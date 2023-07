Red Bull ‘duro como un oso’ de nuevo en Hungría?

El ritmo simplemente “no fue fuerte”, explica Magnussen y enfatiza: “Realmente no podemos [in die Punkte] Llegar allí sin que pase nada.” Actualmente necesitas suerte con un coche de seguridad, por ejemplo.

Según Kevin Magnussen, esto no es un accidente. “De momento es muy difícil terminar entre los 10 primeros”, explica el danés, que no vio la bandera a cuadros el domingo. Su compañero de equipo Nico Hulkenberg terminó decimotercero.

En Silverstone, Haas siguió a Williams octavo en el campeonato mundial. Aparte del sprint de Spielberg, el equipo estadounidense no ha puntuado en la carrera principal desde el fin de semana en Miami a principios de mayo.

Pero luego volvió a la normalidad. “Los Ferrari eran muy rápidos, por lo que no fue fácil atraparlos y vencerlos, pero nos colocó en una buena posición”, dijo Hamilton.

Al final, el piloto de Mercedes siguió subiendo al podio. Pero no fue así al principio. “Fue una de mis peores vueltas en mucho tiempo”, admite el campeón mundial que batió récords.

Así que McLaren no puede dormirse en los laureles de los buenos resultados recientes.

Ferrari sufrió ayer un gran desastre con los P9 y P10. Hasta ahora, solo a Melbourne le ha ido peor en 2023, ya que no tiene puntos en la Copa del Mundo. Charles Leclerc se encoge de hombros: “No teníamos la velocidad”.

… Por cierto, no sería el primer piloto en ser despedido durante la actual temporada de Fórmula 1. Y tampoco sería el primero en tener a Red Bull desconectado. Más sobre esto en nuestra galería de fotos:

¿Está ya confirmada la expulsión de Nic de Vries?

Al menos eso es lo que piensa Ralf Schumacher después de que el holandés no volviera a sumar puntos en Silverstone. Junto con Logan Sargeant, de Vries sigue siendo el único piloto que no sumó un punto en la temporada 2023 de Fórmula 1.

“La decisión está tomada, estoy seguro”, dice Schumacher. en el cielo” Sobre una posible destitución y explica: “Lo hizo bien, tuvo el destaque en Monza el año pasado y estuvo en el lugar correcto en el momento correcto”.

“Es una vergüenza para él hacer eso [sein Heimrennen in] Tal vez Zandvoort no pueda conducir, dijo Schumacher, quien asume que De Vries no estará en el auto después de las vacaciones de verano. Pero, ¿quién podría reemplazar a De Vries en esta situación?

El nombre que sigue apareciendo en este contexto es Daniel Ricciardo. Y según Schumacher, a AlphaTauri “le vendría bien un poco más de experiencia”. Por cierto, Helmut Marko ha sido cubierto al respecto.

“El martes es la prueba de neumáticos, luego veremos qué sigue”, dice, refiriéndose a la prueba de Ricciardo en Silverstone mañana. Cuando se le preguntó si hablarían a continuación sobre la cabina de AlphaTauri, respondió con una sonrisa: “Vamos a ver una prueba de neumáticos y luego podemos hablar”.

La negación obvia se ve diferente.