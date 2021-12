RCI: Casi 50 casos de coronavirus durante el crucero Symphony of the Seas

48 casos de infección por corona durante un viaje al crucero más grande del mundo

Actualmente, el crucero más grande del mundo, Symphony of the Seas de la compañía naviera estadounidense Royal Caribbean International, ha vuelto a operar como invitado durante varias semanas y tiene cruceros desde / hacia Miami (Florida / EE. UU.).

Varios informes de los medios estadounidenses declararon que Royal Caribbean International confirmó que se habían producido muchas infecciones con el virus Corona a bordo del barco Symphony of the Seas. Se dice que 48 personas han sido infectadas; aún no se conoce la distribución exacta de los casos entre pasajeros y miembros de la tripulación.

Aproximadamente 6000 personas (pasajeros + personal) podrían haber estado en el vuelo afectado desde el 11 de diciembre de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2021.

De acuerdo con el concepto de higiene y salud de la naviera, todos los afectados y sus contactos fueron inmediatamente aislados, con lo que se rompieron las cadenas de contagio. Según la información proporcionada por las navieras, no hubo síntomas graves, el 95% de los que estaban a bordo del barco estaban completamente vacunados contra el virus Corona.

Además de estas infecciones, Royal Caribbean International ha confirmado que después del vuelo de Symphony of the Seas el 4 de diciembre de 2021, un ex pasajero dio positivo por coronavirus después de su partida; aquí también se detectó una variante de omicron.

Si dicha infección ocurre durante un crucero en los EE. UU., De acuerdo con las reglas aplicables de los CDC, los viajeros que regresan deben someterse a la coronación en un centro de pruebas aprobado entre 3 y 5 días después del final del crucero.

Symphony of the Seas generalmente continúa operando: el barco no ha sido aislado ni desmantelado. Royal Caribbean International afirma que la salud de los huéspedes y la tripulación de cabina es, por supuesto, una de las principales prioridades.

En principio, los casos de infección por coronavirus en cruceros han aumentado recientemente. Hay varias razones para esto, especialmente porque los barcos estadounidenses han tenido un mayor número de personas infectadas en las últimas semanas. Una piedra angular son los conceptos de higiene y seguridad de los operadores de cruceros, que han evitado grandes brotes desde que se reinició la industria. Sin embargo, si los conceptos no se respetan y controlan estrictamente, existe el riesgo de que haya una gran cantidad de personas infectadas, pero los operadores de cruceros seguirán prestando especial atención al cumplimiento de las reglas para proteger a los pasajeros y la tripulación.