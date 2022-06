Resultados de WWE Monday Night RAW #1516 + Informe de Wichita, KS, EE. UU. del 13/06/2022 (Incluyendo videos y votaciones: ¡Tu voto es esencial!)

cargando… cargando…

WWE lunes por la noche RAW #1516

Lugar: Interbank Arena, Wichita, Kansas, EE. UU.

Primera emisión: 13 de junio de 2022

Espectadores: alrededor de 4000

Monday Night RAW comienza esta semana con The Miz ya funcionando y es hora de un nuevo lanzamiento de Miz TV. Hoy “A-lister” tiene un invitado especial. Paul Heyman está ahí y se presenta a su manera típica. The Miz habla sobre “dinero en el banco” y la divertida oportunidad que viene con la bolsa. Él mismo ha usado con éxito esta bolsa dos veces y Miz está planeando un tercer golpe en un futuro cercano. Por lo general, tienes dos héroes a los que apuntar. Sin embargo, Roman Reigns es actualmente el Campeón Universal indiscutible de la WWE. A Heyman le encanta la forma en que Miz explica el concepto de dinero en el estado del banco y las posibilidades de que un nuevo campeón sea enorme. Pero no con el “jefe de la tribu”. Frente a Roman Reigns, la posibilidad de convertirse en campeón es nula. Este viernes, Riddle tampoco tendrá ninguna posibilidad en la lucha por el título contra Reigns. Esto, por supuesto, muestra de inmediato que Riddle ya está ansioso por el partido. A los dos muchachos en el ring no les gusta nada esta interrupción. Riddle tiene confianza y cree que sus posibilidades este viernes son excelentes. Riddle busca venganza y redención para su mejor amigo Randy Orton. Heyman respeta a Riddle, pero no derrotará a Roman Reigns. Incluso llegó a decir que Riddle ni siquiera pudo vencer a su oponente esta noche. Una cosa debe quedar clara. Si Riddle pierde su combate por el título, nunca obtendrá otro combate por el Campeonato Mundial indiscutible en la WWE mientras Roman Reigns sea el campeón. Con estas palabras, Heyman anuncia a los Campeones de Parejas WWE indiscutibles. Jimmy y J quieren asustar a Riddle. ¡Afortunadamente, Riddle tiene un respaldo en forma de ganancias callejeras! Montez Ford y Angelo Dawkins suben al ring y se preparan para el primer combate de la noche entre Montez Ford y Jimmy Uso.

1. partido

partido de individuales

El campeón indiscutible en parejas de la WWE Jimmy Uso (con Jey Uso) derrotó a Montez Ford (con Angelo Dawkins) mediante un pin después de una confrontación con spray.

Hora del partido: 13:02

Seth “Freakin” Rollins se prepara para la entrevista. Antes de eso, vemos un resumen de lo sucedido en la salida RAW de la semana pasada. Cody Rhodes habló sobre su lesión y ganó en Hell in a Dungeon. Rollins vino y mostró su respeto por Cody. Esto fue seguido por un ataque con mazos contra Rhodes herido. Este último ya se ha activado y se suspenderá hasta por 9 meses.

Kevin Patrick le da la bienvenida a Seth “Freakin” Rollins a la entrevista y le pregunta si Seth se arrepiente de haber atacado a Cody Rhodes. Las palabras de la semana pasada las quise decir en serio. Respeta a Rhodes por aparecer en Hell in a Dungeon. Sin embargo, Cody Rhodes es un virus para WWE y para él, el hombre quería aparecer en “Money in the Bank” con un músculo pectoral desgarrado. Por eso Rollins tuvo que actuar y finalmente detener esta locura. Así lo hizo. Con estas palabras nos presenta con orgullo un martillo de demolición. Patrick quiere saber qué sigue para Seth. Después de que Cody Rhodes fue derribado, Rollins centró su atención en “Money in the Bank”. Más tarde esta noche tendrá que clasificarse para el partido contra AJ Styles y él también lo hará. Al igual que lo hizo Cody Rhodes. ¡De repente, Seth es atacado por Styles! AJ no se dará por vencido fácilmente y dejará su huella antes del partido de playoffs.

Vea el resumen de la victoria del Campeonato 24/7 de Dana Brooke. Incluso logró defender con éxito su título contra Becky Lynch. Hoy Big Time Peaks tiene otra oportunidad. Antes del combate, Becky atacó a su oponente y la echó del ring. Allí Lynch agarró el micrófono y habló de su enfado. No se trataba de esta dirección 24/7. Se trata de faltarle el respeto a Becky. Semana tras semana le roban la victoria y esto finalmente debe llegar a su fin. Ella no permitirá que eso le pase a ella y la sacará de su frustración con Dana. Pon música de Asuka. Los japoneses quieren salvar a Brock y de inmediato estalla una pelea entre ella y Becky. Asuka puede decidir esto por sí mismo. Una frustrada Becky se retira lentamente. Escuchamos la música de Alexa Bliss. Esto se abre paso en el partido de clasificación “Money in the Bank”. El equipo ganador se clasificará para el partido de escalera.

2. partido

Lucha de parejas – Lucha clasificatoria femenina de Money in the Bank

Alexa Bliss, Liv Morgan Doudrop y Nikki ASH fueron derrotadas mediante un pin sobre Nikki ASH por Bliss después de un DDT.

Hora del partido: 04:26

Doomsday fue reforzado por otro miembro la semana pasada. Finn Balor se unió al establo y el exjefe fue expulsado con él. Edge fue brutalmente atacado y hospitalizado en la silla por tiempo indefinido.

3. partido

partido de individuales

Ezekiel derrotó a Kevin Owens contando después de que los comentaristas distrajeran a Owens.

Hora del partido: 08:31

Después del partido, Ezekiel tomó un micrófono y explicó sus ambiciones. Ezekiel está desesperado por participar en una pelea de escalera de dinero en el banco. Pero también tiene noticias de última hora para nosotros. ¡La próxima semana su hermano mayor Elias vendrá a Monday Night RAW! A Owens le cuesta creer y no cree ni una palabra. Ezekiel nos dijo que su hermano está bien y es hora de recordarnos que WWE significa Walk With Elias.

Bobby Lashley derrotó a Omos y MVP en Hell in a Cell. Cedric Alexander también tuvo sus dedos en el partido. Hoy Cedric se encontrará con MVP. Antes del partido, MVP tiene algunas palabras que decirle a Cedric. Aparentemente, Alexander tiene dificultades para aceptar la idea de que el “trabajo travieso” es historia. Omos y MVP están en una liga diferente y lo demostrarán. Porque Omos obtendrá una bolsa de “Money in the Bank” y rápidamente se convertirá en un héroe. La música de Cedric Alexander interrumpe el espectáculo y es la hora del juego.

4. partido

partido de individuales

MVP (con Omos) venció a Cedric Alexander vía pin tras playmaker.

Hora del partido: 01:40

AJ Styles habla entre bastidores sobre las acciones imperdonables de Seth contra Cody. Hoy derrotará a Rollins y clasificará al Money in the Bank Ladder Match. También se puede ver a Seth. Solo puede reírse de las palabras de AJ. Rollins dedicará su victoria sobre Styles a Cody Rhodes. Con eso, es hora de los playoffs.

5. partido

Partido de individuales – Partido de clasificación de Money in the Bank masculino

Seth “Freakin” Rollins derrotó a AJ Styles mediante un pin después de lanzar.

Hora del partido: 15:08

6. partido

partido de individuales

Riddle derrotó a Ciampa mediante un pin después de RKO.

Hora del partido: 04:34

Rhea Ripley tuvo una lucha por el Campeonato Femenil de RAW contra Bianca Belair la semana pasada. Este partido tendrá lugar en Money in the Bank. Kevin Patrick está en el ring y entrevistará a la campeona femenina de RAW, Bianca Belair. Escuchamos su música abriéndose camino hacia el ring. Patrick habla sobre Rhea Ripley y su nueva agresividad en el ring. Sin miedo a Ripley Belair. Más bien, es un nuevo desafío. Bianca admite que Rhea está mostrando una nueva fuerza. Sin embargo, no habrá nuevo campeón en Money in the Bank. Bianca demostrará por qué es la mejor de la WWE y defenderá con éxito su título. Escuche y vea a Rhea Ripley a través de Titantron con Damien Priest y Finn Balor. Las tres estrellas enfatizan el hecho de que ya no quieren estar bajo órdenes. Por eso despidieron a Edge la semana pasada. También se dirige directamente a Ria Bianca, prometiéndole una pelea que Blair no puede ganar. Ripley se encontró libre de cadenas. En “Money in the Bank” se asegurará el Campeonato Femenil de RAW por segunda vez.

The United States Champion Theory está a punto de enfrentarse a Bobby Lashley. Sarah Schreiber entra y quiere saber si está listo para esta “linda situación”. La teoría realmente no entiende la pregunta. Después de todo, es el campeón estadounidense más joven de todos los tiempos y se ve muy bien. Su cuerpo está listo, él está listo y hoy Theory nos muestra todas las razones por las que Lashley definitivamente no merece una pelea por el título. Una vez que termine “All Mighty”, Theory también superará el regreso de John Cena en dos semanas.

John Cena regresará a Monday Night RAW en dos semanas como parte de su 20 Aniversario.

7. partido

partido de individuales

Chad Gabel (con Otis) derrotó a Mustafa Ali mediante un pin después de un suplex de teoría del caos.

Hora del partido: 03:16

Otis intervino decisivamente en el partido.

La semana pasada, Rey Mysterio ayudó a su hijo a enfrentar a Veer Mahan al derrotar a Veer. Hoy, Rai se enfrentará a Mahaan en un partido.

8. partido

partido de individuales

Veer Mahaan derrotó a Rey Mysterio (junto con Dominic Mysterio) rindiéndose en una garra cervical.

Hora del partido: 03:47

Veer atacó a Dominic Mysterio fuera del ring.

Los comentaristas están cubriendo el combate por el Campeonato Mundial Indiscutible de la WWE del viernes entre Roman Reigns y Riddle. El próximo lunes, se enfrentará a Asuka y Becky Lynch en las eliminatorias de Money in the Bank. Además, Elias celebrará su comeback y dará un concierto.

Hora de interponerse entre el US Champion y la teoría de Bobby Lashley. La música de la teoría se puede escuchar. Llega al ring muy confiado y luce listo. Adam Pierce ya está en el ring para presentar al piloto número uno. ¡El campeón estadounidense más joven, Theory! El siguiente es “All Mighty” Bobby Lashley. Escuchamos su música y Lashley se dirige a The Stand. Pierce explica las reglas. Cada uno de ellos realizará tres poses sobre el escenario y la afición decidirá el ganador. La teoría irá primero. Se para en el podio y realiza las tres poses. A Lashley no parece gustarle. Le quitó el micrófono a Pearce y prometió no solo ganar el puesto, sino también el Campeonato de los Estados Unidos. A continuación, Lashley realiza las tres asanas. La decisión parece clara. Los fanáticos aplauden a Bobby Lashley y lo declaran ganador. La teoría no está satisfecha con la decisión. Después de todo, hay otra situación. La teoría es que el aceite de bebé salga de la cara de Lashley y lo tire fuera del ring. Luego de eso, el Campeón de los Estados Unidos subió al podio y se tomó algunas selfies. The All Mighty se limpia el aceite de la cara mientras Theory celebra. Con estas imágenes finaliza el lanzamiento de RAW de hoy.

Gotas:

¡Discute este programa con muchos otros fanáticos en nuestro foro! ¡Hacer clic!