Riesgo de accidente cerebrovascular en jóvenes: un tipo de sangre en riesgo

a: Laura Nobbs

dividir, rasgar

Las personas más jóvenes también pueden tener un derrame cerebral. Cierto tipo de sangre puede aumentar el riesgo.

Si partes del cerebro ya no reciben el suministro adecuado de sangre y, por lo tanto, de oxígeno, puede ocurrir un accidente cerebrovascular. Durante un infarto cerebral, diferentes áreas del cerebro pierden parte o la totalidad de su función. Si el accidente cerebrovascular es leve, las consecuencias son solo temporales. Sin embargo, en los peores casos, pueden presentarse síntomas de parálisis a largo plazo que se extiende desde la cabeza hasta las piernas, así como limitaciones en las funciones vitales centrales. Aunque los trastornos circulatorios en el cerebro solo aparecen en la vejez, los jóvenes también pueden sufrir un ictus. Los estudios muestran que el número de pacientes con accidente cerebrovascular afectados a una edad temprana ha aumentado significativamente en los últimos años. El tabaquismo y la obesidad, así como enfermedades como la presión arterial alta y la diabetes, pueden aumentar el riesgo.

Riesgo de accidente cerebrovascular en jóvenes: un grupo sanguíneo está particularmente en riesgo

Según el Instituto Robert Koch (RKI), unas 270.000 personas en Alemania la padecen cada año. ataque cerebral. Pero contrariamente a lo que muchos creen, el infarto cerebral no es en modo alguno una enfermedad de la vejez. Alrededor del 20 por ciento de los accidentes cerebrovasculares en este país ocurren antes de los 60 años. Las causas suelen ser variadas. Además de los factores de riesgo como la obesidad, diabéticohipertensión arterial, aumento del consumo de alcohol, estrés mental y de fumar El tipo de sangre también parece jugar un papel crucial. Por lo tanto, las personas con un determinado grupo sanguíneo tienen más probabilidades de sufrir un ictus, tal y como han descubierto ahora investigadores de la Universidad de Maryland (EE.UU.).

Las personas mayores no solo se ven afectadas por un derrame cerebral (avatar). © Biblioteca de fotos científicas / Imago

“El número de personas que sufren temprano borde Stephen Kettner, coautor de un estudio que analiza el accidente cerebrovascular temprano, explica. Estas personas corren un mayor riesgo de muerte por un evento que pone en peligro la vida, y las que sobreviven pueden tener que vivir con una discapacidad durante décadas. Sin embargo, las causas de los accidentes cerebrovasculares tempranos aún no se conocen bien”.

Encuentre más temas de salud interesantes en nuestro boletín gratuito de 24vita, A la que puedes suscribirte aquí.

Riesgo de ictus en jóvenes: trastornos comunes

En el estudio actual, los científicos de la Facultad de Medicina de Maryland examinaron alrededor de 48 trabajos de investigación sobre el tema. Analizaron posibles vínculos entre diferentes características genéticas y la aparición de A. ataque cerebral Los que tengan entre 18 y 59 años. En general, el equipo dirigido por el autor del estudio, Stephen Kettner, evaluó los datos de 16,700 pacientes con accidente cerebrovascular y casi 616,000 personas sanas. Los resultados fueron publicados en la revista Neurología cofre.

Los científicos descubrieron que las personas que sufrieron un derrame cerebral a una edad más temprana tenían más probabilidades de desarrollar el tipo de sangre A. Las personas con el tipo de sangre 0 desarrollaron significativamente menos enfermedades. La diferencia entre los tipos de sangre fue tan grande que los investigadores asumieron que los pacientes con el tipo de sangre A tenían un mayor riesgo La incidencia de accidente cerebrovascular es un 16 por ciento más alta. Aquellos con tipo de sangre 0 tenían menos probabilidades de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, los científicos notaron este efecto solo en los jóvenes; El vínculo no se puede probar en pacientes mayores con accidente cerebrovascular.

Riesgo de accidente cerebrovascular en jóvenes: varios factores juegan un papel

¿Por qué las personas con tipo de sangre 0 tienen un menor riesgo de accidente cerebrovascular sigue sin estar claro. Sin embargo, esto podría tener algo que ver con los llamados factores de coagulación de la sangre, como las plaquetas, las células que recubren los vasos sanguíneos y otras proteínas circulantes, explicó en un comunicado de prensa el autor del estudio, Stephen Kettner. Los investigadores ya han podido identificar estos vínculos en estudios anteriores. Investigaciones adicionales ahora deberían revelar los mecanismos subyacentes.

Este artículo contiene solo información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.