Reseña del ventilador con caja Razer Kunai Chroma de 120 mm: demasiado caro, pero sin jugo ni potencia

La prueba de hoy no solo fue solicitada por muchos lectores, sino también muy solicitada. Así que compré la pieza por unos 40€ y quedé tan sorprendido como la mayoría de las personas que se quejaron a gritos del producto. Un ventilador con un precio sugerido de unos 43 euros difícil de encontrar en el mercado por mucho menos de 40 euros se pone unos estándares muy altos con el precio que debe alcanzar primero. El hecho de que al final, a pesar del brillo habitual, apenas haya más rendimiento de refrigeración que con un ventilador de 5 euros en el lado positivo, no solo es frustrante para el comprador, sino que también desclasifica el producto. Especialmente no puede vencer a la referencia, que es solo la mitad del costo.

¿Lo principal está teñido? Aparentemente sí, pero estoy muy enojado. Simplemente no puede ofrecer algo así por este precio, especialmente porque el empaque es completamente contrario a la información en la página de inicio con respecto a los datos de rendimiento. Especialmente cuando ambos son, en última instancia, completamente incorrectos. Un aficionado que en algunas situaciones necesite subir 100 metros para quedarse quieto está realmente prohibido por 40€ o más. Y como no nos quejamos sin poder demostrarlo todo, recomiendo a todos seguir nuestra saga a través de todas las páginas de prueba. Si no fue una recomendación de producto esta vez, puede aprender mucho de esta recomendación de no comprar. Por ejemplo, la sabiduría de que los LED no afectan a los radiadores y que incluso los buenos OEM solo ofrecen lo que el cliente paga, en este caso, Razer.

Razer compra los ventiladores a Power Logic, una empresa taiwanesa con el banco de trabajo en China. Power Logic puede ser un gran fanático y es un título realmente bueno para muchos clientes, a menos que practique la reducción de costos. La omisión del bisel clásico es una estrategia de diseño molesta, que es visualmente agradable, pero tiene un impacto negativo en el rendimiento con el anuncio de que solo mirar un producto que acaba de ser desinflado y aún no enchufado da un toque de maldad. El ventilador de 25 mm de grosor está exactamente dentro del estándar, lo que por supuesto lo hace más comparable al final. Sin embargo, un total de 7 palas giratorias muy anchas tendrán que girar un poco más rápido para compensar el diámetro interior reducido del neumático causado por el anillo óptico. De alguna manera. Pero llegaremos a eso en un momento, incluidas las conocidas dimensiones de brecha de Power Logic.

El anillo de luz transparente contiene LED RGB controlables individualmente y el rotor no está encendido. Conectado como de costumbre a través de un conector PWM de 4 pines y un conector RGB de 5V. Por lo tanto, no golpee con fuerza los encabezados RGB de 12 V de las placas principales, esto definitivamente saldrá mal. El enrutamiento de cables de al menos tres cables planos también se resuelve de la misma manera que la mayoría de los demás ventiladores y, por lo tanto, no es un obstáculo. Al menos RGB Preci-Dips puede transmitir, incluso si la cantidad de cables es algo molesta con una altura de ocho ventiladores.

De todos modos, está brillando. Al igual que los aficionados. Y ni siquiera necesita un controlador o concentrador especial. Esto a su vez es práctico, pero también mantiene el efecto de la magia dentro de los límites. Entonces todo tiene sus pros y sus contras

La vista trasera no es sospechosa, incluso si los puntales grasientos ciertamente no sabrán bien para el flujo de aire y también debes prestar atención al ruido más adelante.

Sorprendentemente, uno confía en uno de los cojinetes lisos hidrodinámicos, que también pueden ser útiles con Power Logic. Claro, se podría haber hecho más a este precio, pero desafortunadamente encaja con el panorama general de pagar mucho dinero aquí y obtener un poco menos por él.

Todo lo lleva un marco redondo negro, que a simple vista no esconde ningún secreto, pero que no acaba enrojeciendo con las superficies de contacto, y por tanto debería provocar el fallo de los radiadores, por ejemplo. No todo lo que es bonito a la vista tiene que ser práctico. Pero esto ya se sabe desde hace mucho tiempo. En la foto de abajo podemos ver muy claramente lo que le sucede a una parte del aire comprimido en el radiador. En el caso de los amplificadores, por ejemplo, esto sería un cortocircuito acústico en el bajo. Si no lo cree: ¡simplemente tape las ranuras temporalmente inútiles con plastilina y el rendimiento aumentará instantáneamente! Incluso las cosas son juegos visuales.

El ventilador controlado por PWM crea un rango de velocidad medido de 0 a 2200 RPM y depende de que se detenga el ventilador. Con el control PWM, el ventilador se apaga, lo cual es un inconveniente debido al nivel de volumen. La hélice está equipada con cuatro tornillos M5 y boquillas de goma de repuesto. La separación del manguito se realiza mediante un manguito de goma, que se presiona en los cuatro orificios. Debido a que los extremos sobresalen un poco, aún funcionan bien incluso con tornillos M5.

Las dimensiones del espacio de un máximo de 1,7 a 1,9 mm entre el rotor y el marco son buenas, como es habitual en Power Logic, y el acabado de la superficie no es objetable, incluso si se sueldan 18 LED dentro del anillo de luz de tal manera que se pueden ver las vértebras oscuras. A toda velocidad, el consumo de energía de 3,36 W (medidos) para el ventilador (sin RGB) es relativamente alto, pero no excesivo. Pero llegaré a todos los detalles en un momento, porque hay un párrafo extra para eso.

factor de forma 120mm Energía 25mm PWM sí RGB aRGB (anillo exterior) Desconectado sí marcos coloridos negro resaltar color número color del rotor negro peso en gramos 182 gramos velocidad mínima 0 rpm velocidad máxima 2200rpm Caudal m3/h 110.4 corriente CFM 65.5 presión constante mmH2O 2.47 decibelio de presión de sonido 35dB horas de por vida 60.000

En la página siguiente puede ver cómo y qué probamos y por qué. Comprender los detalles es muy importante para poder categorizar objetivamente los resultados más adelante. Las diferencias entre muchos modelos están más en los detalles y no puede haber mejor ventilador en todas las situaciones. Hay un cierto límite en cada situación y, por supuesto, hay buenos jugadores en todos los aspectos. Pero por lo general tienen una etiqueta de precio. Sin embargo, si planea específicamente con radiadores de 60 mm, por ejemplo, también puede ahorrar dinero eligiendo el mejor modelo para su aplicación, que puede no funcionar tan bien como un ventilador de chasis. Lo contrario es cierto, por supuesto.