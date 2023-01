Reconocer un derrame cerebral: así es como comienza la ceguera repentina

¿Qué es un coágulo en el ojo?

¿Cuales son las razones?

¿Cómo lo reconoces?

¿Quién está en riesgo?

¿Qué puedes hacer al respecto?

La segunda enfermedad vascular retiniana más común es Oclusión de la vena de la retinaTambién llamado accidente cerebrovascular en el ojo. ¿Cómo se puede prevenir y qué hacer si ocurre? ¿Existe una cura?

Accidente cerebrovascular en el ojo: causas y síntomas.

En el ojo, solo hay una arteria que ingresa la sangre y una vena que extrae sangre. Voy a ahora esta vena obstruido, la sangre no puede fluir. Se extiende a la retina. Sin embargo, a medida que la sangre sigue entrando, se produce un engrosamiento masivo y sanguinolento de la retina. El problema: por lo general no es doloroso. A menudo solo notas uno Deterioro La agudeza visual o el campo de visión están restringidos. La oclusión de la vena conduce a la hipoxia del tejido del nervio óptico. Como resultado hasta la muerte Neuronas del nervio óptico, la conexión entre el ojo y el cerebro. Estas células no pueden regenerarse. Si no se trata, puede provocar ceguera en unos pocos meses.





exactamente las razones Aún no se ha aclarado. Pero los factores de riesgo son básicamente los mismos que los del accidente cerebrovascular: presión arterial alta, diabetes o niveles altos de grasas en la sangre. Pero otros también factores La razón podría ser:

trauma ocular

40 años y más

de fumar

Píldoras anticonceptivas

Enfermedad de las arterias carótidas (arterias carótidas)

Enfermedad del riñon

vasculitis;

El embarazo

el seguimiento síntomas Puede indicar un infarto ocular:

Pérdida total o parcial de la visión

Los pacientes no pueden ver a través de sus ojos.

Visión borrosa o borrosa

Puntos ciegos en el campo de visión

Sucede que la visión vuelve cuando era solo una ligera obstrucción. Sin embargo, de todos modos, aquí médico o enfermera Encuentra una posibilidad permanente Daño para evitar.

La forma más común es infarto papilar;. Es un trastorno circulatorio, como la obstrucción de una vena, que afecta más a las mujeres que a los hombres, y la mayoría de los pacientes tienen más de 50 años. Las causas aquí son vasculitis (arteritis de células gigantes) o calcificación de los vasos sanguíneos. El síntoma suele ser un dolor de cabeza intenso que suele presentarse en ambos lados. Aquí también se observa hipersensibilidad excesiva y dolorosa del cuero cabelludo o dolor en la lengua al masticar. La condición se deteriora muy rápidamente, resultando en visión doble y pérdida de rasgos faciales. También se notificó dolor en la región superior del hombro y en el cuello o la cadera en aproximadamente la mitad de los pacientes. Sin embargo, el ojo en sí permanece libre de dolor.

Diagnóstico y qué hacer

Para quejas o agudos Pérdida de la visión Es importante acudir a un oftalmólogo lo antes posible. Entonces esa persona hace un diagnóstico. En primer lugar, la historia es importante. ¿Cuáles son las enfermedades existentes que se clasifican como peligrosas? ¿Qué otros factores hay? Las pupilas se abren con gotas para los ojos y se examinan con un oftalmoscopio. Atasco o buscó sangrado. Otras investigaciones:



Los exámenes regulares de la vista son importantes, especialmente para los diabéticos.

CC0 / Pixabay / newarta +1 foto

Medición del campo visual : ¿Hay interrupciones o restricciones?

: ¿Hay interrupciones o restricciones? lampara de hendidura Estudio estereoscópico de los ojos.

Estudio estereoscópico de los ojos. Angiografía con fluoresceína Se inyecta un tinte en el brazo y circula a través del torrente sanguíneo. Una vez en la retina, se puede usar una cámara especial para determinar si los vasos sanguíneos están bloqueados.

Se inyecta un tinte en el brazo y circula a través del torrente sanguíneo. Una vez en la retina, se puede usar una cámara especial para determinar si los vasos sanguíneos están bloqueados. La tomografía de coherencia ópticaLa retina se agranda con las gotas y luego se toman muestras de los ojos. Esto crea una imagen detallada.

También se pueden hacer pruebas para buscar otras causas que pueden estar en otras partes del cuerpo.

Al igual que con el golpe “clásico”, la velocidad también es importante aquí. Si el bloqueo se puede eliminar en aprox. 100 minutos Eliminado, se puede evitar el daño permanente. Después de cuatro horas sin tratamiento, es probable que la visión se dañe permanentemente. Pero, ¿cómo se trata?

masaje de ojos Se masajea el ojo a través del párpado cerrado para eliminar el coágulo.

Se masajea el ojo a través del párpado cerrado para eliminar el coágulo. dióxido de carbono oxígeno Se inhala una mezcla de dióxido de carbono y oxígeno. Esto ensancha las arteriolas y aumenta el flujo de sangre a la retina.

Se inhala una mezcla de dióxido de carbono y oxígeno. Esto ensancha las arteriolas y aumenta el flujo de sangre a la retina. punción Se utiliza una pequeña aguja para extraer unas gotas de líquido de la parte frontal del ojo para reducir la presión y aumentar el flujo de sangre a la retina.

Se utiliza una pequeña aguja para extraer unas gotas de líquido de la parte frontal del ojo para reducir la presión y aumentar el flujo de sangre a la retina. MedicamentoEl coágulo de sangre puede eliminarse y la presión del ojo puede reducirse mediante la administración de medicamentos.

Qué puede bloquear ¿hecho? Solo alrededor del 10 por ciento de todas las personas infectadas tienen menos de 45 años. Un accidente cerebrovascular generalmente es causado por otro problema médico, como diabetes o presión arterial alta. Entonces, regular Chequeos La única manera de reducir el riesgo.



