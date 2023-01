Revisión semanal y perspectiva: las cosas se calentaron en CES y con Radeon RX 7900 XTX

con el Presentación de objetos electrónicos para el consumidor Habrá un espectáculo de fuegos artificiales artísticos a principios de año. ComputerBase estuvo en el sitio en Las Vegas para dar un desglose de las innovaciones en exhibición. Por lo tanto, no sorprende que CES 2023 dominara los informes y noticias que se publicaron la semana pasada.

En primer lugar, fueron los nuevos productos de AMD y Nvidia los que despertaron gran interés entre los lectores. Sin embargo, en pruebas e informes, la GeForce RTX lanzada en CES 2023 no está a la altura. 4080 12GB El 4070 Ti llegó a la cima, pero, y esto no deja de ser irónico, la pregunta del domingo publicada el 1 de enero se refería a los altos precios continuos de las PC y las tarjetas gráficas en particular. Después de todo, casi el 90 por ciento de los miembros de la sociedad temen que los precios actuales de los componentes dañen las PC de escritorio a largo plazo, y la mayoría asume que las consolas de juegos serán más poderosas que las PC como plataforma de juego en cinco años.

Pero incluso si la gran mayoría de los lectores no asumen que el nivel de precios volverá a caer: dos tercios de los miembros de la comunidad siguen siendo fieles a la PC para juegos y ni siquiera piensan en dar un paso lateral hacia la consola. Esto también puede deberse al hecho de que para casi las tres cuartas partes de nuestros lectores, jugar con su computadora simplemente no es una necesidad para vivir su afición por los videojuegos de una manera que no sería posible con una consola de juegos. . En cambio, perder el tiempo y trabajar en su PC para juegos se ha convertido en un pasatiempo. Aproximadamente el 18 por ciento de los encuestados afirmó que los juegos ya no eran el factor impulsor, sino más bien el interés técnico en el hardware, que pasó a primer plano después de puntajes récord más altos o la llegada de la PC para juegos.

GeForce RTX 4070 Ti fue bien recibida (no bien)

Los resultados de referencia también fueron el foco de nuestra prueba GeForce RTX 4070 Ti. La tercera tarjeta gráfica basada en Nvidia Ada Lovelace, previamente anunciada como GeForce RTX 4080 de 12 GB, está pasando por un momento muy complicado: con un precio mínimo de 899€ para empezar, se sitúa entre los rasterizadores GeForce de amperios de máximo rendimiento con su 2560 x 1, 440p RTX 3090 Ti (prueba) y Radeon RX 7900 XT (prueba), con la GeForce RTX 4080 funcionando aproximadamente un 19 por ciento más rápido, mientras que la GeForce RTX 4090 está un 39 por ciento por delante. Mirando la clasificación de rendimiento UHD a 3840 x 2160 píxeles, la GeForce RTX 4070 Ti ofrece una imagen más débil: la GeForce RTX 3090 Ti y también la GeForce RTX 3090 superan a la GPU Ada Lovelace más pequeña hasta el momento, mientras que la GeForce RTX 4090 de repente ofrece una velocidad de fotogramas por segundo en un 70 por ciento.

Un resultado que también parece aleccionador para la comunidad: en una encuesta de presentación de GeForce RTX 4070 Ti, la nueva tarjeta gráfica logró afirmarse como el modelo de próxima generación más atractivo de Nvidia, recibiendo tres veces más. Votada como la impopular GeForce RTX 4080 (prueba). En una serie de encuestas para lanzar la última tarjeta gráfica de Nvidia, casi 4000 encuestados votaron la GeForce RTX 4070 Ti como la tarjeta gráfica menos atractiva de próxima generación.

AMD causó euforia entre los entusiastas…

AMD volvió a presentar un nuevo producto que no solo despertó gran interés en la comunidad, sino que también causó mucha euforia: los Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D y Ryzen 7 7800X3D se lanzarán en febrero y no solo tendrán más caché L3 , pero, en Lowest con Ryzen 9, también en línea con un reloj turbo alto invariable. El motivo del reloj turbo del Ryzen 7 7800X3D, que es 400 MHz más bajo que el del Ryzen 7 7700X, es nuevamente de naturaleza técnica e interesante: AMD solo está instalando el componente V-cache en un chip, por lo que dos Ryzen 9 deberían registrar menos que chip.

Según los primeros puntos de referencia del fabricante, se dice que el Ryzen 7 7800X3D es “El mago de los juegos definitivoLa pantalla Full HD ofrece entre un 21 y un 30 % más de rendimiento que el Ryzen 7 5800X3D (prueba). Por otro lado, AMD ve el Ryzen 9 7950X3D de primera línea en Full HD hasta un 24 por ciento por delante del Intel Core i9-13900K (prueba), pero al final, como de costumbre, ese debería ser el mejor. -de los casos. El lanzamiento al mercado y los precios de los nuevos procesadores X3D aún no se conocen, pero ComputerBase informará a su debido tiempo y presentará pruebas y análisis detallados.

…y no solo animar a los espíritus

Mientras tanto, los problemas de temperatura para algunos lotes de Radeon RX 7900 XTX (prueba) en el diseño de referencia (diseño MBA) generaron titulares negativos para AMD. El fabricante confirmó que la cámara de vapor no se llenó con suficiente refrigerante como la causa, quien aparentemente ha estado al tanto del problema desde mediados de diciembre y habla de un número manejable de tarjetas gráficas afectadas. Mientras tanto, los distribuidores y clientes afectados han escuchado que AMD está abrumado con la cantidad de pedidos de RMA y, al mismo tiempo, ya no tiene ningún RX 7900 XTX en stock.

Los procesadores y las tarjetas gráficas siguen siendo un problema

En la nueva semana, continuamos con AMD, con sus nuevas CPU Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 y Ryzen 5 7600 de 65 W, que se lanzarán el 10 de enero. También está pendiente una actualización de la disposición de la tarjeta gráfica. Incluso hoy, la pregunta tradicional de los domingos espera durante el día, que una vez más echa un vistazo a la agitada semana de CES.

Con este material de lectura en nuestro equipaje, ¡los editores les desean un domingo relajante!