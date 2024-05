Reacción a ChatGPT: la Búsqueda de Google pronto tendrá funcionalidad de IA

A partir de: 15 de mayo de 2024 a las 10:49 a.m.

Google tiene que ponerse al día en lo que respecta a las búsquedas web: si bien ChatGPT ya proporciona respuestas precisas a las preguntas, Google publica principalmente enlaces. Pero ahora el gigante tecnológico está planeando una nueva búsqueda web utilizando inteligencia artificial.

Empresas tecnológicas de todo el mundo compiten por una posición de liderazgo en el campo de la inteligencia artificial. Cuando se trata de búsquedas web en particular, hay un mercado de miles de millones de dólares que Google domina actualmente. El grupo quiere mantener esta posición y ayer anunció varias innovaciones relacionadas con su motor de búsqueda en la conferencia de desarrolladores Google I/O en Estados Unidos.

El nuevo eslogan para las búsquedas web es: “Hacemos las búsquedas en Google por usted”, dijo la directora senior a cargo Liz Read. La filial de Alphabet mejora la optimización de motores de búsqueda y otros servicios mediante inteligencia artificial. Ahora puede hacer varias preguntas en una sola consulta de búsqueda; por ejemplo, no solo dónde se encuentran los estudios de Pilates en Boston, sino también cómo llegar y reservar un horario.

En competencia con el popular chatbot ChatGPT y otros programas de inteligencia artificial, Google confía en su propio modelo interno de inteligencia artificial, Gemini. Pronto estará disponible para todos los usuarios de EE. UU. una descripción general de los resultados de búsqueda generados por IA. Otros países seguirán sus pasos, según el director ejecutivo, Sundar Pichai.

La competencia representa una amenaza para Google modelo de negocio

Muchas nuevas empresas de inteligencia artificial están intentando actualmente darle a Google más competencia en las búsquedas en Internet. Se centran en proporcionar a los usuarios respuestas específicas más rápidamente en lugar de sólo enlaces web. Si este comportamiento de búsqueda se vuelve común, podría poner en grave peligro el modelo de negocio actual de Google: la empresa matriz Alphabet generó 307.400 millones de dólares en ventas en 2023, y la mayoría de sus ingresos provienen de enlaces de anunciantes colocados junto a los resultados de búsqueda. “Este es un momento de crecimiento y oportunidades”, dijo Pichai a los periodistas cuando se le preguntó si las actualizaciones de IA podrían amenazar el lucrativo negocio de Google.

Hasta ahora, los competidores de IA, como Perplexity AI, no han podido desafiar seriamente el dominio del gigante de Internet en los negocios. El propio Google ya ha introducido, entre otras cosas, una función según la cual para buscar en Internet basta con rodear un objeto en una imagen o una palabra en la pantalla del teléfono inteligente. Con la nueva funcionalidad, el grupo en sí va más allá del concepto de enlaces útiles.

¿Reparar ayuda con video AI?

Otro ejemplo es que debería bastar con alimentar la búsqueda con una imagen de un tocadiscos defectuoso para que el programa de inteligencia artificial pueda encontrar soluciones al defecto. La nueva búsqueda impulsada por IA se lanzará inicialmente en inglés en los Estados Unidos. Pero debería llegar a Europa y Alemania “en un futuro previsible”. El director ejecutivo de Google, Reed, anunció que AI Overviews, la búsqueda basada en inteligencia artificial de Google, llegará a más de mil millones de personas para fin de año.

“Llevamos más de una década invirtiendo en IA”, enfatizó Pichai. Sin embargo, todavía estamos en el comienzo de la tecnología. Entre otras cosas, Google está ampliando la llamada “ventana contextual”: la cantidad de información que un modelo de IA puede evaluar al mismo tiempo. La versión de suscripción del software de IA actualmente puede capturar un documento PDF de hasta 1.500 páginas o un vídeo de una hora a la vez y responder preguntas al respecto. Sisi Hsiao, director de Google, confirmó que ningún otro chatbot es capaz de hacer esto. Quieren duplicar los valores a finales de año.

Aceptar y volver a publicar devoluciones de forma independiente

Google también confía en los “agentes de IA”, asistentes que pueden realizar tareas de varios pasos de forma autónoma. Puedes, por ejemplo, encargarte completamente de las devoluciones o, si te mudas, hacer el nuevo registro necesario y encontrar direcciones útiles en el nuevo barrio.

Entre otras cosas, Pichai explicó cómo el software ahora puede seleccionar todas las fotos de una colección de selfies que, por ejemplo, muestran el progreso de un niño en la natación. Al final, el jefe de Google le pidió a Gemini que contara el número de veces que se utilizó el término IA en la presentación de casi dos horas: fueron más de 120 veces.

Otro ámbito en el que Google ha demostrado cómo competir con sus competidores es la creación de vídeos. La compañía presentó Veo, un modelo de inteligencia artificial que puede crear videos de 1080p que duran más de un minuto, que está disponible en forma de vista previa para los creadores aprobados, incluido el director Donald Glover. OpenAI está promocionando su software cinematográfico entre los ejecutivos de Hollywood, lo que genera preocupación en la industria creativa.

Asistente de vídeo de Google: “Proyecto Astra”

La presión para tener éxito y competir por Alphabet es actualmente alta. El lanzamiento de AI Overviews esta semana será una indicación de cómo Google puede adaptar su producto de búsqueda para satisfacer las demandas de la era de la IA generativa, dijo el analista de eMarketer Jacob Bourne. El día anterior, el desarrollador de ChatGPT, OpenAI, había puesto el listón muy alto para Google Ads. OpenAI ha introducido una versión de ChatGPT que puede hablar con fluidez con las personas y detectar su estado de ánimo. Google ha estado experimentando con software de inteligencia artificial durante años, pero el chatbot ChatGPT superó al software del gigante de Internet cuando entró en el mercado.

Google mostró por primera vez en un vídeo una versión de su inteligencia artificial llamada “Proyecto Astra” que permite chatear sin demora y hacer preguntas sobre las cosas que ves a través de la cámara del teléfono inteligente. Parece una videollamada donde se pueden responder preguntas en vivo. En un vídeo de demostración que se mostró, un usuario lo utilizó para identificar al hablante y encontró sus gafas que había olvidado en otra parte de la habitación.

Tan solo un día después de presentar el nuevo modelo de IA, uno de los principales expertos en IA de OpenAI dejó la empresa. “Después de casi una década, tomé la decisión de dejar OpenAI”, dijo Ilya Sutskever en SMS X. “OpenAI no sería lo que es sin él”, dijo Sam Altman, director ejecutivo de la empresa respaldada por Microsoft, sobre Sutskiver. Sutskever estuvo involucrado en el despido de Altman el año pasado. Sutskever cambió de opinión y escribió que lamentaba la medida. Según el New York Times, Sutskever siguió trabajando en OpenAI después, pero no volvió a trabajar.