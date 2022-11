Robbie Williams: Confesión de una vida – y pasando las palabras a Geri Halliwell

Cantante robbie williams Él (48) se encuentra actualmente en su gira “Telekom Street Gigs”. El martes pasado (15 de noviembre), la cantante se dirigió al norte, a la Filarmónica del Elba de Hamburgo. Allí Robbie es sorprendido por la confesión de la vida que lo tiene todo.

Sí, ya no es un secreto: la cantante ha luchado durante años contra la adicción al alcohol y las drogas. “No he tomado un trago en 22 años”, dijo el hombre de 48 años en el escenario. Quizás se lo deba a las Spice Girl: “Y hubo una persona que me ayudó mucho en ese momento a alejarme de eso. Esa fue Geri Halliwell, Ginger de las Spice Girls. Nos fuimos de vacaciones juntos en ese momento. Fue Era tan difícil estar sobrio. Lo estaba Los primeros meses son tan dolorosos. No sabes si puedes entrar en este nuevo mundo sin tu “medicina”. No sabes quién eres sin alcohol, cocaína y éxtasis. Vives para la fiesta. No tienes que ir a rehabilitación si solo quieres pasar un buen rato, divertirte y tomar una copa”. Finalmente, Robbie finalizó su discurso con esta descarnada frase: “Pero para mí era una cuestión de vida o muerte. Decidí vivir”. esposa de aída (43), su Cuatro niños Y grandes amigos como Geri Halliwell (50).