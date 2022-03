Reinas del Vino en Argentina: ¿Tradición o Sexo?

Mendoza. En el municipio de Guaymallén, en la región vitivinícola de Mendoza, Argentina, desde hace un año se desarrolla un debate básico sobre los preparativos para la elección de la Reina del Vino: ¿siguen al día? En marzo de 2021, por iniciativa del concejal Marcelino Iglesias, el municipio prohibió todo tipo de concursos de belleza, independientemente de que las concursantes se llamaran princesas o reinas (EE.UU. 21). Reportado)

El movimiento de mujeres argentinas ha suscitado varios debates fundamentales en los últimos años: el aborto, los derechos de las personas transgénero y no binarias, el acoso, pero también los concursos de belleza y la violencia simbólica que emana de la separación sexual de cuerpos que se leen como femeninos. Desde 2013, una comisión dependiente del Poder Judicial trabaja para acabar con los concursos de belleza con la campaña “Ciudades sin Reinas”. Hasta el momento, 75 ubicaciones en todo el país han cumplido.

Esta tradición es parte de las festividades que rodean a la Fiesta de la Vendimia de Wendy’s en Mendoza: cada una de las 18 comunidades envía una candidata al cargo de Reina Nacional del Vino. Representa a Argentina y su cultura del vino tanto a nivel nacional como internacional. El papel de la reina del vino ha cambiado en los últimos años. Por lo general, debajo de las fotos de los solicitantes de entre 18 y 25 años, ahora se menciona explícitamente el título de su trabajo. De la forma recomendada, tienen que presentar un proyecto comunitario que ahora quieran promocionar como la reina del vino y pasar la prueba de conocimientos.

En Guaymallén, la decisión del cabildo provocó protestas el año pasado. En diciembre de 2021, apenas unas semanas antes de la vendimia, los residentes y las ex reinas del vino se reunieron para celebrar una elección “paralela” de la reina del vino en el pueblo vecino. Eligieron a Julietta Lonigro, de 23 años, como su reina “paralela”, pero el municipio de Guamlan se negó a reconocer oficialmente a Lonigro.

El grupo de ex reinas del vino ha presentado una denuncia ante el Poder Judicial. Entre otras cosas, afirma que la prohibición electoral viola la igualdad porque impide que las mujeres participen en Vendemia de Guimallon. Esto contrasta marcadamente con la Convención contra la Discriminación contra la Mujer y todas las Formas de Violencia y Discriminación contra la Mujer.

a principios de marzo Decidido La Corte Suprema provincial, a cargo de los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, suspenderá la prohibición para el año en curso.

Sin embargo, en principio, los jueces no cuestionaron la orden del municipio de Guaymallén. El juez Palermo dijo que representa un “acuerdo democrático y autónomo” que es respetado por los tribunales.

Además, según concluye, “este tipo de tradición tiene su innegable conexión con la propia vitalidad y etapa de desarrollo de la comunidad”. Y agregó: “Reconocer las demandas de los movimientos sociales por los derechos de las mujeres ha supuesto un cambio en nuestra identidad social y con ella una tradición cultural ineludible”. El único aspecto que queda por aclarar es hasta dónde llega la nueva interpretación del patrimonio cultural.

Según la corte, Guaymallen debería presentar una candidata femenina este año, pero el debate básico en la corte aún no ha terminado.

Poco después, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, nombró a Sofía Cranketo como su candidata. Grangetto ya fue candidato por el municipio de Guaymalén en 2020 y estará en el cargo en 2021 debido a una brecha de dos años en las elecciones debido a Corona.

Reconoció la decisión del municipio de Quebec de abolir la imagen de la Reina del Vino. Las fotos en los periódicos locales mostraban a Cranketto en el evento oficial de la cosecha de este año, no con atuendo festivo como otros candidatos, sino con jeans y tenis.

“No vine como reina, ni vine aquí para tomar el lugar de nadie. Quiero acabar con la violencia contra las mujeres”, dijo Sofía Crancetto, un diario local con Diorio Uno. Lo reveló cuando tenía 19 años porque no sabía nada, dijo Cronketto. Hoy ve las cosas de otra manera: “Dejen de ignorar a las mujeres. Son cortes geniales, visualizándolos como un producto. Me juzgas sin conocerme. Puede ser representante de hacer o hacer algo por la comunidad, pero no es una mujer que no sabe nada.