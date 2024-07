Real Madrid ofrece 25 millones de fútbol por el argentino Franco Mastanduno

Der nächste Mega-Deal von Real Madrid für einen hochtalentierten Youngster rückt offenbar näher!

Nach Endrick (17/für rund 47,5 Mio. Euro von Palmeiras gekommen) ist jetzt der nächste Rohdiamant im Anflug. Schon im Juni wurde bekannt, dass Real Madrid an Argentinien-Juwel Franco Mastantuono (16/River Plate) baggert. Jetzt wird es offenbar ernst.

Wie spanische Medien (unter anderem „ AS“) berichten, will Real Madrid Mastantuono für rund 25 Mio. Euro verpflichten. Der offensive Mittelfeldspieler hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 45 Mio. Euro, die Real der „AS“ zufolge aber nicht zahlen will. Sein Vertrag bei River Plate läuft bis Ende 2026.

Real will Mastantuono für 25 Mio. Euro kaufen

Real arbeite dem Bericht nach daran, die Ablösesumme auf 25 Mio. Euro zu senken. Die Transfer-Operation um Mastantuono sei im Gange und weit fortgeschritten.

Eine Option sei dabei demnach auch, Mastantuono jetzt schon zu verpflichten und dann wieder für ein Jahr nach Argentinien abzugeben. So hatte es Real auch bei Endrick praktiziert, der schon Ende 2022 verpflichtet worden war, aber erst seit diesem Sommer bei den Königlichen unter Vertrag steht.

Santiago Solari (47), Direktor Profifußball bei Real, führt die Verhandlungen. Der Argentinier will seinen Landsmann unbedingt nach Spanien locken. Er soll darauf bestehen, Mastantuono zu holen. Solari spricht mit River Plate und dem Umfeld des Spielers. Für das Offensiv-Juwel sei neben eines Verbleibs in Argentinien aktuell nur ein Wechsel zu Real denkbar.

Noch steht eine Einigung zwischen Real und Mastantuono aus. Der Jungstar von River Plate kommt in dieser Saison regelmäßig zum Einsatz (insgesamt schon 21 Spiele) – und setzte am Sonntag ein besonderes Glanzlicht. Beim 1:0 gegen CA Sarmiento traf Mastantuono in der 86. Minute per direktem Freistoß zum Sieg.

Mastantuono kam sogar schon für die U20-Nationalmannschaft Argentiniens zum Einsatz. Sein Potenzial ist unbestritten.

Jetzt will Real Madrid bei ihm zuschlagen – und ist dazu bereit, mindestens 25 Mio. Euro für Mastantuono auf den Tisch zu legen.