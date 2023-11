Reducir el azúcar en sangre mediante dos procedimientos

24vita Vivir saludablemente

Si el nivel de azúcar en sangre aumenta, puede haber prediabetes y el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta considerablemente. Un experto explica los valores que hablan de ello.

La mayoría de la gente está familiarizada con la diabetes, pero ¿la prediabetes? La prediabetes es un precursor de la diabetes y debe clasificarse como una señal de advertencia. Ya se sabe que se trata de un trastorno metabólico, porque aquí también los niveles de azúcar en la sangre son altos, pero todavía no tanto como para que se desarrolle diabetes y sea necesario inyectarse insulina. El precursor de la diabetes tipo 2 se desarrolla durante muchos años, normalmente sin provocar molestias ni síntomas. Uno de cada cinco adultos en Alemania padece diabetes, según el portal de información sobre diabetes diabinfo. Centro Alemán para la Investigación de la Diabetes (DZD).

Dado que la diabetes no causa ningún síntoma, se recomienda especialmente a los grupos de riesgo (personas con presión arterial alta o con sobrepeso) que un médico controle periódicamente su nivel de azúcar en la sangre. Porque los niveles elevados de azúcar en sangre a largo plazo no sólo aumentan el riesgo de desarrollar diabetes, sino que también provocan daños en los órganos.

Día Mundial de la Diabetes 14 de noviembre Las personas con diabetes, las personas con alto riesgo de desarrollar diabetes, sus familiares y cualquier persona interesada en toda Alemania tienen la oportunidad de obtener información completa sobre la diabetes. El ejercicio y la nutrición son fundamentales para la prevención de la diabetes.

¿Cómo se puede prevenir la diabetes?

Dado que la prediabetes no causa ningún síntoma, se recomienda, especialmente para los grupos de riesgo, medir el azúcar en sangre con regularidad. © Alarodenko/Imago

Según el Daily Mail británico, en Alemania se diagnostica diabetes a unas 560.000 personas cada año. Centro Alemán para la Investigación de la Diabetes (DZD). Se calcula que en Alemania entre siete y ocho millones de personas padecen esta enfermedad metabólica crónica, en la que la hormona insulina desempeña un papel crucial. Si su nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto, existe el riesgo de padecer prediabetes y diabetes real.

Si los niveles de azúcar en sangre en ayunas están entre 100 y 125, hay un trastorno, y podría ser prediabetes. También se puede diagnosticar mediante una prueba de carga de azúcar en la que se beben 75 gramos de azúcar disueltos en un líquido. Si el valor está entre 140 y 199 después de dos horas, esto es una indicación de prediabetes. Pero también puedes medir tu valor HBA1C, que es tu memoria a largo plazo del azúcar en sangre. Si los valores están entre 5,7 y 6,4, lo llamamos prediabetes. A partir de un valor de 6,5 o más se habla de verdadera diabetes.

Las personas diagnosticadas con prediabetes pueden y deben hacer algo específico al respecto. Los dos principales factores que influyen en esta etapa son la dieta y el ejercicio. Si le diagnostican prediabetes, puede tomar medidas específicas para combatirla. Incluso pequeñas modificaciones en el estilo de vida pueden mejorar la sensibilidad a la insulina del cuerpo, devolver los niveles de azúcar en sangre a la normalidad (entre 80 y 110 mg/dL) y retrasar o incluso prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2.

Ciertamente tiene sentido acudir a un especialista en diabetes lo antes posible. Es importante que me hagan controles no sólo una vez, sino una y otra vez, para ver si estoy progresando hacia una diabetes permanente más rápidamente o si puedo detenerla, o tal vez incluso revertirla por completo. Hemos visto en los últimos años que la diabetes se puede revertir principalmente mediante medidas en el estilo de vida; A esto lo llamamos remisión, es decir, retorno a una etapa donde la enfermedad es completamente inofensiva y los valores son completamente normales.

Revertir la prediabetes: ¿Cómo puede ayudar la dieta?

Los médicos saben que una dieta adecuada (menos carbohidratos y más fibra) puede reducir los niveles de azúcar en sangre y, por tanto, reducir significativamente el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué deben comer las personas con niveles altos de azúcar en sangre?

Productos integrales

legumbres

Nueces

verduras

fruta

Es mejor comer carbohidratos con alimentos ricos en proteínas o grasas para que el nivel de azúcar en sangre aumente menos después de comer. Lo mejor es comer azúcar y alimentos azucarados con moderación. Básicamente, tiene sentido centrarse en platos caseros en lugar de alimentos altamente procesados.

