Robar es fácil en Starfield: la basura de Skyrim ha vuelto y te convierte en un ladrón inteligente

Hay mucho por descubrir en Starfield, incluidas formas de robar a los NPC.

El juego de rol Starfield de Bethesda te lleva a una enorme galaxia con docenas de planetas y oportunidades por descubrir. Por eso no es de extrañar que haya tantas curiosidades y trucos en un juego tan abierto, los primeros de los cuales ya están apareciendo en foros y canales de redes sociales.

Uno es un pequeño truco que puedes usar, al menos aparentemente, para robar elementos de los NPC sin mayores problemas. Usuario de Reddit dave78905 Lo muestra en un breve vídeo.

La basura como compañera.

En él, usa el bote de basura encontrado para tirar un arma del casillero y luego empujarla fuera de la habitación. Al NPC propietario del arma no parece importarle, al menos Dave78905 puede recoger el arma y agregarla a su inventario sin ninguna consecuencia.

Puedes ver el vídeo aqui:

Tradición en Betida: Otros jugadores de Starfield ya han probado este “truco” y han señalado similitudes con un truco similar del Skyrim de Bethesda. También estaba el “truco del cubo” que funcionaba de otra manera.

De hecho, en The Elder Scrolls 5, era posible dejar caer objetos en un cubo, luego llevárselos y robarlos de esa manera. Como los objetos correspondientes no aparecían directamente en el inventario, el juego no reconoció esto como un robo. En Starfield, el método funciona de manera un poco diferente, pero parece ser igual de efectivo.

En realidad, Starfield solo se lanzará el 6 de septiembre de 2022 para Xbox Series X/S y PC. Sin embargo, desde el 1 de septiembre ya es posible explorar el juego de rol espacial mediante acceso anticipado. Sin embargo, este acceso sólo está incluido en las versiones más caras del juego, como Digital Premium o Constellation Edition.

¿Ya has descubierto los trucos y trucos de Starfield?