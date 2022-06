Resultados e informe de WWE Friday Night SmackDown #1196 desde Austin, Texas, EE. UU. el 24/06/2022 (incluye votaciones y videos)

cargando… cargando…

WWE Viernes Noche SmackDown #1196

Lugar: Moody Center en Austin, Texas, EE. UU.

Fecha de publicación original en EE. UU.: 24 de junio de 2022

Espectadores: alrededor de 6300

Después de que los comentaristas nos saludaran desde el nuevo Moody Center en Austin, Texas para el programa de esta noche, vemos a Drew McIntyre dirigiéndose al ring. También nos dice que nos metamos en un SmackDown y habla un poco sobre su carrera hasta el momento. Por muchas victorias que ya había logrado, el campeón las evitaba. Por lo tanto, ganará la lucha de Money in the Bank este año para conseguir una lucha por el título. No importa quién salga victorioso del combate Last Man Standing entre Roman Reigns y Brock Lesnar, será Drew McIntyre. Brawling Brutes lo interrumpió. Sheamus acepta que el último hombre en pie sería perfecto para recuperar el muñón. Sheamus afirma que de hecho era el Sr. Money in the Bank y que pudo usar con éxito su baúl contra Roman Reigns en ese momento (Survivor Series 2015). Paul Heyman los interrumpió y apareció en el escenario con Adam Pierce. En una lucha de Last Man Standing, solo puede haber un ganador, Roman Reigns. Heyman sostiene que tras su exitosa defensa del título ante Brock Lesnar, Reigns se volvió vulnerable, sobre todo si tenía que enfrentarse a McIntyre o Sheamus. Ahora viene Heyman a hablar de Pierce y le pasa la palabra. Pierce se apresuró demasiado para poner a los dos directamente en una lucha de escaleras, razón por la cual la gerencia de la WWE se fijó en él y tomó la siguiente decisión. A partir de ahora, ni Sheamus ni McIntyre estarán en dicho combate. A menos que los dos equipos se reúnan hoy y ganen a Osos. Luego salen los Usos y se paran con sus títulos.

Mientras Shinsuke Nakamura se dirige al ring después de una pausa comercial, la pantalla cambia al modo gorila mientras Kayla Braxton entrevista a Sami Zayn. Sería una noche maravillosa para el linaje. Dedicando su combate al propio Jefe del Clan, ganaría tanto los próximos playoffs como el combate Money in the Bank protegiendo a Roman Reigns con la bolsa.

1. partido

Money in the Bank Qualifier – Partido individual

Sami Zayn derrotó a Shinsuke Nakamura inmovilizándolo después de una patada de Hilova.

Hora del partido: 9:54

Esto significa que Sami Zayn ahora está en el combate masculino de Money in the Bank. Junto a él, Omos y Seth Rollins ya se clasificaron para el combate.

El nuevo día ahora se dirige al ring para el próximo partido. También se les unen tus oponentes Jinder Mahal y Shanky. Este último, por supuesto, vuelve a bailar a raudales. Antes de que comience el partido, puedes recoger los micrófonos de New Day. Habiendo ganado ya el partido la semana pasada, nadie quiere ver esa fecha hoy. Lo que los dos quieren ver, sin embargo, es una caña bailando. Mientras Shanky anima y baila, Jinder Mahal lo interrumpe. Shanky está enojado y empuja a Jinder, lo que hace que abandone el ring. La música es interrumpida por fuertes sonidos de sirena. Inmediatamente puede ver que este es el comienzo de la música de entrada para los Vikings Raiders. Imágenes de estos también aparecen en Titantron, distrayendo a New Day y Shanky. Los asaltantes entraron repentinamente al ring por detrás y lanzaron un ataque contra los tres. El partido programado entre New Day y Jinder Mahal y Shanky ya no sucederá.

Vemos a Adam Pearce en su oficina visitado por Sonya Deville. Nos recuerda los eventos del segmento de apertura y se burla de Pierce. Dijo que no ha tenido un combate desde su regreso a SmackDown y se queja de que no ha tenido un combate clasificatorio. Pierce le dice que esta noche se enfrentará a Lacey Evans y Raquel Rodríguez en un handicap match.

Luego de una pausa comercial, Deville se dirige al ring con acompañantes en la forma de Shea Lee y Shayna Baszler.

2. partido

Money in the Bank Qualifier – Partido de desventaja

Raquel Rodriguez y Lacey Evans derrotaron a Sonya Deville (con Shayna Baszler y Shea Lee) cubriendo a Lacey Evans tras el derecho femenino.

Hora del partido: 3:07

Después del partido, tacones alrededor de Deville atacan a los ganadores. Sin embargo, Rodríguez y Evans contraatacan y terminan victoriosos en la cima.

Detrás de escena están Street Profits que conocen a Los Lotharios, Drew Gulak y Madcap Moss. Angelo Dawkins cuenta un chiste que a Montez Ford y Madcap Moss no les hizo mucha gracia. Moss y Ford miraban a lo lejos con ojos vacíos.

Ronda Rousey toca música antes de que Natalya se disfrace de Ronda y suba al ring con un cochecito. Hemos presentado una revisión de las últimas semanas. Natalia se disculpa con los fanáticos en nombre de Rossi y dice que le transferirá su apellido a Natalia y luego se retirará. A esta le sigue la “real” Ronda Rousey. Ella no cederá el título solo a Natalya. Recuerda que a Natalia le faltó talento y carisma antes de intentar rasgarse la chaqueta. Natalia choca contra la carriola varias veces y luego sale corriendo.

Luego, Drew McIntyre y Sheamus son entrevistados en el backstage. Los dos no parecen estar en la misma longitud de onda. Sheamus cometió un desliz, tras lo cual McIntyre lo corrigió.

Sobre el escenario vemos ahora a Ludwig Kaiser, el proclamado Campeón Intercontinental, el General Ring Gunther. Tras otro corte comercial, Ricochet sube al ring.

3. partido

Campeonato Intercontinental de la WWE

partido de individuales

Gunther (con Ludwig Kaiser) derrotó a Ricochet inmovilizándolo después de un powerbomb.

Hora del partido: 3:08

Paul Heyman ahora está detrás de escena con Kayla Braxton. Heyman quería decir algo pero Sami Zayn lo interrumpió. Zane menciona a Heyman que no tiene que responder ninguna de las preguntas de Braxton y que Braxton ha indicado que si Zane gana, usará su baúl contra Reigns. Zayn dice que nunca hará eso. Heyman sonríe y pone su brazo alrededor de Zayn. Zayn tuvo que dejarlo así. Sin embargo, se retractó y dijo que lo haría con Lesnar. El hecho de que Zane esté jugando con la idea de derrotar a Reigns enfurece a Heyman.

De vuelta en el ring vemos a Tamina esperando a su oponente.

4. partido

Money in the Bank Qualifier – Partido individual

Shotzi derrotó a Tamina cubriendo después de Never Wake Up (Cradle DDT).

Tiempo de partido: 2:39

Vemos a Max Dupree hablando con alguien que no está en la imagen. Después de otra pausa comercial, escuchas los sonidos de la música de Dupree, pero nuevamente él y sus supuestos clientes tardan en llegar. Estaba detrás del escenario con Pierce de nuevo. Hoy, fue el vestidor el que no cumplió con los estándares de Maximum Male Models.

Pat McAfee ahora está de pie en el pasillo con un micrófono en la mesa de comentaristas. Nos recuerda los eventos entre él y Corbyn de la semana pasada. Corbin dijo que si hubiera una coincidencia entre los dos, McAfee desearía haber muerto. Pero esto es imposible, ama cada segundo de su vida. Cuando puede hacer su trabajo de ilustración, se siente vivo. Más aún cuando sube al ring en Summer Slam contra Happy Corbin.

Ahora aparecen Sheamund y Brawling Brute. Son interrumpidos por Drew McIntyre, cuya música se reproduce. McIntyre acaba de superar a los salvajes. Ahora Usos y Street Profits llegan al ring. Este último pasa al ring en primera fila para seguir de cerca el partido.

5. partido

combate por equipos

Drew McIntyre y Seamus (con Ridge Holland & Butch) derrotaron a The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) mediante un pin sobre Jimmy Uso de Drew McIntyre después de Claymore.

Hora del partido: 11:14

Dicho esto, Sheamus y McIntyre ahora finalmente están en el combate de dinero en el banco. El programa de hoy se interrumpe con una celebración de Sheamus y McIntyre.

