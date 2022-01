Reglas de entrada y aura – SWR Aktuell

Omikron, Restricciones de conectividad, Números de ocurrencia crecientes: ¿Qué es realmente posible en 2022? Hemos resumido las reglas de Corona para las áreas de viaje más populares.

En Renania-Palatinado, las vacaciones de invierno comienzan el lunes 21 de febrero. Los residentes de Renania-Palatinado disfrutan de once días de vacaciones debido a los fines de semana, el contiguo Lunes de Rosas y el Martes de Sábana Santa.

Muchos países de vacaciones se consideran actualmente áreas de alto riesgo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania desaconseja los viajes de turistas a estas áreas, pero no existe una prohibición de viaje.

Cualquiera que decida espontáneamente irse de vacaciones a la nieve, por ejemplo, tendrá que planificar con gran flexibilidad. El modo Dark Aura actual asegura que las reglas de Corona cambien constantemente, especialmente en las áreas de esquí. Hemos resumido las diferentes reglas. (Transportista: 10.1.22):

en un Renania-Palatinado Actualmente por ejemplo en Arbeskov Planificado sobre toda el área según la regla 2G (vacunados o restaurados). Además, los visitantes deben registrarse en línea con anticipación.

en un Baden-Wurtemberg Se aplica la regla 2G plus. Por lo tanto, los teleféricos solo están abiertos para personas vacunadas y convalecientes que puedan dar negativo en la prueba. Sin embargo, las personas con vacunas de refuerzo, por ejemplo, están excluidas.

en un bávaro Por el contrario, las personas vacunadas y actualmente desplazadas no necesitan pruebas rápidas adicionales. Sin embargo, los sistemas solo se pueden utilizar durante una cuarta parte. Para accidentes superiores a 1.000, se aplican normas más estrictas -las instalaciones deportivas deben estar cerradas- o no abrir.

en un Norte de Rhine-Westphalia Aplicable en la zona de esquí Winterberg Actualmente el 2G está en todas partes, excepto en niños y jóvenes hasta los 15 años.

En principio, en Alemania Requisitos de mascarilla y requisitos de distanciamiento en todos los ascensores.

no vacunado aplicación en Austria Las restricciones de salida continúan durante todo el día. Solo los hoteles y restaurantes pueden recibir invitados de acuerdo con la regla 2G. Los bares après-ski permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Además, Austria ha endurecido significativamente los requisitos de admisión. Pasajeros totalmente vacunados y recuperados debes tener uno prueba PCR (máximo 72 horas) o vacunación de refuerzo puede probar. Esto no se aplica a niños menores de 12 años que viajen con un adulto.

Los retornados de Austria no necesitan completar un registro de entrada digital y no tienen que estar actualmente en cuarentena.

en un Austria La regla 2G se aplica a ascensores y teleféricos, es decir, fortificados o restaurados. Los niños de hasta 12 años están excluidos.

En góndolas, entradas de ascensores y ascensores para sillas de ruedas, actualmente se exige el uso de mascarilla FFP2 a partir de los 15 años. La protección de la boca y la nariz es suficiente para niños de 7 a 14 años.

El Departamento de Estado tiene un Suiza Se ha emitido una advertencia de viaje. El país es considerado una zona de alto riesgo. Debe antes de entrar Formulario de entrada Completo. en un Suiza Requiere todos los participantes Prueba negativa (prueba PCR, máx. 72 horas, o prueba rápida de antígeno, máx. 24 horas). Las personas que no están inmunizadas también deben mostrar otra prueba negativa de cuatro a siete días después. No se requiere evidencia para menores de 16 años. ¿Quién es No bajo Base 2G Caídas, se debe realizar otra prueba de corona entre el cuarto y el séptimo día de licencia. Participantes de Baviera y Baden-Württemberg No necesita tomar una prueba o completar un formulario de registro.

La máscara debe usarse en todos los ferrocarriles de montaña cerrados, teleféricos, remontes mecánicos y elevadores móviles, así como en edificios de estaciones cerrados y áreas de espera. Solo las personas mayores de 16 años que visitan un restaurante necesitan prueba de 2G en áreas de esquí en Suiza. En la zona de esquí Samnaún Y Federser Heuberg La regla 2G se aplica en todas partes.

Italia Ha sido un área de alto riesgo desde el 1 de enero. El país tiene normas de ingreso más estrictas: vacunadores y convalecientes también necesitan una prueba de corona negativa. no vacunado debes probar Cinco días en cuarentena.

a formulario de entrada Importante.

En las zonas de esquí con remontes abiertos y sillas, se pueden adquirir los tickets de los remontes sin realizar una prueba. para el otro La regla 3G se aplica a los teleféricosL – Todas las personas mayores de 12 años deben vacunarse, curarse o hacerse una prueba. La regla 3G también se aplica a trenes y hoteles. en un Restaurantes Y chozas aplican 2G.

Además, se exige un margen de seguridad y mascarilla a partir de los seis años. Con el aumento de números en Italia, las regulaciones actuales deben verificarse antes de llegar.

Francia Ha sido catalogada como zona de alto riesgo. Se aplica la advertencia de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. en un Francia Los entusiastas de los deportes de invierno deben tener uno. Vacunación, cura o prueba negativa Prueba. a formulario de entrada Importante. En teleféricos y colas es obligatorio llevar mascarilla a partir de los 11 años.

Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura Y Lanzarote Clasificado como zona de alto riesgo. Se aplica una advertencia de viaje.

antes de despegar Islas Canarias Se debe completar un formulario de salud digital para ingresar. Código QR generado Debe presentarse a la llegada. Ella fue vacunada y convaleciente. necesito entrar no hay prueba. Las personas que no están inmunizadas necesitan una prueba PCR (máximo 72 horas) o una prueba rápida de antígenos (máximo 48 horas). incluso con Viaje de vuelta Las personas que no estén inmunizadas deberán presentar una prueba PCR o una prueba rápida de antígenos (ambas pruebas por un máximo de 48 horas).

No está permitido beber alcohol en la calle. Además, está prohibida la venta de alcohol a partir de las 22:00 horas al por menor. Además, está terminantemente prohibido fumar mientras se camina.

empleo Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura El nivel de alerta actual está en rojo. Esto significa que un máximo de seis personas que no convivan pueden reunirse en espacios públicos y privados. La regla 3G se aplica en restaurantes, cafeterías, bares y discotecas. Solo se permiten grupos de hasta seis personas en las playas.

Renania-Palatinado Reglas 2G y 3G, números Corona y todo lo relacionado con la vacunación: puede encontrar los desarrollos más importantes relacionados con el Coronavirus en Renania-Palatinado aquí en nuestro blog en vivo.

Semana Santa y vacaciones de verano

Si ha renunciado a las vacaciones de invierno, pero quiere irse durante la Semana Santa o las vacaciones de verano, es mejor encargarse de la planificación a principios de este año y no más tarde.

El destino más popular para abril y mayo es pavoEspecialmente la costa sur de Turquía. Turquía está actualmente clasificada como zona de alto riesgo. Todos los viajeros aéreos mayores de doce años deben completar un formulario electrónico del Ministerio de Salud de Turquía dentro de las 72 horas previas al viaje. a vacunar a la gente Sé valido No más restricciones a la entrada. Los viajeros no vacunados necesitan una prueba de PCR negativa (no más de 72 horas) o una prueba de antígeno negativa (no más de 48 horas).

España Se considera un área de alto riesgo y hay una advertencia de viaje del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. empleo Mallorca, Al igual que en España peninsular, se aplican las siguientes normas: Antes de la salida, un modelo de salud digital Completo. Vacunar y recuperar personas debería no hay prueba Presente para entrar. Las personas que no están inmunizadas necesitan una prueba PCR (máximo 72 horas) o una prueba rápida de antígenos (máximo 48 horas).

Grecia es un área de alto riesgo y hay una advertencia de viaje del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Quien ama las hermosas playas Grecia Debe mostrar prueba PCR negativa (máximo 72 horas) o prueba rápida (no más de 24 horas) antes de la salida. Esto se aplica a todos los pasajeros mayores de cinco años.Independientemente de si estaban vacunados o no. El reglamento es inicialmente válido hasta el 24 de enero. En el país de poco menos de once millones de habitantes, actualmente se registran cada día 35.000 nuevos contagios.

Jennifer Kaiser del Consumer Center en Renania-Palatinado aconseja observar más de cerca la cobertura que se ofrece en el caso de Corona. “En general, los viajes en grupo se recomiendan especialmente para 2022. Por regla general, los vacacionistas están mejor protegidos aquí. Y algunos de ellos se ofrecen con cancelación gratuita y seguro contra Corona”.

Casi todos los proveedores de servicios están promocionando actualmente opciones especiales de cancelación, las llamadas “tarifas flexibles”, con las que los vuelos se pueden cancelar o volver a reservar hasta poco antes del comienzo de las vacaciones. Es importante, y también recomendado por el Centro de Asesoramiento al Consumidor, mirar con mucho cuidado las letras minúsculas. ¿Por cuánto tiempo es válida la cancelación? ¿Hay algún costo oculto adicional? En el caso de viajes en grupo, se aplica lo siguiente en cualquier caso: La cancelación es posible si el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores emite advertencias de viaje para el país de vacaciones.

Otra opción es el seguro de cancelación de viaje. Esta puede ser una buena protección para familias con niños pequeños o ancianos que dan positivo por COVID-19. Sin embargo, la versión pequeña también debe escanearse cuidadosamente aquí.