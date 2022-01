Récord de calor en Argentina: apagón en Buenos Aires (video)

El calor en Buenos Aires, la capital de Argentina, era insoportable el martes oa la sombra con el frescor de siempre. Se reportaron temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Argentina es temporalmente -junto a Australia- el lugar más caluroso del planeta. A veces se cortó la electricidad alrededor de la capital, dejando a cientos de miles de personas sin electricidad. “Yo nací aquí y noté cómo cambia la temperatura. No estamos acostumbrados. Esta temperatura me baja. No lo soporto. Tomo galones de agua, luego electricidad. Yo no. No sé qué hacer”, dice Marta Lorusso. El meteorólogo Lucas Perencua habla sobre una posible ola de calor: “Estamos viviendo una ola de calor extremo. Las altas temperaturas podrían marcar un pico histórico para Argentina. Hasta 26 grados centígrados en el norte de la Patagonia, hasta 43 grados en la provincia de Buenos Aires. Eso también. Es probable que las temperaturas aumenten más adelante en la semana”. Los expertos señalan los efectos del cambio climático. En los últimos años, Argentina ha tenido que lidiar con incendios forestales de extraordinaria frecuencia.