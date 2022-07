Resultados e informe de WWE Friday Night SmackDown #1199 desde Orlando, Florida, EE. UU. el 15/07/2022 (incluye votaciones y videos)

cargando… cargando…

WWE Viernes Noche Smackdown #1199

Ubicación: Amway Center en orlando, florida

Fecha de publicación original en EE. UU.: 15 de julio de 2022

Espectadores:

Uniéndose a la edición de hoy de Friday Night SmackDown desde la ciudad natal de WWE, ThunderDome, Michael Cole se unirá al ring para anunciar que su compañero de comentarios Pat McAfee ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con el líder. El exjugador de la NFL sube al ring para unirse a Cole entre los aplausos de la canción de SmackDown. Está contento de estar aquí e inmediatamente se disculpa porque los fanáticos tuvieron que aguantar a Corey Graves la semana pasada. También habla de Baron Corbin, tras lo cual se muestra un repaso a la edición anterior. De vuelta en la arena, Pat continúa burlándose de Corbin y promete quitarse el ridículo tatuaje de Happy en SummerSlam. Corbin habla sobre un clip en Titantron y decide que es mejor que McAfee se quede con el fútbol. También tiene viruela del simio y tiene que mantenerse alejado por razones de seguridad. Sin embargo, Pat piensa que es una excusa poco convincente, por lo que pasa al siguiente elemento del día y declara a la campeona femenina de WWE SmackDown, Liv Morgan.

1. partido

Partido individual para competidores del torneo

Liv Morgan derrotó a Natalia mediante un pin después de Oblivion.

Hora del partido: 09:04

La campeona ganadora es entrevistada después del partido por Kayla Braxton, quien cree que Ronda Rousey es una oponente completamente diferente a Natalya. Sin embargo, a Lev no le importa esto. Ella ha sido la desvalida toda su vida, pero dejará SummerSlam como la reina reinante de SmackDown.

Detrás de escena, Paul Heyman estalla en una entrevista con Theory. La palabra estafador intenta que un fanático de las selfies trabaje en conjunto si no obtiene su bolsa Money In The Bank para Reigns en SummerSlam. A cambio, Theory recibió un partido de dinero ampliamente publicitado contra el “líder tribal” por su título. Si sale del evento Premium Live como el Campeón Universal indiscutible de la WWE, es posible que necesite asesoramiento legal y luego el ex Campeón de los Estados Unidos puede contactar a Heyman. El nuevo día llega disfrazado de Viking Raiders, pero después de que los dos se explican, Xavier Woods parece más un pirata que un vikingo. Sin embargo, esto se debe al hecho de que Woods no es particularmente bueno imitando dialectos. Mientras se preparaban, vieron todas las películas de Thor y jugaron Assassin’s Creed en exceso. Luego salen los verdaderos invasores vikingos, explicando que, de hecho, son “nuevos y malvados” solo para que The New Day los llame estúpidos. Las caras hacen sonar un cuerno, lo que incita a Jinder Mahal y Shanky a encargarse de los vikingos. Entre bastidores, Gunther se muestra solo ante la vergonzosa derrota de Ludvig Kaiser ante Shinsuke Nakamura. Kaiser se enfrentará nuevamente al “Rey del estilo fuerte” la próxima semana, pero ahora el Campeón Intercontinental de la WWE le está pidiendo a su alumno que se quite la chaqueta, por lo que el líder general le da a Kaiser algunos golpes emocionantes. También hoy echamos un vistazo a los tacones de Lacey Evans antes de que la dama segura de sí misma quisiera subir al ring. Dado que las reacciones de la audiencia generalmente no están a la altura de sus altos estándares, simplemente comienzan su compromiso de nuevo. Mientras tanto, se suponía que Evans se enfrentaría a Aloft, pero la veterana, despreciada por la audiencia, no se molestó en ensuciarse las manos y desapareció detrás de la cortina. El siguiente cambio de carta sigue de inmediato, porque Sheamus deja que su amigo Ridge Holland lo represente en el próximo combate. Mientras los funcionarios y Drew McIntyre siguen confundidos por la situación, Butch, que muerde, hace sonar el timbre.

2 . juego

partido de individuales

Drew McIntyre derrotó a Ridge Holland (con Sheamus y Butch) mediante un alfiler después de una patada Claymore, que fue precedida por ruido blanco.

Hora del partido: 03:25

Durante el partido, los Brawling Brutes intentaron repetidamente explotar su superioridad numérica y distraer al escocés. Drew McIntyre recurrió a la munición de movimiento de Sheamus para realizar su giro de cabeza.

La demostración de fuerza de Brock Lesnar en Theory y Alpha Academy se destacó en la edición de RAW del año pasado con una sinopsis de video más larga.

Ahora tras bambalinas, Madcap Moss fue interceptado por Paul Heyman, quien se disponía a ingresar al ring. Heyman intenta desgastar a Madcap y convencerlo de que haga un trato con las mismas tácticas y palabras. Específicamente, Paul E. Dangerously se refiere al ataque de Moose a Happy Corbin, quien luego estuvo fuera de acción durante varias semanas. ¡Ojalá esto sucediera en teoría! Madcap Moss se ríe y le dice a Heyman que debe estar muy preocupado por Theory y su contrato de Money In The Bank. Un video promocional de la popular agencia Maximum Male Models anuncia la gran revelación de la nueva colección de trajes de baño del visionario de la moda Max, ¡en presencia de su hermana Maxxine Dupri!

3 . juego

partido de individuales

Madcap derrotó a Moss Theory a través de DQ después de que Theory golpeara a Madcap Moss con una bolsa de Money In The Bank.

Hora del partido: 11:34

Después de una pausa comercial, Theory renueva su promesa de canjear la bolsa en WWE SummerSlam al Music Honorary Uso Sami Zayn. El canadiense sale con la mano envuelta en vendas y se enoja directamente con el portero. Sammy ve el orgullo de Bloodline ofendido y le pide a Theory que se disculpe formalmente, pero como no se siente amenazado, Theory rechaza la propuesta de Zayn con una sonrisa. El tema de la próxima entrada de Usos lo hace reconsiderar sus palabras, pero esta vez apenas lo entiende porque ahora parece que Madcap Moss también ha probado la sangre y lo empuja sobre la barrera del ring.

4 . juego

partido de individuales

Angelo Dawkins (con Montez Ford) derrotó a Jimmy Uso (con J Uso) mediante un pin después de Sky High.

Hora del partido: 07:00

El hombro de Jimmy estaba claramente alto en el pin de gol, lo que fue muy criticado por los comentaristas McAfee y Cole.

Adam Pierce ahora sube al escenario, pero en lugar de abordar la controversia que acaba de estallar, anunció al árbitro invitado especial para el combate indiscutible por el Campeonato Mundial en Parejas de la WWE en “La fiesta más grande del verano”, la pesadilla de los fanáticos acérrimos de TNA. , Jeff Jarret. ¡sucursales! Los equipos rivales no se ven afectados por esta revelación y prefieren pelear hasta que termine el espectáculo.

