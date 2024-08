Reunión de la familia real: Harry y Meghan no son bienvenidos

La familia real se reúne para pasar unas vacaciones en Escocia. Foto: Alberto Bezzali/AFP/DPA

La familia real se reúne ahora para pasar unas vacaciones en Escocia. Es habitual en los meses de verano que los miembros de la familia real pasen tiempo juntos aquí. La reina Isabel II viajó al castillo de Balmoral durante su vida. Ahora el rey Carlos tiene la tarea de invitar a miembros de la familia a visitarlo durante este tiempo.

Recientemente, ha habido frecuentes especulaciones sobre si Harry y Meghan también recibirán una invitación. Sin embargo, dada su relación rota con la familia real, esto puede resultar difícil. Ahora hay una respuesta sobre si todavía se espera a los Sussex en la residencia de verano.

Charles y Camilla ya están en la residencia de verano.

Británico “el cruza“Ahora mencioné que Camilla se dirigió a Carlos el 9 de agosto. El Rey ya estaba en Birkhall, en la finca Balmoral. Se decía que los dos llegaron antes de que el resto de la familia se uniera a ellos para sus vacaciones anuales de verano.

Una fuente afirmó que esta sería una “escapada perfecta” para Charles mientras continúa su tratamiento contra el cáncer. Aquí puede relajarse y descansar. También se dijo: “Camilla ha estado pasando tiempo con su familia durante las últimas semanas y salió a encontrarse con Charles justo antes del fin de semana”.

Birkhall es como un segundo hogar para ambos. “Les encanta”. Además, se destacó que “este no es sólo el lugar donde pasaron su luna de miel, sino que también es el lugar donde a ambos les gusta pasar tiempo juntos, lejos de miradas indiscretas”. Charles y Camilla vivirán en Birkhall, mientras que el resto de la familia reside en el castillo de 52 habitaciones.

Harry y Meghan no reciben invitación

Sin embargo, según el informe, no hay lugar para Harry y Meghan. El duque y la duquesa de Sussex no fueron invitados. En cambio, se supone que la pareja real “se reunirá allí para cenar y otras ocasiones especiales” con otros miembros de la realeza. Esto se conoce como la ‘Cumbre Real’, de la que aparentemente los Sussex ya no forman parte.

William, Kate y sus hijos también acompañarán a la Reina, junto con Anne y su marido, Timothy Lawrence. Al igual que Charles, Kate tiene cáncer. Este año sólo participé en dos eventos públicos.

También se espera que Mike y Zara Tindall permanezcan con la familia por algún tiempo. Se espera que el duque y la duquesa de Edimburgo y sus hijos lleguen a finales de semana.