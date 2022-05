Rituales psicológicamente significativos: ¿Podemos romper el hábito de darnos la mano?

Más de dos años después de la pandemia, por supuesto, ya no se trata de darse la mano en el enfrentamiento. Sin embargo, muchas personas todavía tienen el impulso para hacerlo, y algunas realmente anhelan un apretón de manos. ¿por qué?

A veces es un momento muy especial, a veces todavía no estás seguro: ¿Debería o no? El apretón de manos está de vuelta, aunque muchos ya la han declarado muerta solo unos meses después de la pandemia. Namaste y Elbow Examination y sus colegas todavía no se sienten bien después de dos años. El ritual es muy profundo: cuando las palmas de las manos están entrelazadas, los dedos se tocan, los ojos se encuentran. ¿Por qué en realidad hacemos esto?

Martin Grunewald dice que una tradición cultural tan larga no cambia ni siquiera dentro de los dos años posteriores a la pandemia. Es psicólogo y dirige el Laboratorio de Investigación Táctil de la Universidad de Leipzig. “Solo con la llamada información de contacto completa nos aseguramos de que la otra persona realmente lo es. No puedes confiar tanto en todos los otros sentidos”. Finalmente, los humanos son llamados mamíferos agazapados. “Sentimos muchas interacciones físicas y, por lo tanto, dependemos del contacto físico con los demás”. Especialmente ahora que tanto ha sucedido solo en línea, el sentido del tacto exige estimulación.

Pero incluso aquellos que se saludan con los puños o los codos tocan a los demás, solo que de manera diferente. ¿No es eso suficiente? “Es una sensación física completamente diferente, nada cálido, nada suave. Muy rígido, huesudo”, dice Grunwald. Ambos son solo concesiones. Al mundo le sorprende que se buscaran tales concesiones al inicio de la pandemia y que no se prescindiera del todo del ritual de los saludos físicos. Social y culturalmente, se atribuye otro significado al apretón de manos, con Grunwald diciendo: “Indica ‘Vine en paz’ ​​y ‘Estoy indefenso'”.

Cuando Seehofer rechazó la mano de Merkel

Lo profundo que es el ritual del apretón de manos para nosotros se muestra en situaciones que la mayoría de las personas no habrían imaginado en sus sueños más salvajes antes de la pandemia. Uno recuerda a la entonces canciller Angela Merkel y su ministro del Interior, Horst Seehofer. En una reunión a principios de marzo de 2020, Seehofer levantó las manos para disculparse cuando Merkel se le acercó con la mano extendida. La canciller se dio cuenta de inmediato de lo que recientemente se había convertido en un desafortunado accidente: tomó su mano y ambos se rieron.

Unos meses después del estallido de Corona, el cantante británico Ronan Keating se quejó: “Me temo que nos tocamos menos, tal vez haya menos calor”, dijo la estrella del pop en julio de 2020. “Un buen apretón de manos significa algo”.

Mire: incluso los políticos, e incluso la reina Isabel de Gran Bretaña, se han dado la mano nuevamente en las últimas semanas. Mucha gente conoce la escena entre el canciller Olaf Scholz y el primer ministro británico Boris Johnson por su vida cotidiana: uno se da la mano y el otro muestra el puño a modo de saludo. “Permitir este cierre es un riesgo”. De hecho, las personas no necesariamente necesitan un apretón de manos, sino un saludo como una especie de signo de paz, dice la bióloga del comportamiento Imme Gerke.

El tacto como canal de información

Sin embargo, el apretón de manos, que muchos están acostumbrados a hacer desde niños, es necesario: “Debemos ser conscientes del gesto para que tenga un efecto tranquilizador en nosotros”. Lo que es bien intencionado pero extraño puede parecer amenazante para los demás. “Es por eso que el apretón de manos está de vuelta. Estamos familiarizados con él. Cuanto más familiar es, más tranquilizador es”. Hay otro gesto que resulta particularmente familiar en el ambiente sureño: un beso en la mejilla. Y aunque trae más cercanía y parece bastante aventurero dado el riesgo de infección, el ritual también está de vuelta. Los franceses llevan mucho tiempo saludándose con Besos, mientras que los italianos están redescubriendo lento pero seguro a Bacchi.

Después de una brecha de dos años, un apretón de manos se siente como un toque con conocidos nuevos o sueltos, casi íntimo para muchos. ¿No es eso mucha cercanía? “Ese es exactamente el punto”, dice el experto. “Permitir esa cercanía es un riesgo. Si esta situación de riesgo termina bien, nos parece muy interesante. Así se forman los lazos sociales”.

Para uno u otro, está bastante cerca, especialmente después de dos años de pensar en virus, infecciones y distancia. Quienes “se dan la mano casi siempre lo encuentran extraño, pero lo ignoran en su rutina diaria, o desconocen la necesidad y la función del saludo”, dice Jerke. Estos biólogos del comportamiento aconsejan elegir una forma diferente de saludo y practicarla, unas 30 veces solo frente a un espejo, hasta que se vuelva familiar.

Incluso si las necesidades son diferentes, nadie puede hacer esto sin tocarlas. “Adoptamos el entorno a través del contacto físico”, explica Martin Grunwald. Es fácil notar esto con los recién nacidos, por ejemplo: “Todo el mundo quiere tener un hijo. Así es como se acepta en la familia, en la sociedad”. El apretón de manos siempre es un conducto para la información, dice Grunwald. “Me siento nervioso, el estado de los demás”.