexey Miranchuk (FC Torino) se fue el número uno y el camino para Lookman quedó claro (er).