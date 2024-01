Reserva el Galaxy S24 ahora: O2 ofrece auriculares JBL gratis y un descuento de hasta 216 €

compromiso 5 de enero de 2024 a las 19:39 Ya puedes reservar el Samsung Galaxy S24 en O2. Como agradecimiento podrás llevarte unos auriculares JBL gratis y un descuento de hasta 216 euros.

Samsung organizará un evento Galaxy Unpacked en San José el 17 de enero. (Fuente: Samsung)

Samsung presentará el Galaxy S24 en su evento Unpacked que se llevará a cabo el 17 de enero a las 7 p.m. EST. Es probable que el fabricante surcoreano acepte pedidos anticipados. Pero en realidad puedes registrarte en O2 para comprar un nuevo teléfono inteligente Samsung. Si hace esto, su proveedor de telefonía móvil será generoso.

Cualquiera que se registre en O2 a través del siguiente sitio web antes del 16 de enero a las 6 p. m. recibirá gratis unos auriculares JBL Live 770NC en color negro al comprar su teléfono celular Samsung a través de O2. En las tiendas tendrás que pagar por él unos 166 euros. Los auriculares supraaurales ofrecen no sólo el sonido habitual de JBL, sino también cancelación activa de ruido (ANC).

El registro no es obligatorio.



Por cierto, el registro no es obligatorio. No te comprometes a realizar una compra, simplemente expresas tu interés. Por lo tanto, S24 no te será enviado automáticamente después de registrarte, sino que recibirás un correo electrónico de O2 y deberás realizar tu compra a través de ellos. Si no compras el Galaxy S24 de O2 después de la presentación, no recibirás auriculares.

Para registrarse, debe proporcionar su nombre, apellido y dirección de correo electrónico. También deberá proporcionar la misma dirección de correo electrónico más adelante cuando realice el pedido a O2. Si ya tienes un contrato de telefonía móvil con O2, puedes introducir tu número de teléfono cuando te registres. Esto te dará otro descuento de hasta 216€ en dispositivos. Descubrirá cómo proteger esto por correo electrónico de O2 después de enviar el teléfono móvil, según el sitio web del proveedor de servicios.

O2 no es el único proveedor que anuncia descuentos al comprar el Galaxy S24. Puedes encontrar más ofertas a continuación:

